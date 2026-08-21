Graves incidentes con la Policía de Brasil tras la eliminación de Rosario Central de la Libertadores

Incidentes entre la policía de Brasil e hinchas de Rosario Central Foto: captura video

La noche de Rosario Central en San Pablo terminó con tensión, enfrentamientos y nueve personas detenidas. Los disturbios se produjeron después de la eliminación del conjunto rosarino frente a Corinthians por la Copa Libertadores, cuando los simpatizantes visitantes todavía aguardaban en uno de los sectores de la Neo Química Arena para poder abandonar el estadio.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos durante la madrugada del viernes 21 de agosto de 2026, entre los aprehendidos hay cinco hinchas argentinos y cuatro simpatizantes brasileños. Todos fueron trasladados inicialmente al organismo judicial que funciona dentro del estadio paulista para intervenir de manera inmediata ante incidentes vinculados con eventos deportivos.

Cómo comenzaron los incidentes en la Neo Química Arena

La tensión habría aumentado durante la desconcentración. Mientras una parte del público local empezaba a retirarse, los hinchas de Rosario Central permanecían dentro del sector visitante a la espera de la autorización correspondiente. En ese momento se registraron provocaciones, insultos y cruces entre simpatizantes de ambos clubes.

Graves incidentes entre la policía de Brasil e hinchas de Rosario Central. X @AtaqueFutbolero

La situación escaló rápidamente y motivó la intervención de la Policía Militar del estado de San Pablo. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran movimientos de los efectivos dentro de la tribuna, corridas y enfrentamientos con algunos integrantes de la parcialidad visitante. También se observa a numerosos hinchas intentando alejarse del lugar mientras avanzaba el operativo de seguridad.

Los reportes disponibles señalan que el dispositivo había conseguido mantener separadas a las dos parcialidades durante el desarrollo del partido. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, el protocolo de salida no logró impedir el contacto y las provocaciones entre los grupos.

La intervención policial terminó convirtiéndose en una de las imágenes más fuertes de la jornada, desplazando rápidamente del centro de la escena el resultado deportivo y la clasificación obtenida por Corinthians.

Cinco argentinos y cuatro brasileños quedaron detenidos

El saldo inicial informado fue de nueve personas aprehendidas. Cinco serían simpatizantes de Rosario Central, mientras que las otras cuatro pertenecerían a la parcialidad de Corinthians.

Los argentinos habrían quedado directamente involucrados en los cruces con los efectivos, mientras que los brasileños fueron demorados por su presunta participación en las provocaciones y los incidentes previos.

En primera instancia, los detenidos fueron llevados ante el Juizado Especial Criminal, conocido como Jecrim, una dependencia que funciona dentro de la Neo Química Arena. Este organismo interviene en hechos ocurridos durante espectáculos deportivos y permite iniciar actuaciones judiciales sin necesidad de trasladar inmediatamente a los involucrados fuera del estadio.

Incidentes entre la policía de Brasil e hinchas de Rosario Central Foto: captura video

Según la información conocida posteriormente, los nueve implicados también fueron derivados a la Delegación de Represión y Análisis de Delitos de Intolerancia Deportiva, ubicada en Barra Funda.

Las autoridades brasileñas deberán analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios reunidos para determinar la responsabilidad individual de cada detenido en los disturbios.

La eliminación de Rosario Central que antecedió a los disturbios

Los incidentes ocurrieron pocos minutos después de que Corinthians asegurara su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño se impuso 1-0 con un gol de Breno Bidon a los 34 minutos del segundo tiempo, luego del empate sin goles registrado en el encuentro de ida disputado en Rosario.

El conjunto rosarino tuvo superioridad numérica durante más de media hora, pero no consiguió aprovecharla. Corinthians resistió los avances del equipo visitante, encontró el gol en el tramo final y cerró la serie a su favor.

Graves incidentes entre la policía de Brasil e hinchas de Rosario Central. X @casalcoringao

El resultado provocó una profunda frustración deportiva entre los jugadores y los hinchas que habían viajado desde la Argentina para acompañar al equipo.

La clasificación ubicó al conjunto brasileño en la siguiente instancia del certamen continental, pero el logro deportivo quedó rápidamente desplazado por las escenas registradas en las tribunas.

Las corridas, el avance de los efectivos policiales y las detenciones dominaron la conversación posterior al partido. De esta manera, la violencia terminó opacando la eliminación de Rosario Central y el pase de Corinthians a la próxima ronda.

Qué se sabe sobre la situación de los hinchas detenidos

Hasta las primeras horas de la jornada, no se había difundido públicamente la identidad de los cinco hinchas argentinos detenidos. Tampoco se conocía si permanecerían privados de su libertad o si podrían ser liberados después de prestar declaración y cumplir con las disposiciones de la Justicia brasileña.

El análisis de las cámaras de seguridad será determinante para establecer cómo comenzaron los enfrentamientos y qué actuación tuvo cada una de las personas demoradas. También permitirá precisar si hubo daños materiales, agresiones contra los agentes o incumplimientos de las normas de seguridad establecidas para la permanencia del público visitante.

La investigación deberá reconstruir los minutos posteriores al partido y determinar si las provocaciones entre ambas parcialidades desencadenaron la intervención policial o si existieron otros hechos previos que contribuyeron a aumentar la tensión.