Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Potencia ganadora sin jugar un solo partido: así logró China beneficiarse del Mundial 2026

Aunque su selección no logró clasificarse al Mundial 2026, China se convirtió en la gran ganadora económica del torneo gracias al crecimiento de sus exportaciones, el protagonismo de sus marcas patrocinadoras y su presencia tecnológica en los estadios.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Cómo se benefició China con el Mundial?
¿Cómo se benefició China con el Mundial? Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Aunque la Selección de China no logró clasificarse al Mundial 2026, el gigante asiático se convirtió en uno de los grandes vencedores del torneo desde el punto de vista económico. Es que las empresas chinas aprovechan el evento para aumentar sus exportaciones, fortalecer sus marcas y consolidar su liderazgo en la industria global del deporte.

La bandera de China, firme en Shangai. Foto: Reuters/Go Nakamura
China supo sacar mucho provecho económico del Mundial 2026.

De acuerdo con un informe publicado por South China Morning Post, China obtuvo una victoria comercial sin necesidad de disputar un solo partido. La combinación de producción industrial, patrocinio y desarrollo tecnológico permitió que el país obtuviera un fuerte rédito durante la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Fuera de la cancha, líder en los negocios: el impacto económico del Mundial 2026 en China

El Mundial impulsó una fuerte demanda de productos deportivos fabricados en China. Un ejemplo fue el incremento en las ventas de camisetas de la Selección Argentina luego de su triunfo sobre Inglaterra, una tendencia que benefició directamente a fabricantes y exportadores del país asiático.

Las cifras reflejan esa expansión. Durante el primer semestre del año mundialista, las exportaciones chinas de artículos deportivos alcanzaron los 67.530 millones de yuanes, equivalentes a cerca de 9.970 millones de dólares.

Contenido Recomendado

Giro en el comercio global:el gigante marítimo que destronó a Reino Unido y consolida sus conexiones con América Latina

Giro en el comercio global: el gigante marítimo que destronó a Reino Unido y consolida sus conexiones con América Latina

Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020

Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020
El incremento de venta de camisetas durante este Mundial fue enorme. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Con esos números, China reafirma su posición como el mayor exportador mundial del sector, concentrando más del 40% del comercio global de artículos deportivos. Además de abastecer a millones de aficionados, numerosas fábricas chinas confeccionaron los uniformes utilizados por distintas selecciones nacionales.

Patrocinadores de peso: las grandes marcas chinas que financian el evento más importante de la FIFA

La presencia de China no se limita a la fabricación de productos. Varias de sus principales compañías también forman parte del grupo de patrocinadores del Mundial.

Entre ellas se destacan Hisense, uno de los mayores fabricantes de electrónica del mundo, y Mengniu, una de las principales empresas lácteas del país. Ambas desplegaron una fuerte campaña publicitaria en los estadios y en las transmisiones oficiales del torneo.

El impacto fue inmediato. Según el informe, las búsquedas en internet relacionadas con Mengniu crecieron más de un 5.000%, demostrando el enorme alcance global que representa asociar una marca con la competencia futbolística más importante del planeta.

Tecnología en los estadios: pantallas LED, transmisión y equipamiento asiático en suelo norteamericano

La influencia china también se hizo visible en la infraestructura tecnológica del Mundial. Equipos electrónicos, pantallas LED, sistemas audiovisuales y distintos componentes utilizados para la organización del torneo fueron suministrados por empresas del gigante asiático.

De esta manera, China logró posicionarse como un proveedor estratégico para un evento organizado en América del Norte, reforzando su presencia en sectores de alto valor agregado más allá de la industria textil.

China fue un gran proveedor de publicidades y equipos técnicos en este Mundial. Foto: REUTERS

Tras haber finalizado la Copa del Mundo, el desafío para las empresas chinas será sostener este impulso comercial. Aunque la demanda de ropa deportiva disminuirá con el cierre del torneo, muchos fabricantes ya preparan nuevas líneas de producción, como artículos temáticos para Halloween y otras temporadas de consumo, con el objetivo de mantener el crecimiento alcanzado gracias al Mundial 2026.

ChinaMundial 2026Comercio mundial
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Brasil construye el puente sobre el mar más largo de Sudamérica:medirá 12,4 km y costará US$ 2.220 millones

    Brasil construye el puente sobre el mar más largo de Sudamérica: medirá 12,4 km y costará US$ 2.220 millones

  2. España da un paso clave para revolucionar Europa:su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

    España da un paso clave para revolucionar Europa: su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

  3. Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

    Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

  4. El plan “Venezuela Renace” ya está en marcha:cómo será la reconstrucción tras los terremotos que afectaron al país

    El plan “Venezuela Renace” ya está en marcha: cómo será la reconstrucción tras los terremotos que afectaron al país

  5. “La Puerta de Inglaterra”:así es Dover, la localidad que sufrió el primer bombardeo de la Primera Guerra Mundial

    “La Puerta de Inglaterra”: así es Dover, la localidad que sufrió el primer bombardeo de la Primera Guerra Mundial
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

De reformas fiscales al viaje de Milei a Brasil:el Gobierno ordenó la semana y publicó la agenda de actividades post Mundial

De reformas fiscales al viaje de Milei a Brasil: el Gobierno ordenó la semana y publicó la agenda de actividades post Mundial

Impacto en el arco político:un funcionario sufrió un accidente de tránsito en ruta y tuvo que ser internado

Javier Lanari, exsecretario de Prensa del Gobierno, fue designado como nuevo director del Banco Nación

Milei contó que el Gobierno ofreció seis opciones de festejo, pero la Selección Argentina las rechazó

Economía

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Oficial:militares podrán cobrar un extra de hasta 25% por título, quiénes acceden al beneficio

Cuánto gana un Personal Civil de las Fuerzas Armadas:sueldo actualizado a julio de 2026 nivel por nivel

Reforma laboral:cómo se calcularán desde ahora los aportes sindicales tras la nueva reglamentación del Gobierno

Internacionales

EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026:así vivieron la final ante Argentina

Brasil construye el puente sobre el mar más largo de Sudamérica:medirá 12,4 km y costará US$ 2.220 millones