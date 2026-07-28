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Llevar una almendra envuelta en papel aluminio: para qué sirve y por qué muchos lo usan como amuleto de la abundancia

Dentro del Feng Shui y otras tradiciones orientales, este sencillo ritual combina dos elementos cargados de simbolismo. ¿Qué representa cada elemento y cómo utilizarlo correctamente?

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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El ritual de la almendra envuelta en papel aluminio: qué significa y para qué sirve, según el Feng Shui
El ritual de la almendra envuelta en papel aluminio: qué significa y para qué sirve, según el Feng Shui Foto: Gemini
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Cada vez son más las personas que incorporan pequeños rituales inspirados en el Feng Shui para atraer la prosperidad, proteger las buenas vibras e iniciar nuevos ciclos intencionando energías positivas. Entre ellos, hay uno que llama la atención: llevar una almendra envuelta en papel aluminio.

Aunque para muchos puede parecer un gesto sin sentido, dentro de distintas tradiciones espirituales este pequeño amuleto simboliza la abundancia, la protección y el crecimiento personal. La combinación de ambos elementos busca potenciar la energía positiva y acompañar a quien lo lleva durante el día.

El ritual de la almendra envuelta en papel aluminio: qué significa y para qué sirve, según el Feng Shui Foto: Gemini

Qué significa llevar una almendra envuelta en papel aluminio

En muchas tradiciones, la almendra representa la fertilidad, el crecimiento, la prosperidad y el nacimiento de nuevas oportunidades. Su resistencia y capacidad para dar origen a un árbol la convierten en un símbolo de fortaleza y renovación.

Por su parte, el papel aluminio es utilizado en algunos rituales energéticos como un elemento protector. Según indica el Feng Shui, este papel actúa como una barrera que ayuda a resguardar las energías positivas y a bloquear aquellas consideradas negativas.

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Al unir ambos elementos se forma un pequeño amuleto que muchas personas llevan en la billetera, el bolsillo o la cartera con la intención de atraer abundancia económica, estabilidad y buena suerte.

El ritual de la almendra envuelta en papel aluminio: qué significa y para qué sirve, según el Feng Shui Foto: Gemini

Almendra en un papel aluminio: cómo hacer el ritual paso a paso

  • Elegir una almendra entera y en buen estado.
  • Cortar un pequeño trozo de papel aluminio.
  • Envolver completamente la almendra.
  • Sostener el amuleto unos segundos mientras se formula una intención relacionada con la prosperidad, el trabajo o los proyectos personales.
  • Guardarlo en la billetera, la cartera o el bolsillo y evitar abrir el envoltorio.

Según quienes practican este tipo de rituales, el amuleto puede renovarse cuando la persona sienta que cumplió su propósito o al comenzar una nueva etapa.

En este sentido, la almendra envuelta en papel aluminio se suma a otros rituales populares del Feng Shui, como colocar canela en la puerta de entrada, usar monedas chinas atadas con un hilo rojo o incorporar plantas asociadas con la abundancia en distintos espacios del hogar.

TendenciaFeng ShuiTips
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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