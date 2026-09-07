comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Comienza una nueva edición de la Champions League: el cronograma completo y los horarios de la primera fecha

La competición europea más importante a nivel de clubes ofrecerá seis partidos de alto vuelo en la jornada inaugural, que tendrá como grande atractivo el debut del Real Madrid, el equipo más ganador del torneo con 15 títulos, y el Inter de Lautaro Martínez.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Comienza una nueva edición de la Champions League 2026/27.
Comienza una nueva edición de la Champions League 2026/27. Foto: Reuters (Manon Cruz)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La UEFA Champions League vuelve a escena y, como cada temporada, concentra la atención del mundo del fútbol. Este martes comenzará una nueva edición del torneo de clubes más importante de Europa con una jornada inaugural que ofrecerá seis partidos y varios atractivos para los fanáticos, entre ellos la presentación del Real Madrid (España) y la presencia del argentino Lautaro Martínez.

Los primeros encuentros de la competencia se disputarán a partir de las 13:45 (hora argentina). En Bélgica, el Brujas recibirá al Aston Villa (Inglaterra) en un compromiso que marcará el inicio del camino europeo para ambos equipos. En simultáneo, el AEK Atenas (Grecia) intentará hacerse fuerte como local cuando enfrente al LASK (Austria).

Real Madrid vs. Inter: el partido más esperado de la primera fecha

La actividad continuará a las 16:00 con cuatro encuentros que prometen emociones fuertes. Sin dudas, el duelo más atractivo de la jornada se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibirá al Inter de Milán (Italia).

La jornada inaugural de la Champions League inaugural ofrecerá seis partidos y varios atractivos. Foto: Reuters (Manon Cruz)

El conjunto español, máximo ganador de la historia de la Champions League con 15 títulos, buscará comenzar su campaña con una victoria ante uno de los equipos más competitivos del fútbol italiano. En el “Neroazzurro”, todas las miradas estarán puestas en Lautaro Martínez, capitán y una de las principales figuras del equipo.

Contenido Recomendado

Se sorteó la Champions League 2026/27:cómo quedaron los cruces y cuáles son los partidos imperdibles de la fase de liga

Se sorteó la Champions League 2026/27: cómo quedaron los cruces y cuáles son los partidos imperdibles de la fase de liga

Escándalo en la Champions League:un futbolista de Fenerbahçe provocó a los hinchas de Lyon y todo terminó en una batalla campal

Escándalo en la Champions League: un futbolista de Fenerbahçe provocó a los hinchas de Lyon y todo terminó en una batalla campal

La agenda también incluirá otros cruces de alto nivel. El Porto (Portugal) será local frente al Manchester City (Inglaterra), mientras que el Borussia Dortmund (Alemania) recibirá al Villarreal (España). Por otra parte, el Lille (Francia) se medirá ante el Real Betis (España) en un encuentro que promete equilibrio y buen fútbol.

El PSG debutará el miércoles en busca de otro título europeo

La primera fecha del certamen continuará el miércoles con la presentación de uno de los equipos más poderosos del continente. El París Saint-Germain (Francia), campeón de las últimas dos ediciones de la Champions League, jugará como local desde las 16:00 frente al Slovan Bratislava (Eslovaquia).

La primera fecha del certamen continuará el miércoles con la presentación del París Saint-Germain. Foto: Reuters (Manon Cruz)

El conjunto parisino intentará iniciar con éxito una nueva campaña continental y ratificar su condición de candidato al título. Con una plantilla repleta de figuras y el objetivo de seguir ampliando su dominio reciente en Europa, el PSG aparece nuevamente entre los principales aspirantes a quedarse con la corona.

De esta manera, la Champions League levanta el telón de una temporada cargada de expectativas, partidos de alto voltaje y grandes estrellas. Con históricos como Real Madrid, Inter, Manchester City y PSG en escena, comienza una nueva carrera por conquistar el trofeo más codiciado del fútbol europeo.

El cronograma completo de la primera fecha de la Champions League 2026/27

Martes 8 de septiembre

  • Brujas vs. Aston Villa (13:45 hora argentina)
  • AEK Atenas vs. LASK (13:45)
  • Porto vs. Manchester City (16:00)
  • Borussia Dortmund vs. Villarreal (16:00)
  • Lille vs. Real Betis (16:00)
  • Real Madrid vs. Inter de Milán (16:00)

Miércoles 9 de septiembre

  • Stuttgart vs. Viking (13:45)
  • Barcelona vs. Feyenoord (13:45)
  • PSG vs. Slovan Bratislava (16:00)
  • Napoli vs. Arsenal (16:00)
  • Liverpool vs. Atlético de Madrid (16:00)
  • Sporting Lisboa vs. Galatasaray (16:00)

Jueves 10 de septiembre

  • Fenerbahce vs. Roma (13:45)
  • PSV vs. Shakhtar Donetsk (13:45)
  • Slavia Praga vs. Lens (16:00)
  • Como vs. Red Bull Leipzig (16:00)
  • Manchester United vs. Sabah (16:00)
  • Bayern de Múnich vs. Bodo Glimt (16:00)
Champions LeagueUEFAFútbol internacional
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. El conmovedor relato de Luciana Aymar sobre su lucha para ser mamá

    El conmovedor relato de Luciana Aymar sobre su lucha para ser mamá

  2. ¡Bienvenido Félix! Luciana Aymar anunció que fue madre en emocionante posteo

    ¡Bienvenido Félix! Luciana Aymar anunció que fue madre en emocionante posteo

  3. Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

    Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

  4. GP de Italia:con Kimi Antonelli como ganador, Franco Colapinto terminó 9° y sumó puntos para Alpine

    GP de Italia: con Kimi Antonelli como ganador, Franco Colapinto terminó 9° y sumó puntos para Alpine

  5. Pileta climatizada, living gigante y mucho verde:así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres

    Pileta climatizada, living gigante y mucho verde: así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Eduardo Elsztain explicó los motivos de sus inversiones en las Islas Malvinas y denunció declaraciones antisemitas en su contra

Eduardo Elsztain explicó los motivos de sus inversiones en las Islas Malvinas y denunció declaraciones antisemitas en su contra

El Gobierno buscará esta semana avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:el punto que puede complicar la votación

El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil:los ejes centrales y objetivos

Javier Milei reúne a sus ministros este lunes con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes centrales

Economía

Nuevo crédito del Banco Nación para comprar autos:montos, cuotas, plazos y todo lo que hay que saber

Nuevo crédito del Banco Nación para comprar autos: montos, cuotas, plazos y todo lo que hay que saber

El Gobierno buscará esta semana avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:el punto que puede complicar la votación

El final de 20 sucursales:se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos

Oficial y confirmado:cuánto cobran los choferes de colectivo en septiembre con aumento y viáticos

Internacionales

Mamdani firma dos órdenes por el 11-S:qué cambia en Nueva York a partir de ahora

Mamdani firma dos órdenes por el 11-S: qué cambia en Nueva York a partir de ahora

Proyección Equal Earth:cómo es el nuevo mapa mundial que devuelve al sur global su verdadera dimensión

Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias:ofrecen alojamiento, comidas y transporte en un destino soñado de la Patagonia austral

Donald Trump sugirió cambiar el nombre de Nuevo México por “Nueva América” y generó todo tipo de especulaciones