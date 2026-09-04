Nació en Alemania, gobernó las Islas Malvinas y su tumba aún puede visitarse en Recoleta

Luis Vernet Foto: Archivo

Entre los imponentes mausoleos del Cementerio de la Recoleta se encuentra una tumba que mantiene una conexión directa con las Islas Malvinas. No es una de las más fotografiadas del lugar, pero guarda los restos de un hombre fundamental para comprender el reclamo argentino de soberanía.

Se trata de Luis Elías Vernet, nacido como Louis Elie Vernet en Hamburgo, Alemania, en 1791. Comerciante, explorador y administrador, fue el primer Comandante Político y Militar argentino de las Islas Malvinas y sus adyacencias al cabo de Hornos, cargo por el cual también suele ser recordado como el primer gobernador argentino del archipiélago.

Quién fue Luis Vernet y cómo llegó a la Argentina

Vernet nació el 6 de marzo de 1791 dentro de una familia protestante de ascendencia francesa. Durante su juventud vivió en Filadelfia, Estados Unidos, donde adquirió experiencia en actividades comerciales y en la administración de cargas marítimas.

Luis Vernet, Malvinas, efemérides 10 de junio

Después de viajar por distintos puertos internacionales, se instaló en Buenos Aires y se casó con María Sáez Pérez. Su experiencia como comerciante despertó su interés por las posibilidades económicas de las Malvinas, especialmente por la ganadería, la pesca y el abastecimiento de barcos.

Su propósito no era realizar una expedición pasajera. Vernet buscaba crear una colonia permanente, desarrollar actividades productivas y establecer una comunidad bajo la autoridad del Gobierno de Buenos Aires.

El nombramiento que marcó un precedente en Malvinas

El momento decisivo llegó el 10 de junio de 1829, cuando se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las islas adyacentes al cabo de Hornos. Luis Vernet fue designado al frente de la nueva autoridad.

La fecha fue tan significativa que cada 10 de junio la Argentina conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico.

Comunicado en inglés sobre designación de Luis Vernet como gobernador de Buenos Aires

Vernet se instaló en Puerto Soledad, impulsó el poblamiento, distribuyó tareas, organizó actividades económicas y estableció normas para proteger los recursos naturales. Su nombramiento no fue solamente simbólico: ejerció funciones administrativas concretas sobre el territorio.

Además, encabezó expediciones de reconocimiento y elaboró mapas de la Isla Soledad. Sus planos incluían bahías, costas, elevaciones y referencias útiles para la navegación, dejando constancia del conocimiento argentino sobre el archipiélago.

Cómo era la vida en la colonia de Luis Vernet

En la colonia convivían familias, trabajadores rurales, marineros y comerciantes de distintas nacionalidades. Allí se desarrollaban tareas ganaderas, pesca y actividades de abastecimiento para las embarcaciones que recorrían el Atlántico Sur.

Casa de Luis Vernet en Malvinas, foto de alrededor de 1840

Una fuente indispensable para conocer aquel período es el diario de María Sáez de Vernet. Sus anotaciones describen celebraciones, reuniones y escenas domésticas que muestran que en Malvinas no funcionaba únicamente un puesto militar. Existía una comunidad que intentaba establecerse de manera permanente.

En 1830 nació en el archipiélago una hija del matrimonio, llamada Malvina Vernet y Sáez. El nombre elegido expresó el vínculo de la familia con las islas. El Archivo General de la Nación la identifica como la primera persona nacida allí durante la administración argentina encabezada por Vernet.

El conflicto por los recursos y el ataque estadounidense

Uno de los mayores problemas que enfrentó Vernet fue la explotación ilegal de los recursos por parte de barcos extranjeros. Varias embarcaciones cazaban animales marinos y pescaban sin respetar las disposiciones establecidas por la comandancia.

En 1831, Vernet apresó a las goletas estadounidenses Harriet, Breakwater y Superior. La medida desató una crisis diplomática con Estados Unidos.

La respuesta llegó con la corbeta de guerra USS Lexington, cuya intervención contra Puerto Soledad debilitó gravemente el asentamiento argentino. Vernet no pudo recuperar completamente el funcionamiento de la colonia y el territorio quedó vulnerable antes de la ocupación británica de enero de 1833.

Los documentos que sostienen su legado histórico

El legado de Vernet continuó mediante cartas, mapas, registros administrativos e informes. El Archivo General de la Nación conserva un fondo documental dedicado a su actuación en Malvinas.

El material fue donado por sus descendientes entre 1933 y 1941. Entre las piezas más importantes se encuentra el diploma original de su designación como Comandante Político y Militar. Estos documentos permiten reconstruir la organización de la colonia y constituyen registros del ejercicio de autoridad argentina durante el siglo XIX.

La tumba de Luis Vernet que puede visitarse en Recoleta

Tras alejarse de las islas, Vernet se estableció en San Isidro, donde murió el 17 de enero de 1871, a los 79 años. Sus restos fueron depositados en el Cementerio de la Recoleta.

Su sepulcro fue declarado Sepulcro Histórico Nacional en 1983, mediante el Decreto 1867, en reconocimiento a su papel como primer comandante político y militar argentino de Malvinas.

Tumba de Luis Vernet en Recoleta Foto: Facebook / Guillermo José Haddad

El cementerio está ubicado en Junín 1760, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus calles internas, esculturas y bóvedas monumentales, la tumba de Vernet ofrece una manera diferente de acercarse a la historia del archipiélago.

Casi dos siglos después de su nombramiento, sus documentos recuerdan que en Malvinas hubo una autoridad argentina, una población organizada, actividades económicas reguladas y un proyecto de colonización permanente.

La vida de Vernet comenzó en Alemania, atravesó distintos puertos y quedó unida para siempre a las Islas Malvinas. Hoy, su tumba en Recoleta mantiene abierta una puerta hacia uno de los capítulos más relevantes de la historia argentina.