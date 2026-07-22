¿Se reanuda la guerra en Yemen?: alertan por los crecientes ataques entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudita

Yemen y los hutíes. Foto: Reuters (Khaled Abdullah)

La tensión entre los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudita volvió a dispararse después de más de cuatro años de relativa calma. El intercambio de amenazas, el lanzamiento de misiles y drones, y la imposición de un embargo marítimo por parte del movimiento yemení encendieron nuevamente las alarmas en Medio Oriente, una región ya convulsionada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre ambas partes preocupa a la comunidad internacional, ya que el conflicto iniciado en 2015 dejó cientos de miles de muertos, millones de desplazados y una de las peores crisis humanitarias del planeta.

El fin de la tregua: por qué se reactivó el conflicto entre los hutíes y Arabia Saudita

El episodio que terminó de romper la frágil tregua ocurrió el 13 de julio, cuando la aviación saudita bombardeó el aeropuerto internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación de alto nivel hutí procedente de Teherán.

La aeronave finalmente fue desviada hacia Hodeida, pero el ataque fue interpretado por los hutíes como una violación del entendimiento alcanzado en abril de 2022. En respuesta, el movimiento anunció que la tregua “de facto” había llegado a su fin y retomó las acciones militares.

El origen del conflicto se remonta a 2014, cuando los hutíes tomaron el control de Saná y obligaron al Gobierno yemení reconocido internacionalmente a trasladarse a Adén. Un año después, Arabia Saudita lideró una coalición militar para respaldar al Ejecutivo y frenar el avance de los rebeldes.

Ataques con drones y misiles: las amenazas que ponen en alerta a Riad

Tras declarar finalizada la tregua, los hutíes lanzaron misiles contra territorio saudita y elevaron el tono de sus advertencias.

El movimiento anunció además un embargo marítimo contra Arabia Saudita, al que acusa de mantener desde hace más de una década un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo sobre Yemen.

La organización aseguró que cualquier nueva ofensiva saudita será respondida con una “escalada integral y decisiva”, mientras que Riad prometió responder “con fuerza” a cualquier ataque que ponga en riesgo su seguridad o la navegación internacional.

La posibilidad de nuevos ataques con drones, misiles balísticos y proyectiles de largo alcance mantiene en alerta a las autoridades sauditas, que reforzaron los sistemas de defensa en instalaciones estratégicas.

El rol de Irán: el respaldo estratégico a los rebeldes chiítas en Yemen

Irán vuelve a ocupar un lugar central en la crisis. Arabia Saudita sostiene desde hace años que Teherán brinda apoyo político, financiero y militar a los hutíes, incluyendo transferencia de tecnología para la fabricación de misiles y drones.

El nuevo foco de tensión surgió por la reanudación de vuelos directos entre Saná y Teherán, suspendidos desde 2015.

Mientras el Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita afirma que esas aeronaves trasladan asesores militares y armamento iraní, los hutíes aseguran que representan el fin del aislamiento impuesto sobre las zonas bajo su control y un símbolo de soberanía nacional.

Peligro en el Mar Rojo y el Golfo: el impacto de las acciones hutíes en el comercio marítimo

Uno de los principales motivos de preocupación es el impacto que el conflicto puede tener sobre el comercio mundial.

El embargo marítimo anunciado por los hutíes y las amenazas contra embarcaciones que naveguen hacia Arabia Saudita aumentan el riesgo para una de las rutas comerciales más importantes del planeta.

El estrecho de Bab el Mandeb conecta el Mar Rojo con el golfo de Adén y constituye un paso clave para el transporte de petróleo, gas y mercancías entre Asia, Europa y África.

A este escenario se suma el bloqueo del estrecho de Ormuz derivado de la escalada entre Estados Unidos e Irán, lo que incrementa la incertidumbre sobre el suministro energético internacional.

El impacto geopolítico: la preocupación de Estados Unidos y las potencias occidentales

La reactivación del conflicto preocupa especialmente a Estados Unidos y a sus aliados occidentales.

Washington considera a Arabia Saudita un socio estratégico en Medio Oriente y teme que una nueva guerra fortalezca aún más la influencia iraní en la región.

Los rebeldes hutíes del Yemen. Foto: Reuters/Khaled Abdullah

Además del riesgo para la estabilidad regional, una escalada podría afectar el comercio marítimo, elevar los precios internacionales del petróleo y complicar la seguridad de las rutas por donde circula una parte significativa del abastecimiento energético mundial.

Con la guerra entre Estados Unidos e Irán aún abierta y Yemen nuevamente convertido en un escenario de confrontación indirecta, Medio Oriente enfrenta un nuevo foco de tensión que amenaza con extender la inestabilidad a toda la región.