Los bidets típicos blancos pasaron de moda: la nueva tendencia que es más elegante y tiene más funciones. Foto: Foto: Gemini

En los últimos años, los baños experimentaron una transformación tanto en diseño como en funcionalidad. El clásico bidet de porcelana blanca empezó a perder protagonismo frente a alternativas más modernas, pensadas para aprovechar mejor el espacio y sumar tecnología en un solo artefacto.

Una de las tendencias que más creció es la del inodoro inteligente con función de bidet integrada. Esta opción combina en una sola pieza las funciones del inodoro y la higiene personal, lo que permite liberar espacio y lograr una estética más limpia, especialmente en ambientes reducidos.

Cómo es el inodoro inteligente que reemplazó al bidet

A diferencia de los modelos convencionales, estos inodoros incorporan una boquilla de lavado integrada, eliminando la necesidad de instalar un bidet independiente junto al inodoro. El resultado es un baño más despejado y ordenado, ideal para departamentos o reformas donde cada centímetro cuenta.

El diseño suele ser minimalista, con líneas curvas o rectas y pocos elementos a la vista. Esto facilita la combinación con revestimientos modernos como piedra, madera, cemento alisado o porcelanatos de gran formato, logrando un ambiente uniforme y contemporáneo.

Así es la nueva tendencia en los baños modernos. Foto: Foto: Gemini

Qué funciones puede tener un inodoro inteligente

La principal diferencia con el bidet tradicional está en la cantidad de funciones que pueden incorporar estos equipos. Según el modelo, pueden ofrecer:

Lavado con agua mediante una boquilla incorporada.

Regulación de temperatura del agua.

Control de presión y dirección del chorro.

Asiento calefaccionado para mayor confort.

Secado con aire caliente .

Sistema de autolimpieza de la boquilla.

Descarga automática en algunos modelos.

Sensor de presencia .

Control remoto o panel electrónico.

No todos los modelos incluyen todas estas prestaciones, por lo que es clave revisar las especificaciones antes de elegir.

Ventajas para baños modernos y espacios reducidos

Más allá de la tecnología, el atractivo principal de estos inodoros está en la estética y la practicidad. Al integrar dos funciones en un solo artefacto, el baño se ve más despejado y ordenado, sin resignar comodidad.

Esta solución resulta especialmente útil en baños pequeños, departamentos o reformas donde se busca eliminar elementos innecesarios y mantener un diseño uniforme. El inodoro inteligente, con su formato compacto y contemporáneo, reemplazó al tradicional dúo de inodoro y bidet, marcando una nueva era en la higiene personal y el diseño de interiores.