Potencia ganadora sin jugar un solo partido: así logró China beneficiarse del Mundial 2026

¿Cómo se benefició China con el Mundial? Foto: REUTERS

Aunque la Selección de China no logró clasificarse al Mundial 2026, el gigante asiático se convirtió en uno de los grandes vencedores del torneo desde el punto de vista económico. Es que las empresas chinas aprovechan el evento para aumentar sus exportaciones, fortalecer sus marcas y consolidar su liderazgo en la industria global del deporte.

China supo sacar mucho provecho económico del Mundial 2026.

De acuerdo con un informe publicado por South China Morning Post, China obtuvo una victoria comercial sin necesidad de disputar un solo partido. La combinación de producción industrial, patrocinio y desarrollo tecnológico permitió que el país obtuviera un fuerte rédito durante la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Fuera de la cancha, líder en los negocios: el impacto económico del Mundial 2026 en China

El Mundial impulsó una fuerte demanda de productos deportivos fabricados en China. Un ejemplo fue el incremento en las ventas de camisetas de la Selección Argentina luego de su triunfo sobre Inglaterra, una tendencia que benefició directamente a fabricantes y exportadores del país asiático.

Las cifras reflejan esa expansión. Durante el primer semestre del año mundialista, las exportaciones chinas de artículos deportivos alcanzaron los 67.530 millones de yuanes, equivalentes a cerca de 9.970 millones de dólares.

El incremento de venta de camisetas durante este Mundial fue enorme. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Con esos números, China reafirma su posición como el mayor exportador mundial del sector, concentrando más del 40% del comercio global de artículos deportivos. Además de abastecer a millones de aficionados, numerosas fábricas chinas confeccionaron los uniformes utilizados por distintas selecciones nacionales.

Patrocinadores de peso: las grandes marcas chinas que financian el evento más importante de la FIFA

La presencia de China no se limita a la fabricación de productos. Varias de sus principales compañías también forman parte del grupo de patrocinadores del Mundial.

Entre ellas se destacan Hisense, uno de los mayores fabricantes de electrónica del mundo, y Mengniu, una de las principales empresas lácteas del país. Ambas desplegaron una fuerte campaña publicitaria en los estadios y en las transmisiones oficiales del torneo.

El impacto fue inmediato. Según el informe, las búsquedas en internet relacionadas con Mengniu crecieron más de un 5.000%, demostrando el enorme alcance global que representa asociar una marca con la competencia futbolística más importante del planeta.

Tecnología en los estadios: pantallas LED, transmisión y equipamiento asiático en suelo norteamericano

La influencia china también se hizo visible en la infraestructura tecnológica del Mundial. Equipos electrónicos, pantallas LED, sistemas audiovisuales y distintos componentes utilizados para la organización del torneo fueron suministrados por empresas del gigante asiático.

De esta manera, China logró posicionarse como un proveedor estratégico para un evento organizado en América del Norte, reforzando su presencia en sectores de alto valor agregado más allá de la industria textil.

China fue un gran proveedor de publicidades y equipos técnicos en este Mundial. Foto: REUTERS

Tras haber finalizado la Copa del Mundo, el desafío para las empresas chinas será sostener este impulso comercial. Aunque la demanda de ropa deportiva disminuirá con el cierre del torneo, muchos fabricantes ya preparan nuevas líneas de producción, como artículos temáticos para Halloween y otras temporadas de consumo, con el objetivo de mantener el crecimiento alcanzado gracias al Mundial 2026.