Cadena nacional de Javier Milei: cuándo será y qué es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que anunciará el presidente

El presidente brindó un discurso que duró 20 minutos. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

El presidente Javier Milei encabezará una cadena nacional para presentar oficialmente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La confirmación llegó de la mano del vocero presidencial Adrián Ravier durante la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada que se realizó este martes desde las 11 de la mañana.

La cadena nacional será este jueves 30 de julio a las 20 y la iniciativa se posiciona como una de las reformas económicas más relevantes que el Gobierno enviará al Congreso. Desde la Vocería Presidencial destacaron que el mandatario detallará “los ejes de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este Gobierno dado que el principal mandato que dio la ciudadanía es bajar la inflación".

Javier Milei, presidente Foto: captura video

Las 5 claves del proyecto de reforma del Banco Central

El texto apunta a blindar operativamente al organismo y limitar la injerencia del Poder Ejecutivo en la emisión monetaria a través de cinco ejes principales: