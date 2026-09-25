Casa Cuba, el restaurante de Belgrano que eligió el cuerpo técnico de la Selección Argentina para una cena con aroma porteño

La gastronomía porteña sumó una visita de lujo esta semana. Este miércoles por la noche, integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina, entre ellos Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, fueron vistos cenando al restaurante Casa Cuba, uno de los espacios gastronómicos más destacados del barrio de Belgrano.
El restaurante funciona en la calle Mariscal Antonio José de Sucre 2168 y se convirtió en una referencia para quienes buscan una experiencia que combina ambiente elegante, cocina de autor y una propuesta culinaria de nivel.
El restaurante de Belgrano que conquistó a Scaloni, Aimar y los campeones del mundo
En pleno corazón de Belgrano, Casa Cuba se presenta como un “lugar de encuentro”, una definición que resume perfectamente su espíritu. El establecimiento cuenta con salones interiores cálidos, espacios al aire libre y una ambientación que conserva el encanto de una tradicional casona porteña, ideal tanto para reuniones familiares como para encuentros profesionales o celebraciones especiales.
La presencia de las figuras que integran el exitoso cuerpo técnico de la “Albiceleste” no pasó desapercibida. Después de conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, los hombres de confianza de Scaloni eligieron este rincón gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires para compartir una cena en un ambiente reservado y distinguido.
Qué se come en Casa Cuba: carnes, pastas caseras, pescados y sabores mediterráneos
Uno de los grandes atractivos de Casa Cuba es su variada carta, que fusiona cocina argentina, mediterránea e italiana. La propuesta incluye entradas como rabas a la romana, burrata con jamón crudo, rúcula y nueces, chipirones a la plancha y mollejas seleccionadas a las brasas, platos que se encuentran entre los más solicitados por los clientes.
Entre los platos principales sobresalen distintas versiones de risotto, desde el azafranado con pollo hasta opciones con hongos, gambas o queso brie. También se destacan preparaciones a base de pescados y mariscos, como el salmón con salsa teriyaki, el truchón patagónico y la pesca del día elaborada con diferentes salsas y acompañamientos.
Para quienes prefieren sabores más tradicionales, la carta ofrece cortes de carne, milanesas, paella estilo valenciana y especialidades de pollo y cerdo, consolidando una oferta gastronómica amplia capaz de satisfacer distintos paladares.
Por qué Casa Cuba es uno de los restaurantes más recomendados de Buenos Aires
Además de su propuesta culinaria, el restaurante logró construir una sólida reputación gracias a la calidad del servicio y la atención personalizada. El propio establecimiento destaca sus pastas y postres caseros, junto con una cuidada selección de vinos pensada para acompañar cada plato.
Las valoraciones de los comensales también respaldan su prestigio. En Tripadvisor, el restaurante figura entre los espacios gastronómicos mejor considerados de la ciudad, con elogios recurrentes hacia sus paellas, pastas, ambiente y servicio.
La reciente elección de Scaloni, Aimar, Samuel y Ayala confirma el posicionamiento alcanzado por Casa Cuba dentro del competitivo mapa gastronómico porteño. Una combinación de ambiente sofisticado, cocina de calidad y ubicación privilegiada que lo convierte en una parada obligada para quienes buscan descubrir algunos de los mejores sabores de Belgrano.
Días y horarios de atención
- Lunes a domingo (mediodía): de 12:00 a 16:00
- Lunes a domingo (noche): de 20:00 a 00:00
Cómo llegar al restaurante Casa Cuba desde el Obelisco
En subte
- Desde Obelisco, tomá el Subte Línea D en dirección a Congreso de Tucumán.
- Bajate en Juramento.
- Desde allí, caminá aproximadamente 10–15 minutos hasta Sucre 2168.
En colectivo
- Podés tomar el 59 hacia el norte, desde la zona del Obelisco. El 59 pasa por el Obelisco y continúa hacia Belgrano-Puente Saavedra.
- La parada en Ugarte queda a unos 3 minutos a pie de la zona de Sucre 2168.
- El 152 también llega muy cerca de esa zona y pasa por el corredor de Belgrano.