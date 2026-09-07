Cinco días, siete ciudades y 163 menores localizados: la línea de tiempo del Operativo Statewide Shield

El Operativo Statewide Shield desplegó durante cinco días una búsqueda coordinada en distintas ciudades de Florida. Foto: Canal 26

La Operación Statewide Shield desplegó durante cinco días una búsqueda coordinada en distintas ciudades de Florida. Con inteligencia en tiempo real, operativos territoriales y centros de asistencia especializados, las autoridades lograron localizar a 163 menores, mientras varias investigaciones judiciales derivadas del procedimiento continúan abiertas.

Antes de agosto de 2026: preparación del operativo

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, conocido como FDLE, diseñó Statewide Shield a partir de estrategias utilizadas en operativos anteriores, como Dragon Eye y Home for the Holidays. La iniciativa reunió a fuerzas estatales, locales y federales, fiscalías, organismos sociales, entidades sanitarias y organizaciones comunitarias.

También se prepararon centros especializados de recepción, denominados Recovery Hubs, para que los menores pudieran recibir evaluación médica, acompañamiento psicológico, asistencia social y elementos básicos inmediatamente después de ser localizados.

17 de agosto de 2026: comienza Statewide Shield

El operativo se puso en marcha el lunes 17 de agosto con el objetivo de identificar, localizar y recuperar de manera segura a menores de 18 años reportados como desaparecidos o en situación de vulnerabilidad.

La búsqueda se desarrolló en siete áreas principales de Florida:

Pensacola.

Tallahassee.

Jacksonville.

Orlando.

Tampa.

Fort Myers.

Miami.

Del 17 al 21 de agosto: cinco días de búsquedas simultáneas

Durante esas jornadas, los equipos combinaron inteligencia en tiempo real, verificación de domicilios y operativos territoriales. La coordinación permitió seguir casos que se extendían más allá de Florida y requerían intercambio de información con otras jurisdicciones.

Los menores que necesitaban asistencia fueron trasladados a los Recovery Hubs. Allí participaron profesionales médicos, especialistas en salud mental, trabajadores sociales y representantes de organismos de protección infantil. En Tampa Bay, BayCare coordinó uno de esos centros con un modelo de atención adaptado a cada caso.

21 de agosto: termina la fase operativa

El viernes 21 concluyó el despliegue especial de cinco días. Para entonces, las autoridades habían localizado a 163 menores, con edades comprendidas entre los dos meses y los 17 años.

La distribución informada fue:

Tampa Bay: 46.

Miami: 41.

Jacksonville: 32.

Orlando: 21.

Fort Myers: 12.

Pensacola: 8.

Tallahassee: 3.

Aunque el operativo estaba centrado en Florida, la búsqueda tuvo conexiones con otros seis estados, Puerto Rico y doce países. Las autoridades no divulgaron información individual sobre esas localizaciones para preservar la seguridad y privacidad de los menores.

25 de agosto: anuncio oficial de los resultados

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el comisionado del FDLE, Mark Glass, presentaron públicamente el balance de Statewide Shield durante una conferencia de prensa en Tampa.

Las autoridades definieron la iniciativa como la primera operación estatal de recuperación de menores desarrollada en toda Florida y una de las mayores de su tipo en Estados Unidos. También destacaron que el trabajo no había concluido con las localizaciones, porque seguían abiertas distintas investigaciones.

Las autoridades rescataron a 163 menores. Foto: Florida Department of Law Enforcement

Del 26 de agosto al 1 de septiembre: asistencia e investigaciones

Después del anuncio, continuó la coordinación entre el Departamento de Niños y Familias, el Departamento de Justicia Juvenil, los servicios médicos y las organizaciones sociales. El objetivo fue definir una respuesta específica para cada menor y organizar los traslados o medidas de cuidado correspondientes.

El FDLE informó además que la Oficina de Fiscalía Estatal y la Fiscalía de Miami-Dade asumieron tres causas por delitos graves derivadas de la operación. No se divulgaron detalles suficientes para establecer el alcance final de esos expedientes.

7 de septiembre: el caso permanece abierto

Hasta el lunes 7 de septiembre no se publicó un nuevo balance oficial que modificara la cifra de 163 menores localizados. Tampoco se comunicó una actualización consolidada sobre nuevas detenciones, cargos o causas judiciales.

La fase especial de búsqueda terminó el 21 de agosto, pero la investigación continúa. Los próximos avances dependerán del análisis de las pruebas reunidas, de las decisiones de las fiscalías y del seguimiento institucional de cada caso.