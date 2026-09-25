Edson Burgos, Coyote Sabio: “No debes permitir que te toquen el pelo porque no sabes la intención ni las energías de la otra persona”

Edson Burgos, conocido como Coyote Sabio, explicó por qué no debes permitir que te toquen el pelo. Foto: Captura YouTube @Héroes Campesinos

Edson Burgos, conocido como Coyote Sabio, sostiene que, para ciertas enseñanzas ancestrales, el cabello no es solamente una parte del cuerpo ni un elemento relacionado con la apariencia, sino que también representa la identidad, la memoria y los procesos personales atravesados a lo largo de la vida.

Desde esta mirada, Burgos recomienda no permitir que cualquier persona toque el pelo, ya que ese contacto tendría un significado particular dentro de determinadas creencias espirituales. Su reflexión pone el foco en la intención de quien se acerca y en la importancia de establecer límites sobre el propio cuerpo.

Edson Burgos, conocido como Coyote Sabio, explicó por qué no debes permitir que te toquen el pelo. Foto: Captura YouTube @Héroes Campesinos

Por qué Edson Burgos recomienda cuidar quién toca el cabello

Burgos sostiene que el cabello estaría relacionado simbólicamente con las experiencias, los pensamientos y la energía personal. Desde esa mirada, tocarlo no sería un gesto completamente neutral, especialmente cuando no existe un vínculo de confianza.

“No debes permitir que te toquen el pelo porque no sabes la intención ni las energías de la otra persona”, afirmó. La recomendación forma parte de una interpretación espiritual y no constituye una afirmación respaldada por evidencia científica.

Coyote Sabio: “No debes permitir que te toquen el pelo". Crédito del video: Instagram @heroescampesinos

Qué significa el cabello para las enseñanzas ancestrales

El significado del cabello varía entre culturas y comunidades. En diferentes tradiciones indígenas, su largo, su cuidado y la forma de peinarlo pueden representar pertenencia, espiritualidad, fortaleza o continuidad con los antepasados.

También puede acompañar momentos importantes, como el duelo, el matrimonio, una ceremonia o el cierre de una etapa. Por esta razón, cortarlo, trenzarlo o dejarlo crecer no siempre responde únicamente a una elección estética.

Desde ciertas cosmovisiones, el cabello es entendido como una extensión simbólica de los pensamientos y las emociones. Su cuidado, por lo tanto, puede convertirse en una práctica consciente vinculada con la identidad y la historia de cada persona.

Edson Burgos, conocido como Coyote Sabio, explicó por qué no debes permitir que te toquen el pelo. Foto: Captura YouTube @Héroes Campesinos

Qué intención puede tener una persona al tocar el pelo

La idea planteada por Coyote Sabio invita a observar quién establece ese contacto y en qué contexto. No tendría el mismo significado que lo haga alguien cercano, con permiso y cuidado, a que una persona desconocida toque el cabello sin consentimiento.

Más allá de cualquier creencia energética, la reflexión puede trasladarse a una cuestión concreta: cada persona tiene derecho a establecer límites sobre su cuerpo. Nadie debería tocar el pelo de otra persona sin autorización, aunque el gesto parezca inofensivo.

Cabello, memoria y procesos personales

En determinadas tradiciones, los cambios en el cabello acompañan transformaciones internas. Un corte puede simbolizar el final de un ciclo, mientras que dejarlo crecer puede expresar continuidad, resistencia o conexión con la propia historia.

La reflexión de Edson Burgos recupera ese valor simbólico y propone prestar atención al cuidado personal. Su mensaje no busca establecer una regla universal, sino transmitir una creencia según la cual el cabello merece respeto por su relación con la identidad, la memoria y los límites individuales.