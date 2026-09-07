Comienza una nueva edición de la Champions League: el cronograma completo y los horarios de la primera fecha

Comienza una nueva edición de la Champions League 2026/27. Foto: Reuters (Manon Cruz)

La UEFA Champions League vuelve a escena y, como cada temporada, concentra la atención del mundo del fútbol. Este martes comenzará una nueva edición del torneo de clubes más importante de Europa con una jornada inaugural que ofrecerá seis partidos y varios atractivos para los fanáticos, entre ellos la presentación del Real Madrid (España) y la presencia del argentino Lautaro Martínez.

Los primeros encuentros de la competencia se disputarán a partir de las 13:45 (hora argentina). En Bélgica, el Brujas recibirá al Aston Villa (Inglaterra) en un compromiso que marcará el inicio del camino europeo para ambos equipos. En simultáneo, el AEK Atenas (Grecia) intentará hacerse fuerte como local cuando enfrente al LASK (Austria).

Real Madrid vs. Inter: el partido más esperado de la primera fecha

La actividad continuará a las 16:00 con cuatro encuentros que prometen emociones fuertes. Sin dudas, el duelo más atractivo de la jornada se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibirá al Inter de Milán (Italia).

La jornada inaugural de la Champions League inaugural ofrecerá seis partidos y varios atractivos. Foto: Reuters (Manon Cruz)

El conjunto español, máximo ganador de la historia de la Champions League con 15 títulos, buscará comenzar su campaña con una victoria ante uno de los equipos más competitivos del fútbol italiano. En el “Neroazzurro”, todas las miradas estarán puestas en Lautaro Martínez, capitán y una de las principales figuras del equipo.

La agenda también incluirá otros cruces de alto nivel. El Porto (Portugal) será local frente al Manchester City (Inglaterra), mientras que el Borussia Dortmund (Alemania) recibirá al Villarreal (España). Por otra parte, el Lille (Francia) se medirá ante el Real Betis (España) en un encuentro que promete equilibrio y buen fútbol.

El PSG debutará el miércoles en busca de otro título europeo

La primera fecha del certamen continuará el miércoles con la presentación de uno de los equipos más poderosos del continente. El París Saint-Germain (Francia), campeón de las últimas dos ediciones de la Champions League, jugará como local desde las 16:00 frente al Slovan Bratislava (Eslovaquia).

La primera fecha del certamen continuará el miércoles con la presentación del París Saint-Germain. Foto: Reuters (Manon Cruz)

El conjunto parisino intentará iniciar con éxito una nueva campaña continental y ratificar su condición de candidato al título. Con una plantilla repleta de figuras y el objetivo de seguir ampliando su dominio reciente en Europa, el PSG aparece nuevamente entre los principales aspirantes a quedarse con la corona.

De esta manera, la Champions League levanta el telón de una temporada cargada de expectativas, partidos de alto voltaje y grandes estrellas. Con históricos como Real Madrid, Inter, Manchester City y PSG en escena, comienza una nueva carrera por conquistar el trofeo más codiciado del fútbol europeo.

El cronograma completo de la primera fecha de la Champions League 2026/27

Martes 8 de septiembre

Brujas vs. Aston Villa (13:45 hora argentina)

AEK Atenas vs. LASK (13:45)

Porto vs. Manchester City (16:00)

Borussia Dortmund vs. Villarreal (16:00)

Lille vs. Real Betis (16:00)

Real Madrid vs. Inter de Milán (16:00)

Miércoles 9 de septiembre

Stuttgart vs. Viking (13:45)

Barcelona vs. Feyenoord (13:45)

PSG vs. Slovan Bratislava (16:00)

Napoli vs. Arsenal (16:00)

Liverpool vs. Atlético de Madrid (16:00)

Sporting Lisboa vs. Galatasaray (16:00)

Jueves 10 de septiembre