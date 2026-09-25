Casa Cuba, el restaurante de Belgrano que eligió el cuerpo técnico de la Selección Argentina para una cena con aroma porteño

Lionel Scaloni y los integrantes de la Selección Argentina en el restaurante Casa Cuba. Foto: Instagram casacubaresto

La gastronomía porteña sumó una visita de lujo esta semana. Este miércoles por la noche, integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina, entre ellos Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, fueron vistos cenando al restaurante Casa Cuba, uno de los espacios gastronómicos más destacados del barrio de Belgrano.

El restaurante funciona en la calle Mariscal Antonio José de Sucre 2168 y se convirtió en una referencia para quienes buscan una experiencia que combina ambiente elegante, cocina de autor y una propuesta culinaria de nivel.

El restaurante de Belgrano que conquistó a Scaloni, Aimar y los campeones del mundo

En pleno corazón de Belgrano, Casa Cuba se presenta como un “lugar de encuentro”, una definición que resume perfectamente su espíritu. El establecimiento cuenta con salones interiores cálidos, espacios al aire libre y una ambientación que conserva el encanto de una tradicional casona porteña, ideal tanto para reuniones familiares como para encuentros profesionales o celebraciones especiales.

La presencia de las figuras que integran el exitoso cuerpo técnico de la “Albiceleste” no pasó desapercibida. Después de conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, los hombres de confianza de Scaloni eligieron este rincón gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires para compartir una cena en un ambiente reservado y distinguido.

Qué se come en Casa Cuba: carnes, pastas caseras, pescados y sabores mediterráneos

Uno de los grandes atractivos de Casa Cuba es su variada carta, que fusiona cocina argentina, mediterránea e italiana. La propuesta incluye entradas como rabas a la romana, burrata con jamón crudo, rúcula y nueces, chipirones a la plancha y mollejas seleccionadas a las brasas, platos que se encuentran entre los más solicitados por los clientes.

El risotto con hongos es uno de los platos principales más pedidos en el restaurante Casa Cuba. Foto: Instagram casacubaresto

Entre los platos principales sobresalen distintas versiones de risotto, desde el azafranado con pollo hasta opciones con hongos, gambas o queso brie. También se destacan preparaciones a base de pescados y mariscos, como el salmón con salsa teriyaki, el truchón patagónico y la pesca del día elaborada con diferentes salsas y acompañamientos.

Para quienes prefieren sabores más tradicionales, la carta ofrece cortes de carne, milanesas, paella estilo valenciana y especialidades de pollo y cerdo, consolidando una oferta gastronómica amplia capaz de satisfacer distintos paladares.

La carta ofrece cortes de carne, milanesas, paella estilo valenciana y especialidades de pollo y cerdo. Foto: Instagram casacubaresto

Por qué Casa Cuba es uno de los restaurantes más recomendados de Buenos Aires

Además de su propuesta culinaria, el restaurante logró construir una sólida reputación gracias a la calidad del servicio y la atención personalizada. El propio establecimiento destaca sus pastas y postres caseros, junto con una cuidada selección de vinos pensada para acompañar cada plato.

El restaurante Casa Cuba destaca sus pastas y postres caseros, junto con una selección de vinos. Foto: Instagram casacubaresto

Las valoraciones de los comensales también respaldan su prestigio. En Tripadvisor, el restaurante figura entre los espacios gastronómicos mejor considerados de la ciudad, con elogios recurrentes hacia sus paellas, pastas, ambiente y servicio.

La reciente elección de Scaloni, Aimar, Samuel y Ayala confirma el posicionamiento alcanzado por Casa Cuba dentro del competitivo mapa gastronómico porteño. Una combinación de ambiente sofisticado, cocina de calidad y ubicación privilegiada que lo convierte en una parada obligada para quienes buscan descubrir algunos de los mejores sabores de Belgrano.

Días y horarios de atención

Lunes a domingo (mediodía) : de 12:00 a 16:00

Lunes a domingo (noche): de 20:00 a 00:00

Cómo llegar al restaurante Casa Cuba desde el Obelisco

En subte

Desde Obelisco, tomá el Subte Línea D en dirección a Congreso de Tucumán.

Bajate en Juramento .

Desde allí, caminá aproximadamente 10–15 minutos hasta Sucre 2168.

En colectivo