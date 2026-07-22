Milei redefine su estrategia en el Congreso: busca avanzar con la reforma electoral y el Presupuesto 2027

El presidente redefine su estrategia en el Congreso para avanzar con la Reforma Electoral y el Presupuesto 2027. Foto: Wikipedia

La Libertad Avanza reestructura su estrategia parlamentaria para el segundo semestre con la concentración de esfuerzos en la Reforma Electoral y el Presupuesto 2027. Este último ingresará al Congreso formalmente el 15 de septiembre y el oficialismo busca fortalecer las alianzas con bloques dialoguistas antes de ello para evitar nuevos conflictos internos dentro de la bancada libertaria en el Senado.

El oficialismo cerró la primera etapa del 2026 con la postergación del tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y con un fuerte enfrentamiento vía WhatsApp entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich que trascendió a los medios de comunicación.

El Gobierno cerró la primera etapa del 2026 con un fuerte enfrentamiento vía Whatsapp entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich que trascendió a los medios de comunicación. Foto: -

En este sentido, el Gobierno no logró avanzar con la sanción de la iniciativa sobre Propiedad Privada debido a la resistencia por parte de sectores aliados del Congreso y de gobernadores provinciales, con especial foco de debate en el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros. El oficialismo logró aprobar pliegos para el Poder Judicial y ascensos en la Cancillería.

Luego de que se aprobara un cuarto intermedio, la actividad en el Senado se retomará el próximo 6 de agosto, una vez concluido el receso invernal. En ese marco, Bullrich reiteró su llamado a avanzar con las reformas promovidas por el presidente Javier Milei. Con ese objetivo, aumentan las expectativas en torno a un encuentro entre la senadora Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger.

La actividad en el Senado se retomará el próximo 6 de agosto y Bullrich reiteró su llamado a avanzar con las reformas promovidas por el presidente Javier Milei. Foto: REUTERS

¿Cómo se encuentra el vínculo entre el oficialismo y el PRO?

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, recibieron a los principales referentes del PRO en el Congreso: Cristian Ritondo en representación de Diputados y Martín Goeling Lara, por el Senado.

Además, intensificaron las reuniones en la Casa Rosada con los bloques legislativos oficialistas de Diputados y el Senado en las últimas semanas. Durante esos encuentros, Javier Milei detalló las iniciativas que prevé impulsar, con especial énfasis en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), cuyo proyecto todavía no ingresó al Congreso.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El PRO, por su parte, mantiene diferencias con La Libertad Avanza en materia de la reforma electoral ya que se oponen a la eliminación de las PASO y prefieren discutir el capítulo de Ficha Limpia en una ley aparte.

Sin embargo, el PRO apoyaría la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios del próximo año.

Hacía meses que los aliados del oficialismo no mantenían reuniones periódicas en despachos de la Casa Rosada, como había ocurrido durante el primer año de la gestión de Javier Milei. En los próximos días, el Gobierno prevé ampliar esos encuentros a otros espacios que considera clave para reunir mayorías parlamentarias, entre ellos el sector de la UCR referenciado en la diputada Pamela Verasay y el senador Eduardo Vischi.

El acercamiento también quedó reflejado en la última sesión del Senado, donde hubo señales de sintonía desde el radicalismo. El senador bonaerense Maximiliano Abad cuestionó la gestión del gobernador Axel Kicillof por la situación de la obra social bonaerense IOMA.

En la última sesión del Senado, el radicalismo mostró señales de sintonía con La Libertad Avanza. Foto: X @wadodecorrido

El legislador marplatense comentó que la situación del organismo “vulnera gravemente el derecho a la salud”, protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional. “Vengo a plantear esta cuestión de privilegio porque el derecho a la salud de millones de bonaerenses está siendo vulnerado. La realidad de IOMA ya no admite más excusas ni más dilaciones”, exclamó.

¿De qué trata la iniciativa de Inocencia Fiscal?

La Casa Rosada enviará esta semana a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal y, si eso sucede efectivamente, las iniciativas del Ejecutivo ya no avanzarían de manera exclusiva por el Senado, que acumula varios expedientes pendientes, mientras que Diputados espera por distintos consensos políticos para avanzar con distintos proyectos.

Luis Caputo elaboró la iniciativa de Inocencia Fiscal para ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran incorporar fondos al circuito formal de la economía. Habló además en la última conferencia de prensa de un monto de 170.000 millones de dólares presentes por fuera del sistema formal de la economía argentina.

Qué dice el proyecto de Inocencia Fiscal Foto: Comercio y Justicia

Los principales cambios previstos son:

Supresión de los límites de ingresos y patrimonio con el objetivo de ampliar la cantidad de contribuyentes que pueden adherirse.

Cambios en el criterio aplicado para determinar una “discrepancia significativa”.

Incorporación de nuevas oportunidades de regularización antes de la pérdida de los beneficios.

Restricciones al empleo de presunciones por parte de ARCA.

Implementación de nuevos requisitos de bancarización para ciertas operaciones.

La finalidad técnica de la propuesta es disminuir la preocupación de los contribuyentes respecto de quedar sujetos a fiscalizaciones extensas sobre períodos fiscales anteriores debido a errores formales, diferencias interpretativas o inconsistencias de menor relevancia, una vez incorporados al régimen.

La reforma también prevé beneficios relacionados con sanciones y multas. Los contribuyentes que se adhieran al régimen y reúnan los requisitos establecidos podrán acceder a la condonación de determinadas sanciones o a mecanismos especiales de regularización.