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Javier Milei promocionó el Argentina Week en Francia con un video con Inteligencia Artificial

El presidente publicó en sus redes sociales unas imágenes en las que se lo ve en uno de los puntos más emblemáticos de la capital francesa. Miralo en la nota.

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Emanuel Macron (izquierda) y Javier Milei (derecha) en la gala de los Global Citizens Awards.
Emanuel Macron (izquierda) y Javier Milei (derecha) en la gala de los Global Citizens Awards. Foto: Casadarosadapyc
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Javier Milei promocionó el próximo Argentina Week en Francia con un curioso video con Inteligencia Artificial que dio que hablar en las redes sociales.

En la animación, se puede ver al mandatario parado en la punta de la Torre Eiffel portando una bandera argentina y acariciando a un león que trepa por la estructura, todo ambientado con música de tono épico.

Argentina Week en Francia

Milei encabeza a partir de este miércoles la Argentina Week en París, un encuentro que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la Argentina.

La jornada central será el jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

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Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.
Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas". Foto: via REUTERS

En el marco de la Argentina Week, el mandatario mantendrá encuentros con gobernadores y empresarios. Durante la jornada, a las 5.30, hora argentina, pronunciará las palabras centrales de la Argentina Week en la sede oficial de la OCDE; por la tarde, a las 13.50, mantendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo; y a las 15 participará de la recepción ofrecida por el mandatario francés a la delegación oficial argentina.

El programa incluirá una apertura sobre la transformación macroeconómica del país y paneles sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, además de un panel estratégico sobre el escenario internacional y una exposición sobre desregulación y transformación de la Argentina.

Javier Milei y Emmanuel Macron. Foto: Presidencia
Javier Milei y Emmanuel Macron. Foto: Presidencia

Participarán ministros, gobernadores y referentes empresariales argentinos, franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

En tanto, el viernes estará dedicado a sectores estratégicos. Por la mañana se desarrollarán encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, con foco en el talento argentino y las oportunidades de inversión, y sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Javier Milei.
Javier Milei. Foto: NA

Ese día tendrá lugar un encuentro de alto nivel entre especialistas del sector energético en la IEA, con la participación de las más altas autoridades del organismo y sus principales expertos, quienes brindarán un panorama de los mercados energéticos a nivel global.

Del encuentro participarán el Secretario de Energía y Minería, Daniel González; el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la Secretaria de Energía, María Tettamanti; y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Leandro Zdero (Chaco).

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