Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Kimi K3: la IA china de código abierto que desafía a ChatGPT y preocupa a Estados Unidos

Moonshot AI presentó Kimi K3, un modelo de inteligencia artificial de código abierto que iguala el rendimiento de ChatGPT y Claude en pruebas técnicas, ofrece menores costos de desarrollo y reavivó la preocupación en Washington por el acelerado avance de China en la carrera global por el liderazgo en IA.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Kimi K3, inteligencia artificial.
Kimi K3, inteligencia artificial. Foto: Bloomberg.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial sumó un nuevo protagonista. La empresa china Moonshot AI lanzó oficialmente Kimi K3, un modelo de IA de código abierto que, según distintas evaluaciones de rendimiento, alcanza un nivel comparable al de los modelos más avanzados de OpenAI y Anthropic.

La aparición de esta tecnología no solo representa un nuevo desafío para las compañías estadounidenses, sino que también volvió a instalar el debate en la Casa Blanca sobre cómo responder al acelerado crecimiento de la industria china de inteligencia artificial.

Qué es Kimi K3 y por qué genera tanta expectativa

Moonshot AI es una startup con sede en Pekín impulsada por dos gigantes tecnológicos chinos: Alibaba y Tencent. Con Kimi K3 busca posicionarse entre los líderes mundiales del desarrollo de modelos de lenguaje.

China y su inteligencia artificial con código abierto. Foto: Freepik.

El sistema está diseñado para resolver tareas complejas de programación, razonamiento, procesamiento de lenguaje natural y automatización. Además, incorpora una ventana de contexto cercana al millón de tokens, lo que le permite analizar grandes volúmenes de información en una sola consulta.

Contenido Recomendado

Argentina vs Inglaterra:la inteligencia artificial reveló quién ganará la semifinal del Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra: la inteligencia artificial reveló quién ganará la semifinal del Mundial 2026

Quién ganará entre Argentina y Suiza, según la inteligencia artificial:el pronóstico para los cuartos de final del Mundial 2026

Quién ganará entre Argentina y Suiza, según la inteligencia artificial: el pronóstico para los cuartos de final del Mundial 2026

Uno de los aspectos más llamativos es que la empresa decidió publicar el modelo bajo una licencia de código abierto, permitiendo que desarrolladores de todo el mundo puedan descargarlo, modificarlo y utilizarlo sin pagar licencias.

Esta estrategia contrasta con la de empresas como OpenAI y Anthropic, cuyos modelos comerciales permanecen cerrados.

Kimi K3 iguala a ChatGPT y Claude en pruebas técnicas

Las primeras comparativas muestran resultados muy competitivos. En evaluaciones especializadas de programación, como el Frontier Code Arena, Kimi K3 se ubicó apenas por detrás de Claude 5 y GPT-5. En otros índices de razonamiento, el modelo también consiguió resultados cercanos a los líderes del mercado.

Otro punto fuerte es su eficiencia. Diversos análisis indican que fue entrenado con un presupuesto considerablemente inferior al utilizado por las principales compañías estadounidenses, lo que pone en duda la necesidad de inversiones multimillonarias para desarrollar modelos de última generación.

Además, los costos de utilización también serían significativamente menores, convirtiéndolo en una alternativa muy atractiva para empresas y desarrolladores.

Preocupación en Washington por el avance chino

La aparición de Kimi K3 provocó preocupación dentro del gobierno estadounidense. Funcionarios de la administración analizan si el avance de China en inteligencia artificial requiere nuevas medidas para proteger el liderazgo tecnológico del país.

El principal temor es que modelos abiertos, potentes y de bajo costo aceleren la adopción mundial de tecnologías desarrolladas en China, reduciendo la ventaja competitiva que hasta ahora mantenían las empresas estadounidenses.

Entre las opciones que se evalúan aparecen nuevas restricciones a la exportación de tecnología, controles sobre propiedad intelectual y posibles sanciones dirigidas al ecosistema chino de inteligencia artificial.

La competencia global por la inteligencia artificial entra en una nueva etapa

El lanzamiento de Kimi K3 confirma que la competencia entre China y Estados Unidos ya no depende únicamente de las grandes tecnológicas occidentales.

¿Cómo rastrear un celular en tiempo real sólo con el número de teléfono?. Foto: Unsplash
China y su inteligencia artificial con código abierto.

Mientras ChatGPT continúa liderando el mercado de consumo masivo, seguido por Gemini y Claude, el crecimiento de modelos chinos más económicos y de alto rendimiento comienza a modificar el equilibrio del sector.

Para muchos analistas, Kimi K3 marca un punto de inflexión: demuestra que China ya no solo busca reducir la distancia con Occidente, sino competir de igual a igual en la carrera por desarrollar la próxima generación de inteligencia artificial.

Inteligencia artificialChinaEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Trump acuerda con Arabia Saudita un programa nuclear que permitiría enriquecer uranio y crece la preocupación internacional

    Trump acuerda con Arabia Saudita un programa nuclear que permitiría enriquecer uranio y crece la preocupación internacional

  2. ¿Se reanuda la guerra en Yemen?:alertan por los crecientes ataques entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudita

    ¿Se reanuda la guerra en Yemen?: alertan por los crecientes ataques entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudita

  3. EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

    EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

  4. Potencia ganadora sin jugar un solo partido:así logró China beneficiarse del Mundial 2026

    Potencia ganadora sin jugar un solo partido: así logró China beneficiarse del Mundial 2026

  5. España da un paso clave para revolucionar Europa:su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

    España da un paso clave para revolucionar Europa: su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian”:la polémica iniciativa del libertario Agustín Romo

“Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian”: la polémica iniciativa del libertario Agustín Romo

Milei redefine su estrategia en el Congreso:busca avanzar con la reforma electoral y el Presupuesto 2027

El Gobierno avanzó con nuevos nombramientos en la Justicia:designó a 12 jueces, 6 conjueces y 9 vocales

Malvinas vuelve al centro de la escena:el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Economía

Ley de Inocencia Fiscal:el Gobierno busca captar más “dólares del colchón” con cambios clave en materia de Ganancias

Ley de Inocencia Fiscal: el Gobierno busca captar más “dólares del colchón” con cambios clave en materia de Ganancias

ANSES:quiénes cobran este miércoles 22 de julio con aumento y bono confirmado

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

Cuenta DNI habilitó un doble descuento en julio:cómo funciona y cuánto dinero se puede ahorrar

Internacionales

Kimi K3:la IA china de código abierto que desafía a ChatGPT y preocupa a Estados Unidos

Kimi K3: la IA china de código abierto que desafía a ChatGPT y preocupa a Estados Unidos

Nicolás Maduro ante la Justicia de EE.UU.:enfrenta junto a su esposa una audiencia clave en la causa por narcoterrorismo y narcotráfico

¿Se reanuda la guerra en Yemen?:alertan por los crecientes ataques entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudita

Trump acuerda con Arabia Saudita un programa nuclear que permitiría enriquecer uranio y crece la preocupación internacional

Publicidad