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Las mejores pizzerías de Buenos Aires según Best Pizza World: una moderna destronó a los grandes clásicos

El ranking 2026 reunió propuestas históricas y contemporáneas: desde la fugazzeta de La Mezzetta hasta una pizza de estilo neoyorquino que alcanzó el primer puesto.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Una propuesta de estilo neoyorquino superó a templos históricos
Una propuesta de estilo neoyorquino superó a templos históricos Foto: Instagram @tognispizza
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Buenos Aires no discute si la pizza forma parte de su identidad. Discute cuál es la mejor, cuánto queso debe tener y si conviene comerla sentado o de pie frente al mostrador.

Por eso, la publicación del Top 50 Buenos Aires 2026 de Best Pizza World, actualizado el 5 de septiembre, volvió a encender una conversación que parece no tener final. En esta oportunidad, Togni’s Pizza obtuvo el primer puesto, seguida por La Mezzetta, Pizzería Popular, Kentucky de avenida Corrientes, El Cuartito y El Cedrón.

El listado tiene una particularidad: reúne pizza porteña al molde, napolitana, fugazzeta y New York Style. De esta manera, enfrenta sabores históricos con las tendencias que renovaron la gastronomía local durante los últimos años.

1. Togni’s Pizza: la gran sorpresa del ranking

Con 923,30 puntos, Togni’s Pizza fue elegida como la mejor de Buenos Aires. La propuesta nació en 2021 de la mano del cocinero Máximo Togni y se aleja de la tradicional pizza porteña.

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Las mejores pizzerías de Buenos Aires
El ranking actualizado de Best Pizza World eligió las pizzas más destacadas de Buenos Aires Foto: Instagram @tognispizza

Su especialidad son las pizzas grandes inspiradas en el estilo neoyorquino, elaboradas con harina orgánica, masa madre y una fermentación de 24 horas en frío. También utiliza tomate italiano y productos de estación.

El resultado marca un cambio generacional: una pizzería contemporánea consiguió superar a locales con más de 80 años de historia.

Dirección: Blanco Encalada 1665, Belgrano.

2. La Mezzetta: el templo de la fugazzeta porteña

Fundada en 1939, La Mezzetta alcanzó el segundo puesto con 922,50 puntos. Su fama se sostiene sobre una carta breve y contundente, compuesta por muzzarella, anchoas, napolitana y su legendaria fugazzeta rellena.

El secreto de La Mezzetta Foto: Instagram @foodnhearts

El local conserva una costumbre que lo vuelve único: no tiene mesas ni sillas. Las porciones se comen de pie junto al mostrador o se piden para llevar. Este ritual convirtió a la pizzería en una verdadera institución de Villa Ortúzar.

Dirección: avenida Álvarez Thomas 1321, Villa Ortúzar.

3. Pizzería Popular: el sabor napolitano llegó al podio

El tercer lugar fue para Pizzería Popular, que obtuvo 922,10 puntos. A diferencia de las casas tradicionales de media masa, su propuesta se acerca al estilo napolitano, con una elaboración más liviana y un perfil italiano.

Las mejores pizzerías de Buenos Aires
Las 6 mejores pizzerías de Buenos Aires según Best Pizza World Foto: Instagram @pizzeriapopular.caballito

Su llegada al podio demuestra que el mapa pizzero de la Ciudad está cambiando. La tradición porteña ahora comparte protagonismo con masas de larga fermentación, hornos modernos y nuevas combinaciones de ingredientes.

Dirección: avenida Malvinas Argentinas 317, Caballito.

4. Kentucky de avenida Corrientes: una historia nacida en el hipódromo

El cuarto puesto, con 920,70 puntos, fue para la sucursal de Kentucky de avenida Corrientes. La marca nació en 1942, luego de que tres amigos obtuvieran un premio mediante una apuesta realizada en el Hipódromo de Palermo.

Pizzería Kentucky
Pizzería Kentucky Foto: Agencia Moscú

Con aquel dinero abrieron la primera pizzería en la esquina de Godoy Cruz y Santa Fe. A pesar de su expansión, Kentucky mantuvo como emblema la pizza al molde, aireada y cubierta con abundante muzzarella.

Su local del centro también forma parte del ritual de Corrientes: comer una porción antes o después del teatro.

Dirección: avenida Corrientes 961, San Nicolás.

5. El Cuartito: pizza, deporte y memoria porteña

El Cuartito abrió en 1934 y se convirtió en una de las instituciones gastronómicas más reconocidas de Buenos Aires. En el ranking quedó quinto, con 919,80 puntos.

Pizzería El Cuartito. Foto: Instagram @recorre.ba
Pizzería El Cuartito. Foto: Instagram @recorre.ba

Sus paredes cubiertas de fotografías, camisetas, banderines y recuerdos de artistas y deportistas funcionan como un archivo de la cultura popular argentina. Entre sus grandes clásicos aparecen la muzzarella, la napolitana y la fugazzeta.

El nombre recuerda sus comienzos, cuando funcionaba en un espacio mucho más pequeño. El salón creció, pero conservó la atmósfera nostálgica que lo distingue.

Dirección: Talcahuano 937, San Nicolás.

6. El Cedrón: el secreto mejor guardado de Mataderos

El sexto puesto fue para El Cedrón, con 919,40 puntos. La historia de su esquina se remonta a 1908, cuando allí funcionaba el bodegón La Primera Curva. En 1935, Manuel Cedrón tomó el establecimiento, incorporó mesas y creó el denominado “Salón Familias”.

Pizzería El Cedrón. Foto: Instagram @el_cedron
Pizzería El Cedrón. Foto: Instagram @el_cedron

Su gran especialidad es la pizza de verdura con salsa blanca, aunque otro de sus atractivos es el aliño secreto con el que pincelan las pizzas. Su sabor recuerda a la provenzal, pero la fórmula continúa siendo un misterio.

En 2013, la Legislatura porteña lo declaró de interés cultural, reconociendo su importancia para la identidad de Mataderos.

Dirección: avenida Juan Bautista Alberdi 6101, Mataderos.

¿Cuál es la mejor pizza de Buenos Aires?

La clasificación de Best Pizza World enfrenta dos maneras de disfrutar un mismo plato. Por un lado, aparecen la innovación de Togni’s y el estilo napolitano de Pizzería Popular. Por el otro, sobreviven los hornos históricos, la pizza al molde y la fugazzeta desbordada de queso.

El ranking podrá establecer posiciones, pero la respuesta definitiva seguirá en manos de los comensales. Porque en Buenos Aires cada barrio tiene su horno, cada familia su pizzería favorita y cada porteño una teoría sobre cómo debe ser la porción perfecta.

PizzeríaRankingGastronomía
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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