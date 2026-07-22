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El juicio de Nicolás Maduro en EE.UU. ya tiene fecha: será juzgado por narcotráfico y narcoterrorismo

La Justicia de Estados Unidos fijó el inicio del juicio contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de narcotráfico.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nicolás Maduro se sometió a su primera comparecencia ante un juez estadounidense.
Nicolás Maduro se sometió a su primera comparecencia ante un juez estadounidense. Foto: REUTERS
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La Justicia de Estados Unidos dio un paso clave en la causa contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al establecer que el juicio comenzará el 1 de junio de 2027. La decisión fue tomada este miércoles por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien fijó oficialmente la fecha tras una breve audiencia celebrada en Nueva York.

Maduro, de 63 años, compareció junto a su esposa, Cilia Flores, de 69, quien también está acusada en el mismo expediente. Ambos permanecen detenidos en una prisión de Brooklyn desde principios de enero, cuando fueron trasladados a Estados Unidos tras una operación militar estadounidense realizada en Caracas.

Las afueras del Tribunal de Nueva York donde compareció Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

La fecha del juicio contra Nicolás Maduro ya está definida

El dato más relevante de la audiencia fue la confirmación de que el juicio contra Nicolás Maduro comenzará el 1 de junio de 2027, una fecha acordada por la fiscalía y la defensa y finalmente aprobada por el magistrado.

La audiencia tuvo una duración de apenas 15 minutos. Ni Maduro ni Flores realizaron declaraciones ante el tribunal, aunque el exmandatario permaneció varios minutos más en la sala conversando con su abogado, Barry Pollack. Su esposa abandonó el edificio judicial una vez concluida la sesión.

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Antes del inicio del juicio, el cronograma judicial prevé varias instancias procesales. A partir de septiembre de este año, la defensa comenzará a presentar distintas mociones con el objetivo de impugnar la acusación y solicitar la inmunidad de ambos imputados.

Los cargos que enfrenta el exmandatario venezolano

La fiscalía estadounidense acusa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de integrar una organización dedicada al narcotráfico internacional y de conspirar para introducir miles de toneladas de cocaína en territorio estadounidense.

Según los investigadores, la maniobra habría contado con la colaboración de sectores de las fuerzas de seguridad venezolanas para facilitar las operaciones de importantes organizaciones criminales.

Maduro y Flores se declararon inocentes de todos los cargos y rechazan las acusaciones. En caso de que un jurado los encuentre culpables, ambos podrían ser condenados a cadena perpetua.

La defensa cuestiona la operación de Estados Unidos

Los abogados del expresidente venezolano continúan impugnando la legalidad del operativo mediante el cual fue capturado y trasladado a Nueva York. La administración del presidente Donald Trump sostiene que se trató de una “operación policial quirúrgica” vinculada a una investigación por narcotráfico iniciada hace seis años.

Nicolás Maduro captura compareció ante el Tribunal de Nueva York. Foto: REUTERS

Por su parte, Maduro afirma que fue víctima de un secuestro y se considera un “prisionero de guerra”, argumentos que su defensa buscará hacer valer durante las etapas previas al proceso oral.

Con la confirmación del 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio, el caso entra ahora en una nueva etapa judicial. Durante los próximos meses se resolverán los planteos de la defensa antes de que el exmandatario venezolano enfrente uno de los procesos penales más trascendentes de su historia política.

Nicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosNarcotráfico
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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