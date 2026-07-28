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Cadena nacional de Javier Milei: cuándo será y qué es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que anunciará el presidente

El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial, Adrián Ravier. El proyecto, considerado una de las banderas económicas centrales del Gobierno, busca prohibir la emisión para financiar el déficit y otorgar mayor independencia a la autoridad monetaria.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente brindó un discurso que duró 20 minutos.
El presidente brindó un discurso que duró 20 minutos. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente
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El presidente Javier Milei encabezará una cadena nacional para presentar oficialmente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La confirmación llegó de la mano del vocero presidencial Adrián Ravier durante la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada que se realizó este martes desde las 11 de la mañana.

La cadena nacional será este jueves 30 de julio a las 20 y la iniciativa se posiciona como una de las reformas económicas más relevantes que el Gobierno enviará al Congreso. Desde la Vocería Presidencial destacaron que el mandatario detallará “los ejes de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este Gobierno dado que el principal mandato que dio la ciudadanía es bajar la inflación".

Javier Milei, presidente Foto: captura video

Las 5 claves del proyecto de reforma del Banco Central

El texto apunta a blindar operativamente al organismo y limitar la injerencia del Poder Ejecutivo en la emisión monetaria a través de cinco ejes principales:

  • Mandato único: establecer que la única función y objeto legal del Banco Central sea preservar el valor de la moneda.
  • Fin del financiamiento al Tesoro: prohibir de forma explícita que la entidad financie al Tesoro Nacional, así como también la emisión de Letras Intransferibles.
  • Gobernanza e independencia: fortalecer la estabilidad de las autoridades del BCRA elevando los requisitos y trabas legales para la eventual remoción de su presidente o del directorio.
  • Restricción de utilidades: limitar severamente la distribución de utilidades del organismo, salvo en escenarios excepcionales contemplados por ley, como períodos de deflación.
  • Sanciones por emisión: endurecer el régimen de responsabilidades penales y administrativas para las autoridades que utilicen de manera directa o indirecta al Central para cubrir el déficit fiscal.
Javier MileiGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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