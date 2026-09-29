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El crimen organizado no para de crecer en Alemania: cómo es la “mafia de la Generación Z”

Alemania enfrenta una creciente amenaza por el avance del crimen organizado, con más de 10 toneladas de cocaína incautadas en 2025, investigaciones millonarias por lavado de dinero y nuevas bandas que utilizan redes sociales, videojuegos y herramientas digitales para reclutar jóvenes y distribuir drogas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El tráfico de cocaína, uno de los flagelos de Alemania.
El tráfico de cocaína, uno de los flagelos de Alemania.
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Alemania atraviesa una creciente preocupación por el avance del crimen organizado con un escenario marcado por el narcotráfico, el lavado de dinero, la violencia y nuevas formas de captación de menores a través de internet. Durante 2025, las autoridades alemanas incautaron más de 10 toneladas de cocaína en distintos puertos del país, una cifra que expone la dimensión que alcanzó el tráfico de drogas y el papel de Alemania como punto estratégico para las organizaciones criminales.

Cocaína y violencia: el avance del crimen organizado en Alemania

El crecimiento del narcotráfico también tiene consecuencias sobre la población. Según los datos expuestos por Luciano Pasquale, corresponsal de Canal 26 en Alemania, se registraron 1.250 víctimas mortales vinculadas con este fenómeno, con una incidencia especialmente marcada entre hombres de entre 30 y 41 años.

La violencia asociada al negocio de las drogas se convirtió así en una de las principales preocupaciones de las fuerzas de seguridad, que enfrentan estructuras cada vez más organizadas y con capacidad para operar a escala internacional.

El lavado de dinero, otra cara del negocio criminal

El poder económico generado por las actividades ilícitas permite a las organizaciones criminales buscar nuevas formas de introducir dinero en la economía legal. Una de las estrategias consiste en invertir en propiedades inmobiliarias, empresas y otros negocios, además de recurrir a sobornos para facilitar sus operaciones. Las investigaciones por presunto blanqueo de capitales mencionadas en el informe de Canal 26 superan los 14 millones de euros.

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De esta manera, el crimen organizado no se limita al tráfico de estupefacientes, sino que también intenta consolidar su presencia dentro de sectores de la economía formal.

Redes sociales y videojuegos: cómo reclutan a los más jóvenes

Una de las nuevas amenazas señaladas por las autoridades es la utilización de redes sociales y videojuegos para captar menores.

Plataformas como TikTok e Instagram pueden convertirse en herramientas de contacto para las bandas, que buscan incorporar jóvenes a distintas actividades vinculadas con el narcotráfico.

Además, el negocio de la droga incorporó herramientas tecnológicas. Los traficantes pueden utilizar aplicaciones de mensajería y sistemas digitales para recibir pedidos, incluso mediante códigos QR, una modalidad que dificulta el seguimiento de las operaciones tradicionales.

La llamada “mafia de la Generación Z”

El fenómeno también está dando lugar a la aparición de bandas integradas por jóvenes, descriptas en el video como la “mafia de la Generación Z”.

Una de las características que distingue a estos grupos es la exposición de sus actividades violentas en las redes sociales. Videos, fotografías y mensajes sirven para mostrar armas, intimidar a rivales o exhibir el poder de las organizaciones.

Esta exposición representa un desafío adicional para las fuerzas de seguridad, debido a que las redes pueden funcionar simultáneamente como espacios de propaganda, reclutamiento y comunicación entre integrantes de las bandas.

El golpe contra Archetyp Market y la lucha contra el narcotráfico

Las autoridades alemanas también consiguieron importantes avances contra las estructuras digitales del narcotráfico. Entre ellos se destaca la caída de Archetyp Market, una plataforma utilizada para actividades ilegales en internet.

Murió tras ingerir cápsulas de cocaína en Avellaneda.
Cocaína y narcotráfico en Alemania.

Sin embargo, el cierre de estos mercados no significa el final de las organizaciones criminales. Los investigadores advierten que las causas relacionadas con el crimen organizado permanecen en niveles críticos por quinto año consecutivo.

El escenario combina así las formas tradicionales del narcotráfico con nuevas herramientas digitales, mientras las organizaciones buscan ampliar sus ganancias mediante el lavado de dinero, la corrupción y la incorporación de jóvenes a sus estructuras.

AlemaniaNarcotráficoNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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