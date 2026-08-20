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Impactantes declaraciones: el presidente de Colombia vinculó el terremoto con “la sabiduría de Dios”

El mandatario Abelardo de la Espriella aseguró que el sismo que dejó alrededor de 300 muertos y más de 4.000 heridos ocurrió el mismo día en que comenzó su gestión por decisión de Dios.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el terremoto.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el terremoto. Foto: Captura X / @El_Prensero.
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quedó nuevamente en el centro de la polémica después de vincular el terremoto que sacudió al país la semana pasada con una decisión de Dios.

El mandatario hizo la afirmación durante un mensaje transmitido por cadena nacional, en el que se refirió a la tragedia y a las consecuencias que dejó el desastre.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, vinculó el terremoto que sacudió al país la semana pasada con una decisión de Dios. Video: X / @El_Prensero.

“Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura, y en su sabiduría, lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato”, sostuvo.

De la Espriella asumió la presidencia el pasado 7 de agosto. Al recordar el momento en que comenzó su gestión, el jefe de Estado aseguró que el terremoto ocurrido ese mismo día formó parte de una “prueba” enviada por Dios.

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Las devastadoras cifras que dejó el terremoto que golpeó a Colombia

El sismo ocurrió el lunes de la semana pasada y tuvo una magnitud de 7,4. El epicentro se localizó en San José de Palmar, en el departamento de Chocó.

Aunque el movimiento telúrico afectó a distintas zonas del país, el Valle del Cauca fue una de las regiones que sufrió las consecuencias más graves. En total, el desastre dejó alrededor de 300 personas fallecidas y más de 4.000 heridos.

Cali fue la ciudad más afectada por el terremoto. Allí colapsaron numerosas estructuras y se concentró la mayor parte de los daños personales, además de las personas que quedaron atrapadas y aquellas que permanecían desaparecidas.

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José de Palmar, en el departamento de Chocó. Foto: EFE

Las polémicas declaraciones del presidente tras la tragedia

Las palabras de De la Espriella se suman a una serie de cuestionamientos que el mandatario recibió durante los días posteriores al terremoto.

Uno de los episodios que generó críticas ocurrió durante una visita a una de las zonas afectadas por el desastre. En ese lugar, De la Espriella repartió balones que llevaban el logo de su partido.

El gesto fue interpretado como un acto partidista en medio de una emergencia que había provocado cientos de muertes y miles de heridos. Ahora, sus declaraciones sobre el origen del terremoto volvieron a generar controversia.

El presidente de Colombia entregando pelotas a los damnificados por el terremoto. Video: Instagram/carlosparrabuc

El presidente colombiano vinculó directamente la fecha del sismo con el inicio de su mandato y aseguró que se trató de una prueba que, según sus palabras, Dios decidió poner frente al país. La afirmación generó especial repercusión debido a la magnitud de la tragedia y a la cantidad de víctimas que dejó el terremoto.

ColombiaAbelardo de la EspriellaTerremoto
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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