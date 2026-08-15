Moria Casán presa en Paraguay: joyas, droga y escándalo, así fue uno de sus momentos más polémicos

Moria Casán en la Comisaría de la Mujer de Asunción por la causa d elas joyas. Foto: REUTERS

Hace más de 10 años, Moria Casán protagonizó uno de los episodios más recordados de su extensa trayectoria cuando terminó detenida en Paraguay por una causa relacionada con unas joyas.

La actriz y conductora pasó varios días privada de su libertad en Asunción, en medio de un escándalo que tuvo una enorme repercusión en Argentina y que, con el paso del tiempo, logró convertirse en una anécdota más.

Cómo ocurrió el escándalo de las joyas que terminó con Moria Casán detenida

Todo comenzó en 2012, cuando Moria Casán viajó a Paraguay para ser parte de un evento. Para asistir a la fiesta, el joyero paraguayo Armando Benítez le entregó un conjunto de diamantes valuado en miles de dólares, que entre ellos incluía un collar y unos aros, para que los utilizara durante su presentación.

Moria Casán cuando declaró sobre el caso de las joyas. Foto: Noticias Argentinas/AFP

Después de que el evento terminó, el empresario denunció que las joyas no habían sido devueltas. A partir de ese momento se inició una causa judicial contra Moria, quien sostuvo que no había cometido ningún delito y que existían otras personas involucradas en la situación.

El expediente continuó durante varios años hasta que, en diciembre de 2015, la diva de la TV decidió viajar nuevamente a Paraguay para presentarse ante la Justicia y resolver su situación.

El día que Moria Casán quedó presa en la cárcel del Buen Pastor

Sin embargo, para su sorpresa, el 14 de diciembre de 2015 la actriz quedó detenida en Asunción y fue trasladada al penal del Buen Pastor, una cárcel de mujeres ubicada en la capital paraguaya.

La actriz estuvo alojada en esa prisión durante nueve días, mientras que pudo recibir visitas y mantener una actitud desafiante frente a la situación, fiel al estilo que había construido durante décadas en el mundo del espectáculo.

Finalmente, el 23 de diciembre recuperó la libertad después de que la Justicia paraguaya aceptara las condiciones establecidas para que pudiera continuar el proceso fuera de prisión.

Moria Casán detenida en Paraguay en diciembre 2015. Foto: archivo.

Las declaraciones de Moria en aquel momento

En aquel momento, Moria Casán salió al cruce de las versiones que circulaban en torno al caso y aseguró: “Dicen tantas estupideces y huevadas que no puedo aclarar”. En declaraciones a la prensa, a la salida de su casa en Parque Leloir, sostuvo: “No tengo que aclarar nada, porque oscurece. Si tuviera algo que ver, estaría en cana”.

La diva también había calificado el supuesto robo como “algo disparatado” y explicó los motivos por los que había decidido permanecer en Paraguay: “Me quedé porque quise”.

Además, Casán había puesto en duda la autenticidad de las joyas involucradas en el episodio al señalar que “un zafiro no puede provocar alergia”. Y había relatado: “Lo primero que hice fue sacarme las joyas apenas llegué al camarín”.

Minutos más tarde, la vedette había vuelto a referirse al tema a través de su cuenta de Twitter. “Así como sacaron conclusiones durante todo este tiempo, saquen ahora las conclusiones de que estoy en libertad”, escribió. “Me banco todas las críticas a favor y en contra porque sé quién soy y sigan armando la novela que más les conviene. Me impresiona mi fama”, había agregado.

Moria Casán cuando declaró sobre el caso de las joyas. Foto: Noticias Argentinas/AFP

La otra causa sobre drogas que se abrió durante su detención

Mientras permanecía detenida por el caso de las joyas, la situación judicial de Moria se complicó todavía más. Durante un procedimiento realizado tras su llegada al penal, las autoridades policiales hallaron una pequeña cantidad de cocaína entre sus pertenencias.

La sustancia fue secuestrada y se abrió una investigación independiente por tenencia de estupefacientes. En aquel momento, la propia Moria Casán reconoció su consumo y habló públicamente sobre sus adicciones.

El episodio sumó todavía más repercusión mediática a una detención que ya había generado una enorme cobertura tanto en Paraguay como en Argentina.

¿Qué pasó con la causa de las joyas?

Con el paso del tiempo, la situación judicial de la diva en Paraguay comenzó a resolverse. La causa por el supuesto robo de las joyas tuvo distintas instancias y finalmente llegó a su cierre.

El episodio, sin embargo, quedó instalado como uno de los momentos más particulares de la carrera de Moria Casán: una figura acostumbrada a protagonizar grandes escándalos mediáticos que, en aquella oportunidad, terminó pasando nueve días en una cárcel paraguaya antes de recuperar su libertad.