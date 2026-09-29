Claudia Cecilia López reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado tras su muerte

La legisladora reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el recinto tras su fallecimiento. Foto: Legislatura de La Rioja

El Gobierno confirmó que Claudia Cecilia López reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado de la Nación, luego de la muerte del legislador riojano a los 74 años. La definición fue comunicada este martes por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien señaló que la banca será ocupada por la dirigente una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

La confirmación se produjo pocas horas después de conocerse el fallecimiento de Pagotto, quien fue encontrado sin vida en su domicilio de la ciudad de La Rioja. El senador había asumido su banca en diciembre de 2023 y tenía mandato hasta diciembre de 2029, por lo que su muerte generó una vacante en la representación de la provincia en la Cámara Alta.

Adrián Ravier confirmó que la senadora reemplazará a Juan Carlos Pagotto. Foto: @llajuventud.larioja

Quién es Claudia López, la reemplazante de Pagotto

Claudia Cecilia López es actualmente legisladora provincial en La Rioja y ocupa la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura local. La propia Legislatura riojana la identifica entre sus integrantes del espacio libertario.

Su vínculo con la banca que dejó Pagotto se remonta a las elecciones de 2023. López integró la lista de candidatos a senadores nacionales de La Libertad Avanza por La Rioja y ocupó el segundo lugar detrás de Pagotto, quien encabezó la nómina que finalmente obtuvo la representación en la Cámara alta.

De esta manera, tras la muerte del senador, el Gobierno confirmó que será López quien complete el mandato correspondiente a esa banca. La definición fue comunicada públicamente por Ravier durante la conferencia de prensa de este martes. “Su banca será ocupada por Claudia Cecilia López”, expresó el vocero presidencial al referirse a la sucesión.

El pasado político de Claudia López en La Rioja

La futura senadora cuenta con antecedentes en la política y la gestión pública riojana que preceden a su incorporación al espacio libertario. Según la reconstrucción publicada tras la confirmación de su llegada al Senado, en 2003 asumió como secretaria de Economía, Hacienda y Finanzas durante la gestión municipal de Ricardo Quintela en la ciudad de La Rioja.

Más adelante, López tuvo participación electoral a nivel nacional. En 2009 fue candidata a diputada nacional por La Rioja y, años después, se incorporó al armado de La Libertad Avanza en la provincia. En 2023 quedó formalmente vinculada a la estructura partidaria libertaria riojana y ese mismo año integró la lista de senadores nacionales.

Su llegada al Senado se produce ahora en un contexto marcado por la muerte de Pagotto, quien durante 2026 había adquirido un papel relevante dentro de la Cámara alta. El legislador presidía la Comisión de Acuerdos, uno de los cuerpos parlamentarios centrales para el tratamiento de los pliegos de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales.

El legislador nacional tenía 74 años. Foto: Radio Colonia

Qué pasó con Juan Carlos Pagotto

Pagotto murió este martes a los 74 años y fue encontrado sin vida en su vivienda de la capital riojana. La noticia generó mensajes de despedida de dirigentes de La Libertad Avanza y de distintos sectores políticos, mientras avanzaban las primeras actuaciones para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

El senador había participado de la última sesión de la Cámara Alta el 24 de septiembre, cuando intervino durante el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En aquella jornada respondió a cuestionamientos de la senadora riojana Florencia López sobre las reservas y defendió la iniciativa impulsada por el oficialismo.

La muerte de Pagotto dejó una vacante que tras la confirmación del Gobierno, será ocupada por Claudia Cecilia López, quien pasará de la Legislatura de La Rioja al Senado para continuar el mandato iniciado por el dirigente libertario en diciembre de 2023.