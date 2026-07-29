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Cómo era el helicóptero que se estrelló en San Juan y en el que murieron siete personas

La aeronave tenía como principal función operar en emergencias, rescates y misiones de lucha contra el fuego. En Argentina, operaba bajo la matrícula LV-KGR.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Así es el helicóptero Bell 412EP, modelo que se accidentó en San Juan.
Así es el helicóptero Bell 412EP, modelo que se accidentó en San Juan. Foto: Wikimedia Commons
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Siete personas murieron este miércoles producto de la caída de un helicóptero Bell 412EP en el Parque Provincial Ischigualasto de San Juan. La aeronave realizaba tareas de control de incendios forestales y pertenece a la familia de vehículos aéreos más utilizados para misiones de emergencia en todo el mundo.

Según se conoció, el helicóptero accidentado realizó su primer vuelo en 2010 y operaba en la Argentina con la matrícula LV-KGR. Antes, había estado registrada en Estados Unidos bajo el registro N536LW, cancelado en noviembre de 2022, previo a su incorporación al registro aeronáutico argentino.

Un helicóptero pensado para situaciones extremas

Gracias a sus dos motores Pratt & Whitney, el modelo Bell 412EP es capaz de mantener prestaciones adecuadas incluso en ambientes de montaña o con elevadas temperaturas.

El helicóptero es utilizado para tareas de control de incendios.
Así es el helicóptero Bell 412EP, modelo que se accidentó en San Juan. Foto: Wikimedia Commons

Según sus especificaciones técnicas, este tipo de helicóptero tiene capacidad para transportar hasta 14 pasajeros además del piloto, desarrollar una velocidad de crucero cercana a los 225 kilómetros por hora y operar a una altitud de hasta 20.000 pies.

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Gracias a estas prestaciones, se trata de una aeronave utilizada en:

  • El traslado de brigadistas
  • Las evacuaciones sanitarias
  • Diferentes tipos de rescates
  • El transporte de carga y pasajeros
  • El apoyo aéreo durante incendios forestales

Utilizado para apagar incendios

Entre sus principales ventajas, el Bell 412EP se destaca por su versatilidad. Es común que se lo equipe con un Bambi Bucket, un recipiente de gran capacidad ubicado debajo del fuselaje que permite cargar miles de litros de agua y descargarlos sobre los focos de incendio.

Además, su potencia le permite a este helicóptero operar en terrenos donde el acceso terrestre es prácticamente imposible y mantener vuelos repetitivos entre los puntos de carga de agua y las zonas afectadas por el fuego.

Es por todo este conjunto de características que el Bell 412EP había sido destinado a colaborar con las tareas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

El helicóptero es utilizado para tareas de control de incendios.
Así es el helicóptero Bell 412EP, modelo que se accidentó en San Juan. Foto: Wikimedia Commons

Las características del helicóptero que cayó en San Juan

Según muestran los registros aeronáuticos, el helicóptero que cayó en San Juan tenía las siguientes características:

  • Modelo: Bell 412EP.
  • Número de serie: 36696.
  • Primer vuelo: 2010.
  • Matrícula anterior: N536LW (Estados Unidos).
  • Matrícula actual: LV-KGR (Argentina).

Cómo sigue la investigación por el helicóptero accidentado en San Juan

Las autoridades deberán establecer ahora cuáles fueron las causas que provocaron el accidente. Entre las principales hipótesis que suelen investigarse en este tipo de siniestros aparecen posibles fallas mecánicas, inconvenientes durante la operación de la aeronave o factores relacionados con las condiciones del vuelo.

El Bell 412EP es un helicóptero considerado confiable y con una extensa trayectoria de uso a nivel internacional. Por ese motivo, la investigación apuntará a reconstruir qué ocurrió en los minutos previos a la caída en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan.

La tragedia fue confirmada por el gobernador Marcelo Orrego, quien informó la muerte del director de Protección Civil, Carlos Heredia; del subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; del jefe de Bomberos, Rubén Castro; y de su segundo, Jorge Carbajal. “Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, expresó el mandatario provincial al lamentar las pérdidas.

Accidente aéreoSan JuanHelicóptero
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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