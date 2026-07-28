Un conductor de Uber se hizo viral por remover el asiento del acompañante a pedido de su novia celosa: “No la quiero perder”

El chofer de Uber contó que su novia le pidió sacar el asiento del acompañante y quitar los polarizados del auto para evitar que otras mujeres viajaran cerca de él. La historia se volvió viral en TikTok. Foto: TikTok / laura.monzonn.

Una pasajera compartió en la red social TikTok una insólita situación que vivió durante un viaje en Uber y el video rápidamente se convirtió en viral. Según contó, el conductor le reveló que tuvo que modificar su auto por pedido de su novia, quien no quería que otras mujeres viajaran cerca de él.

El hombre explicó que decidió retirar el asiento del acompañante para evitar conflictos en su relación. “Mi novia no quiere que viaje nadie adelante conmigo”, contó durante la charla con la pasajera, quien quedó sorprendida al descubrir el motivo detrás de la modificación del vehículo.

El hombre explicó que decidió retirar el asiento del acompañante para evitar conflictos en su relación. Video: TikTok / laura.monzonn.

La joven, que grabó el momento para sus redes sociales, aseguró que el conductor incluso había tenido que quitar los polarizados de los vidrios. “Para evitar conflictos”, explicó él, mientras relataba que su trabajo nocturno hacía que muchas pasajeras intentaran sentarse adelante durante los viajes.

Según el chofer, la decisión fue una forma de cuidar la relación: “Yo la amo, yo no la quiero perder, por eso tuve que sacar el asiento”. Además, señaló que muchas personas que salen a bailar intentaban ubicarse en la parte delantera del auto, algo que generaba discusiones con su pareja.

El chofer de Uber contó que su novia le pidió sacar el asiento del acompañante y quitar los polarizados del auto para evitar que otras mujeres viajaran cerca de él. La historia se volvió viral en TikTok. Foto: TikTok / laura.monzonn.

La pasajera reaccionó con sorpresa ante la situación y, entre risas, comentó que parecía una medida extrema. “Pobre tipo, mirá. Le desarmamos todo el auto”, expresó en el video, que acumuló miles de reproducciones y comentarios en TikTok.

Aunque reconoció que entendía que se trataba de un trabajo y que cada pareja maneja sus propios acuerdos, también cuestionó la actitud de la novia del conductor. “Chicas, dejen de ser tóxicas”, lanzó entre bromas.

El video generó debate entre los usuarios: algunos defendieron al hombre por respetar los límites que tenía con su pareja, mientras que otros consideraron exagerada la decisión de modificar el vehículo por celos.

El video desató un intenso debate humorístico en redes sobre los celos y los límites en las relaciones. Foto: TikTok / laura.monzonn.

El video desató un intenso debate humorístico en redes sobre los celos y los límites en las relaciones. Foto: TikTok / laura.monzonn.

El inesperado final del video viral

Antes de terminar la grabación, la pasajera le preguntó al conductor si podía subir el video a TikTok. Aunque aceptó que le taparan la cara y le distorsionen la voz (solicitud que al final no fue concedida por la autora del video), la joven bromeó con que la historia iba a convertirse en un éxito en redes.

El cierre del video sumó otro comentario que llamó la atención: después de conocer la historia, la pasajera lanzó entre risas que el conductor “estaba re lindo”, una frase que terminó de darle un giro inesperado a la publicación.

Así, una simple charla durante un viaje en Uber terminó transformándose en uno de los videos más comentados de la semana en TikTok, con un protagonista que quedó expuesto por una particular decisión para evitar los celos de su pareja.