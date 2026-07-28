Los expertos en decoración coinciden: el árbol de Navidad que será tendencia en Europa durante 2026

La Navidad estará marcada por materiales nobles y colores neutros. Foto: Gemini

Aunque todavía faltan meses para las fiestas, el mundo de la decoración ya definió cuál será el árbol de Navidad que marcará tendencia en Europa durante 2026. Los expertos coinciden: el clásico árbol verde con adornos brillantes empieza a ceder terreno frente a una propuesta mucho más cálida, natural y minimalista.

La nueva tendencia, que ya se ve en hoteles, locales de decoración y revistas especializadas de Italia, España y Francia, apuesta por árboles decorados con materiales como madera, lino, yute y fibras vegetales. El objetivo es lograr una estética elegante y sobria, en sintonía con la búsqueda de ambientes más relajados y conectados con la naturaleza.

Cómo es el árbol navideño que será furor en 2026

A diferencia de los estilos tradicionales, este árbol se caracteriza por una decoración simple y equilibrada. Los adornos de madera y ratán reemplazan a las clásicas esferas brillantes, mientras que los moños confeccionados con lino o arpillera suman textura y calidez.

Los expertos en decoración coinciden: el adorno navideño que gana terreno en Europa en 2026 (Foto Gemini) Foto: Gemini

La paleta de colores también cambia: predominan los tonos beige, arena y blanco, acompañados por luces cálidas de color amarillo. Los elementos metálicos o muy brillantes quedan en un segundo plano, dando lugar a una composición más armoniosa y atemporal.

El resultado es un árbol elegante, fácil de combinar con las tendencias actuales y que transmite una sensación de calma y sofisticación.

Los colores que desplazan al rojo y al dorado

Una de las grandes novedades para la próxima Navidad es el cambio en la paleta cromática. Los especialistas destacan que los tonos protagonistas serán el beige, blanco roto, arena, marrón claro, verde oliva y terracota.

Estos colores permiten crear una decoración más suave y versátil, sin perder el espíritu festivo. Además, se adaptan a estilos como el escandinavo, el japandi y el mediterráneo, que priorizan la simpleza y los materiales nobles.

Adornos navideños que se volvieron tendencia (Foto Gemini) Foto: Gemini

Por qué crece la preferencia por lo natural

Según los interioristas, cada vez más personas buscan hogares menos recargados y más conectados con la naturaleza. Esa filosofía se trasladó también a la decoración navideña, donde los adornos de materiales naturales ganan terreno por su durabilidad y facilidad para combinar año tras año.

Además, esta propuesta representa una alternativa sostenible frente a las decoraciones de plástico y permite renovar el árbol sin perder la esencia de la Navidad.