Video angustiante: las imágenes del accidente de helicóptero que dejó siete muertos en un safari de Kenia

Accidente mortal de un helicóptero en Kenia. Foto: Viory.

Un helicóptero de safari se estrelló cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, Kenia. Las siete personas que viajaban a bordo murieron, entre ellas cinco ciudadanos estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador.

Los detalles del accidente fatal del helicóptero en Kenia

El accidente ocurrió alrededor de las 9:13 de la mañana, hora local, cuando el helicóptero se desplazaba desde Loisaba Conservancy hacia la zona del Ewaso Nyiro. El aparato transportaba a seis pasajeros y al piloto, por lo que no hubo sobrevivientes.

La aeronave involucrada era un Eurocopter EC130 B4, utilizado para trasladar a huéspedes de la empresa de safaris de lujo &Beyond, que opera actividades turísticas en distintas regiones de África.

Impactantes imágenes tras la caída del helicóptero

Imágenes difundidas después del accidente muestran llamas envolviendo los restos del helicóptero en una zona boscosa, mientras que también pueden observarse partes de la aeronave completamente carbonizadas.

En las inmediaciones fueron registrados restos del aparato y manchas de sangre sobre algunas rocas. Sin embargo, no fue posible verificar de manera independiente el lugar exacto donde fueron filmadas esas imágenes.

El accidente ocurrió en una zona de terreno accidentado, característica de la región de Samburu, un área conocida internacionalmente por sus reservas naturales y por recibir turistas que realizan safaris.

Las autoridades continúan trabajando para establecer con precisión qué ocurrió durante el vuelo. La investigación será clave para determinar si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica, las condiciones del vuelo o algún otro factor.

Mientras avanzan las pericias, las autoridades de aviación de Kenia mantienen abierta la investigación sobre el accidente del helicóptero de safari.

Investigan las causas del accidente

Por el momento, se desconoce qué provocó la caída del helicóptero. La compañía &Beyond confirmó que la causa del accidente todavía no había sido determinada y expresó su colaboración con las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.

Las condiciones del terreno complicaron las tareas posteriores al impacto. Además, se produjo un incendio en el lugar del accidente, lo que dificultó las labores de recuperación de los cuerpos y la inspección inicial de los restos de la aeronave.

Las autoridades aeronáuticas de Kenia ya abrieron una investigación para determinar las causas del siniestro. Los investigadores deberán analizar las condiciones meteorológicas, el estado del helicóptero, la trayectoria del vuelo y las posibles circunstancias que llevaron al impacto.