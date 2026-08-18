Revés exportador: China reactiva la compra de soja a Estados Unidos y deja en desventaja a un gigante de América Latina

China reactiva la compra de soja con Estados Unidos. Foto: Imagen generada con Gemini IA

China incrementó en las últimas semanas sus compras de soja estadounidense, un movimiento que podría generar nuevas repercusiones para Brasil, su principal proveedor de la oleaginosa. El giro se produce en medio de la reactivación comercial entre Pekín y Washington, y mientras ambos países buscan cumplir los compromisos asumidos para recomponer sus vínculos económicos.

El impacto de la reactivación comercial entre Pekín y Washington

Entre el 20 de julio y el 14 de agosto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos reportó ventas de casi 2 millones de toneladas de soja a China y de más de 900.000 toneladas a destinos desconocidos, de las cuales una parte importante también podría tener como destino el gigante asiático.

Cambios en el mercado de soja: China mira hacia otro lado.

El incremento de las operaciones se relaciona con el acuerdo comercial alcanzado entre China y Estados Unidos, mediante el cual Pekín se comprometió a adquirir al menos 25 millones de toneladas de soja estadounidense por año entre 2026 y 2028.

El movimiento también adquiere relevancia por la próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, prevista para el 24 de septiembre. Pekín busca mostrar avances en el cumplimiento de sus compromisos mientras Washington intenta consolidar los resultados de la negociación comercial.

A la vez, las compras responden a una cuestión estrictamente económica: la soja estadounidense presenta actualmente precios competitivos, lo que ofrece a los importadores chinos una oportunidad para diversificar sus abastecimientos.

Cómo afecta la maniobra de China a Brasil

El cambio representa un desafío para Brasil, que durante los últimos años se consolidó como el principal proveedor de soja del mercado chino. Sin embargo, los datos disponibles muestran que el país sudamericano mantiene una posición dominante pese al regreso de Estados Unidos.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones brasileñas de soja crecieron más del 8%, aunque la participación de China cayó del 75% al 69%, según datos de StoneX.

China era uno de los principales consumidores de soja de Brasil.

La reducción porcentual, sin embargo, no implicó un derrumbe de las ventas hacia el gigante asiático. Entre enero y junio, China importó 48,3 millones de toneladas de soja brasileña, un volumen similar al registrado durante el mismo período del año anterior.

El dato sugiere que Brasil está logrando compensar parcialmente la menor participación china mediante una mayor diversificación de sus compradores.

En julio, además, Brasil registró un récord mensual de exportaciones, con 13,4 millones de toneladas, de las cuales alrededor del 70% tuvieron a China como destino.

Por qué China decidió volver a comprar soja a Estados Unidos

La estrategia de Pekín combina objetivos políticos y económicos. Por un lado, China necesita avanzar en el cumplimiento del compromiso de adquirir soja estadounidense para sostener el acuerdo alcanzado con Washington y evitar nuevas tensiones comerciales.

Por otro lado, los precios competitivos de la producción estadounidense favorecen las operaciones. La posibilidad de comprar a valores atractivos permite a China ampliar sus proveedores y reducir la dependencia de un único origen.

Para Brasil, el escenario se traduce en una señal de alerta, aunque todavía no representa una pérdida estructural del mercado chino. El país continúa siendo el principal abastecedor y mantiene elevados volúmenes de exportación.

La disputa, por lo tanto, podría trasladarse al terreno de los precios y la competencia por la demanda china. Mientras Pekín equilibra sus compromisos con Washington y sus intereses económicos, Brasil deberá defender su participación en uno de los mercados más importantes para su producción agrícola.