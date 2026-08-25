Llega la fiesta del Encuentro del Carruaje y el Caballo: jineteadas, patrimonio argentino y tradiciones rurales para toda la familia

Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje

Durante el 12 y 13 de septiembre, Chascomús será escenario de una nueva edición del Encuentro del Caballo y el Carruaje, una fiesta regional que reúne a carruajes antiguos, caballos y jinetes de distintas localidades bonaerenses y de otros puntos del país.

Con más de dos décadas de trayectoria, el evento se convirtió en una de las propuestas regionales más esperadas por los amantes de las tradiciones rurales y el patrimonio argentino. A lo largo de dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar de carruajes de diferentes épocas y conocer de cerca una parte de la historia vinculada al transporte y la vida en el campo.

Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje

Qué es el Encuentro del Caballo y el Carruaje

El 12° Encuentro del Caballo y el Carruaje, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús, propone un fin de semana dedicado a preservar y difundir las costumbres camperas.

La programación incluirá desfiles por las calles de la ciudad, exhibiciones, concursos y distintas actividades para toda la familia. Los carruajes históricos serán uno de los principales atractivos, junto con la presencia de caballos y jinetes que llegarán desde diferentes lugares.

Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje

Más allá del entretenimiento, la celebración busca mantener vivas tradiciones vinculadas con la cultura rural bonaerense. Las vestimentas típicas, los caballos y los antiguos medios de transporte permitirán a los visitantes acercarse a costumbres que forman parte de la identidad del campo argentino.

La propuesta también apunta a transmitir este patrimonio a las nuevas generaciones, en un encuentro que combina historia, turismo y tradición y que tendrá lugar durante el comienzo de la primavera.

Cómo llegar a Chascomús desde CABA

Chascomús se encuentra a unos 125 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es una alternativa accesible para una escapada de fin de semana.

En auto: desde CABA hay que tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Autovía 2, en dirección a Mar del Plata. El acceso a Chascomús se encuentra a la altura del kilómetro 120. El viaje demanda aproximadamente 1 hora y 45 minutos, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

En tren: otra opción es utilizar los servicios de larga distancia de Trenes Argentinos que parten desde la estación Constitución con destino a Mar del Plata y cuentan con una parada en Chascomús. Es una alternativa práctica para quienes prefieren trasladarse sin vehículo particular.

Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje

Qué hacer en Chascomús durante la visita

Quienes viajen a la ciudad para participar del encuentro también podrán aprovechar el fin de semana para recorrer algunos de sus principales atractivos turísticos, como por ejemplo: