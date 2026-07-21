El “Nido del Águila”: la faraónica casa de montaña que Hitler casi no usó y que hoy es símbolo de la desmesura nazi

La Kehlsteinhaus Foto: Wikipedia

A 1.834 metros de altura, sobre una cumbre de los Alpes bávaros, todavía se mantiene en pie una construcción que resume como pocas la mezcla de propaganda, poder y delirio arquitectónico del nazismo. Se trata del Kehlsteinhaus, más conocido como el “Nido del Águila”, una casa de montaña levantada cerca de Berchtesgaden que fue presentada como un regalo para Adolf Hitler por su cumpleaños número 50, en 1939.

El proyecto fue impulsado por Martin Bormann, uno de los jerarcas más cercanos al Führer, que buscó convertir una cumbre casi inaccesible en una postal de poder. La obra, sin embargo, tuvo un costo brutal: demandó una fortuna, exigió perforar la montaña, construir una ruta extrema y dejó al menos 12 obreros muertos durante su ejecución.

Una casa imposible en la cima de una montaña

El “Nido del Águila” fue construido sobre el monte Kehlstein, en el área de Obersalzberg, una región que durante el Tercer Reich funcionó como uno de los centros políticos más importantes del régimen después de Berlín. La ubicación no fue casual: desde allí se dominaba un paisaje imponente de montañas, valles y fronteras cercanas, ideal para alimentar la imagen de un líder aislado en las alturas.

La Casa de Té que usaba Hitler Foto: Getty Images

Para llegar hasta la casa hubo que abrir una ruta de montaña de unos 6,5 kilómetros, atravesar la roca con túneles y diseñar un acceso que venciera un desnivel de aproximadamente 800 metros. La carretera, considerada una obra de ingeniería extrema para la época, incluía cinco túneles y una curva cerrada, y aún hoy es utilizada por micros especiales durante la temporada turística.

El ascensor de lujo escondido dentro de la roca

Uno de los elementos más llamativos del complejo es el ascensor. Para instalarlo, los obreros debieron excavar un túnel horizontal dentro de la montaña y luego un conducto vertical que permitiera subir hasta la residencia. El acceso original llevaba a un elevador revestido con materiales lujosos, pensado para impresionar a diplomáticos, invitados extranjeros y miembros de la elite nazi.

Hitler y Hermann Goring Foto: Getty Images

La idea era que el recorrido funcionara como una experiencia teatral: primero la montaña, después el túnel, luego el ascensor y finalmente la aparición de la casa sobre la cumbre. Todo respondía a una lógica propagandística: no se trataba solo de construir una residencia, sino de fabricar una escena de poder.

El regalo de cumpleaños que Hitler casi no disfrutó

Aunque fue presentado como un obsequio para el cumpleaños 50 de Hitler, el 20 de abril de 1939, lo cierto es que el Führer lo utilizó muy poco. Diversos registros históricos indican que visitó el Kehlsteinhaus en contadas ocasiones, sobre todo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Fotografía de 1945 que muestra la entrada del túnel al elevador que sube a la Kehlsteinhaus Foto: Wikipedia

Las razones habrían sido varias: su incomodidad con la altura, el temor a las tormentas, la presión del aire y la desconfianza hacia el ascensor instalado en la montaña. Según el sitio histórico del Kehlsteinhaus, Hitler realizó solo 14 visitas documentadas al lugar entre septiembre de 1938 y octubre de 1940.

Obersalzberg: el paisaje que el nazismo convirtió en centro de poder

El “Nido del Águila” no puede entenderse sin el Obersalzberg. Antes de la llegada masiva del nazismo, la zona era un destino alpino frecuentado por turistas, familias acomodadas y propietarios de casas de descanso. Con el ascenso de Hitler, ese paisaje comenzó a transformarse en un enclave político y militar.

Allí se encontraba el Berghof, la residencia de montaña de Hitler, una casa que había comenzado como un chalet mucho más modesto y que luego fue ampliada hasta convertirse en una mansión de grandes dimensiones. En ese complejo se tomaron decisiones centrales del régimen y se recibió a funcionarios, diplomáticos y figuras de la estructura nazi.

El interior de la casa Wachenfeld Foto: REUTERS

El Obersalzberg fue vaciado de parte de sus antiguos habitantes mediante compras forzadas, presiones y expropiaciones. Lo que antes era una comunidad alpina se convirtió en una zona de acceso restringido, diseñada para reforzar la imagen de Hitler como conductor supremo y para ofrecer una fachada idílica mientras el régimen avanzaba con persecución, guerra y genocidio.

La postal perfecta que ocultaba el horror

La arquitectura del nazismo no solo buscaba utilidad: buscaba impacto. El Kehlsteinhaus funcionaba como una pieza de propaganda visual. Su ubicación en la cima, la vista panorámica y el lujo del ascenso estaban pensados para deslumbrar a visitantes y reforzar una narrativa de grandeza.

Sin embargo, detrás de esa postal alpina existía otra realidad: la violencia del régimen, el trabajo extremo impuesto a los obreros, la militarización del territorio y el uso de la belleza natural como pantalla para ocultar crímenes masivos. Por eso, hoy el lugar es interpretado no como una curiosidad turística aislada, sino como un sitio vinculado a la memoria histórica del nazismo.

Por qué el “Nido del Águila” sobrevivió a la guerra

Al final de la Segunda Guerra Mundial, buena parte del complejo nazi de Obersalzberg fue destruido por bombardeos aliados o demolido posteriormente para evitar que se transformara en un punto de peregrinación neonazi. El Berghof, por ejemplo, quedó dañado en 1945 y fue demolido años después por el gobierno bávaro.

El Kehlsteinhaus, en cambio, sobrevivió. Su posición aislada en la montaña y el hecho de que no hubiera sido utilizado de forma intensiva por Hitler contribuyeron a que no fuera destruido por completo. Con el paso del tiempo, el edificio fue adaptado para recibir visitantes bajo una lógica distinta: no la exaltación del régimen, sino la explicación crítica de su historia. [

Qué funciona hoy en la antigua casa de montaña

En la actualidad, el “Nido del Águila” funciona como restaurante y punto turístico de temporada. También cuenta con material informativo sobre su historia y está vinculado al trabajo de memoria del Centro de Documentación de Obersalzberg, que aborda el rol del lugar durante la dictadura nazi.

Los ingresos netos generados por el sitio son destinados a fines benéficos en la región de Berchtesgaden, de acuerdo con la información oficial. La visita, además, está condicionada por el clima: la ruta permanece cerrada durante el invierno por el riesgo de avalanchas y suele operar entre la primavera y el otoño europeo.