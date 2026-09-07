Alerta en Londres por las Islas Malvinas: la interna británica que reaviva una disputa histórica

Puerto Argentino, Islas Malvinas Foto: pescare

La disputa por las Islas Malvinas volvió a generar preocupación en Londres. A las acciones anunciadas por el gobierno de Javier Milei contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos se sumaron inesperadas señales de Estados Unidos y una creciente discusión dentro de los principales partidos británicos.

Aunque el Reino Unido mantiene su negativa a negociar la soberanía, algunos sectores conservadores cuestionan la respuesta oficial y reclaman una posición más firme. Dentro del gobernante Partido Laborista, mientras tanto, aparecieron dudas sobre los antecedentes que podría dejar la política exterior británica en otros territorios disputados.

Petróleo y sanciones: qué provocó la nueva tensión

Uno de los principales puntos de conflicto es Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado al norte de las islas. Las compañías involucradas buscan avanzar con la extracción de crudo en aguas cuya jurisdicción es disputada por la Argentina y el Reino Unido.

Buenos Aires sostiene que cualquier explotación realizada sin autorización argentina representa un aprovechamiento ilegal de los recursos naturales. En ese contexto, Milei anunció sanciones más severas, nuevas inversiones destinadas a fortalecer la presencia nacional en Tierra del Fuego y una iniciativa legislativa relacionada con la defensa de la soberanía.

Malvinas: difunden las primeras imágenes de las obras del megaproyecto petrolero Sea Lion que comenzará a producir en 2028. Foto: X/@jrsifuentes69

Desde Londres vincularon estas decisiones con una estrategia electoral del Presidente argentino. Sin embargo, el conflicto reveló diferencias sobre la manera en que el Reino Unido debería responder.

Los sectores más duros del Partido Conservador consideran que el gobierno británico debe aumentar su capacidad de disuasión en el Atlántico Sur. Para estos dirigentes, una reacción insuficiente podría fortalecer la posición argentina y abrir nuevos cuestionamientos internacionales.

Malvinas: una disputa que comenzó mucho antes de 1982

La controversia por las islas no nació con la guerra. Tras declarar su independencia, la Argentina sostuvo que había heredado de España los territorios correspondientes al antiguo Virreinato del Río de la Plata.

En 1820 se realizaron actos de posesión en el archipiélago y, años después, Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas. El punto de quiebre llegó el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas tomaron el control de las islas y desplazaron a las autoridades argentinas.

Puerto Soledad en 1833

Desde entonces, los distintos gobiernos nacionales mantuvieron el reclamo. Para la Argentina, se trató de una ocupación ejecutada por la fuerza. Londres, en cambio, fundamenta su posición en antecedentes históricos y en la voluntad de los habitantes actuales.

La discusión llegó formalmente a las Naciones Unidas en 1965. Mediante la Resolución 2065, la Asamblea General reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a través de negociaciones.

La guerra de 1982 y una herida todavía abierta

El 2 de abril de 1982, la última dictadura militar argentina ordenó el desembarco en las islas. El Reino Unido respondió con el envío de una fuerza militar y, después de 74 días de enfrentamientos, las tropas argentinas se rindieron el 14 de junio.

La guerra dejó 649 militares argentinos muertos y una profunda herida social. También aceleró la caída de la dictadura y convirtió a Malvinas en una causa ligada a la memoria, la soberanía y el reconocimiento de los veteranos y caídos.

Soldados en la Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Desde la recuperación de la democracia, la Argentina sostiene que el reclamo debe desarrollarse exclusivamente por medios pacíficos y diplomáticos. La reforma constitucional de 1994 estableció que la recuperación del ejercicio de soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable.

Qué puede pasar ahora con el reclamo argentino

La posibilidad de una negociación inmediata continúa siendo reducida. Londres insiste en el principio de autodeterminación y recuerda que, en el referéndum de 2013, los habitantes de las islas votaron de manera abrumadora a favor de conservar su condición de territorio británico de ultramar. La Argentina desconoce la validez de esa consulta dentro de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

No obstante, las diferencias internas británicas, las declaraciones de Trump y la controversia petrolera abrieron un escenario que parecía cerrado. Por primera vez en años, la cuestión Malvinas volvió a ocupar espacio en los debates de Londres y dejó de ser únicamente un asunto de la política argentina.

La gran incógnita es si este movimiento quedará reducido a declaraciones electorales o si terminará provocando un cambio diplomático más profundo. Mientras tanto, el reclamo argentino vuelve a atravesar fronteras y a recordar que, casi dos siglos después de 1833, la disputa permanece sin una solución definitiva.