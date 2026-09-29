Qué pasa cuando muere un político electo: cómo se reemplazan senadores, diputados y otros cargos

Congreso Nacional

La muerte de Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza, volvió a poner en escena una pregunta que aparece cada vez que fallece un funcionario elegido por el voto: ¿qué pasa con el cargo que deja vacante? La respuesta depende del puesto, ya que los mecanismos de reemplazo están establecidos por la Constitución Nacional, el Código Electoral y en el caso de las autoridades provinciales y municipales, por las normas de cada jurisdicción.

En el caso de Pagotto, el Gobierno confirmó que Claudia Cecilia López ocupará la banca que dejó vacante el senador riojano, quien murió este martes a los 74 años. La dirigente integró la lista de La Libertad Avanza que llevó a Pagotto al Senado en las elecciones de 2023 y abandonará la Legislatura Provincial de La Rioja.

Qué pasa cuando muere un senador

La Constitución establece que cuando queda vacante una banca del Senado por muerte, renuncia u otra causa, debe procederse a cubrirla. Sin embargo, el mecanismo actual no implica necesariamente una nueva elección: el Código Electoral Nacional establece quién debe ocupar el lugar de acuerdo con la lista por la que fue elegido el legislador.

La Ley 27.412, que modificó el Código Electoral en materia de representación política, establece que si muere un senador de la lista que obtuvo la mayoría de los votos, lo reemplaza el senador suplente del mismo sexo. Si no quedaran candidatos de ese sexo en la lista, la banca se considera vacante y se aplica el mecanismo previsto por el artículo 62 de la Constitución. Para el senador de la lista que quedó en segundo lugar, la sustitución corresponde al suplente que siga según el orden establecido.

El oficialismo avanza con los cambios en el Banco Central y la quita de subsidios de la Zona Fría. Foto: Noticias Argentinas

El caso Pagotto se produce bajo este marco legal, aunque la definición comunicada por el Gobierno fue que Claudia Cecilia López ocupará la banca. La confirmación fue realizada por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien indicó que la legisladora riojana será la sucesora de Pagotto en el Senado una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

La banca que dejó el senador tenía mandato hasta diciembre de 2029, ya que Pagotto había asumido en diciembre de 2023 junto con el resto de los representantes elegidos ese año para La Rioja.

Qué pasa si muere un diputado nacional

El mecanismo para la Cámara de Diputados también está establecido por el Código Electoral. En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un diputado, lo reemplazan los candidatos de su mismo género que figuren como titulares en la lista respetando el orden establecido.

Una vez agotados esos candidatos titulares, ingresan los suplentes que correspondan según el orden de la lista y manteniendo el mismo criterio. Si no quedaran candidatos del sexo correspondiente, la banca se considera vacante y se aplica el artículo 51 de la Constitución Nacional.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

El reemplazante no comienza un mandato nuevo: tanto para diputados como para los casos previstos para senadores, la persona que ocupa la banca lo hace hasta completar el período que le correspondía al legislador fallecido.

Qué pasa si muere el Presidente de la Nación

La situación es diferente cuando se trata del Presidente de la Nación, porque ya no está en juego una banca legislativa sino la conducción del Poder Ejecutivo.

El artículo 88 de la Constitución Nacional establece que ante la muerte, renuncia, destitución o inhabilidad del Presidente, el Poder Ejecutivo es ejercido por el vicepresidente. Por eso, ante el fallecimiento del mandatario, no se realiza automáticamente una nueva elección presidencial: el vicepresidente asume el ejercicio del Poder Ejecutivo.

El escenario cambia si la vacancia alcanza tanto al Presidente como al vicepresidente. En ese caso interviene el régimen de acefalía presidencial. La Ley 20.972, modificada posteriormente por la Ley 25.716, establece una línea provisoria que comienza por el presidente provisional del Senado, continúa con el presidente de la Cámara de Diputados y luego con el presidente de la Corte Suprema.

El Gobierno tomó la decisión de manera preventiva. Foto: Prensa Gobierno

Si la acefalía es definitiva, el Congreso reunido en Asamblea debe realizar la designación correspondiente. La ley establece que esa Asamblea debe ser convocada dentro de las 48 horas posteriores al hecho y que la persona designada debe cumplir los requisitos constitucionales para ejercer la Presidencia y ocupar alguno de determinados cargos electivos, como senador, diputado o gobernador.

Qué pasa con muere un gobernador

En el caso de los gobernadores, no existe un mecanismo nacional único equivalente al de las bancas del Congreso. La sucesión está determinada por la Constitución de cada provincia, por lo que las reglas pueden presentar diferencias entre jurisdicciones.

En varias provincias, el vicegobernador es quien completa el mandato cuando la vacancia es definitiva, aunque los mecanismos para una eventual acefalía simultánea pueden ser diferentes.

Por eso, ante la muerte de un gobernador, la respuesta no debe buscarse directamente en la Constitución Nacional, sino en la Constitución provincial correspondiente y las normas electorales de esa jurisdicción.

Qué pasa si muere un intendente

Con los intendentes ocurre algo similar. No existe una regla nacional que determine un reemplazante para todos los municipios del país. La sucesión depende de la legislación provincial y de la carta orgánica o normativa municipal que corresponda.

En algunos distritos, el reemplazo puede recaer en el primer concejal de una determinada lista o en una autoridad del Concejo Deliberante; en otros, existen mecanismos diferentes. Por eso, para establecer quién ocupa el cargo ante la muerte de un intendente es necesario revisar la normativa específica de cada municipio.

Residencia ubicada en La Plata Foto: Wikipedia

La muerte de Pagotto y una sucesión prevista por la ley

El caso de Juan Carlos Pagotto permite observar cómo funciona este tipo de procedimiento en el ámbito nacional. El senador de La Libertad Avanza murió este martes 29 de septiembre en La Rioja luego de haber ocupado una banca en la Cámara Alta desde diciembre de 2023. Su fallecimiento produjo una vacante que debe ser cubierta durante el período que todavía restaba de su mandato.

El Gobierno confirmó durante la jornada que Claudia Cecilia López será quien ocupe esa banca. La dirigente, que actualmente integra la Legislatura de La Rioja, había formado parte de la lista de candidatos a senadores de La Libertad Avanza en 2023.