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Aumentan prestación por desempleo en julio 2026: qué trabajadores reciben el nuevo beneficio de hasta $395.000

La medida implica un incremento del 3,28%. Cómo quedan los montos y cuáles son los requisitos para acceder.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Qué trabajadores reciben el nuevo beneficio de hasta $395.000
Qué trabajadores reciben el nuevo beneficio de hasta $395.000 Foto: REUTERS
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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) realizó una nueva actualización de la Prestación por Desempleo durante julio de 2026.

La medida implica un incremento del 3,28% al beneficio correspondiente al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED). Con el ajuste, el beneficio alcanzará un monto máximo de $395.000 y un mínimo de $197.500.

RENATRE aumentó la Prestación por Desempleo: cómo quedó tras la actualización

El RENATRE oficializó este incremento del 3,28% para la Prestación por Desempleo durante una reunión realizada a fines de junio, donde se analizó la evolución del sistema y la disponibilidad financiera para implementar la actualización.

Cabe señalar que el rango que va desde los $197.500 hasta los $395.000 depende de la situación de cada trabajador y de los aportes registrados durante su trayectoria laboral.

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La prestación del RENATRE abarca exclusivamente a trabajadores y trabajadoras rurales registrados. Foto: Unsplash

En tanto, además del monto mensual, este beneficio incluye cobertura médico-asistencial, asignaciones familiares gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y servicio de sepelio para el titular y su grupo familiar mientras dure la prestación.

Por otro lado, el organismo detalló que se mantiene vigente el esquema de adicionales para quienes residen en zonas desfavorables. En Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el incremento es del 20%, mientras que en Neuquén y Río Negro alcanza el 10%.

Documentación y requisitos: quiénes pueden acceder esta Prestación por Desempleo

La prestación del RENATRE abarca exclusivamente a trabajadores y trabajadoras rurales registrados que se encuentren en situación legal de desempleo en territorio argentino.

Para acceder al beneficio, los titulares deberán tener un CUIL activo, estar debidamente inscripto en el organismo y haber perdido el empleo en condiciones que puedan acreditarse (despido sin causa, finalización de contrato temporario, cierre de establecimiento o situaciones de fuerza mayor).

Además, es obligatorio solicitar la ayuda económica dentro de los 90 días posteriores al cese laboral, porque fuera de ese plazo puede aplicarse un descuento en el monto.

Trabajo en el campo
La prestación del RENATRE abarca exclusivamente a trabajadores y trabajadoras rurales registrados. Foto: Unsplash

El cobro de la Prestación por Desempleo se realiza mediante transferencia bancaria a una CBU a nombre del trabajador. En el caso de el beneficiado tenga cuenta, el RENATRE gestiona su apertura en el Banco Nación para garantizar el pago y el acceso a una tarjeta de débito.

En cuanto a la antigüedad, el esquema distingue dos situaciones:

  • Trabajadores/as rurales permanentes: debe tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido.
  • Trabajadores/as temporarios, de temporada, y permanentes discontinuos: debe contar con los períodos declarados como empleado de 180 jornadas efectivas de trabajo dentro de los 36 meses anteriores al cese de la relación laboral/finalización de la temporada o ciclo de prestación de servicios.

Es importante señalar que el sistema excluye a quienes estén bajo modalidades como pasantías o becas, perciban otros ingresos laborales, se desempeñen como autónomos o monotributistas, o pertenezcan a regímenes no rurales, como empleo doméstico o administración pública.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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