El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: via REUTERS

Benjamin Netanyahu afirmó en las últimas horas que “el fin del régimen iraní está cerca” y aseguró que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente.

“Junto con EEUU, logramos grandes avances al eliminar una amenaza existencial que se cernía sobre nosotros. Hemos eliminado bombas atómicas y misiles balísticos de nuestras órbitas”, afirmó el premier israelí durante un brindis del Gobierno con motivo de Rosh Hashaná.

“Estamos decididos a defendernos; estamos decididos a atacar a nuestros enemigos”, afirmó Netanyahu quien también dirigió una advertencia específica a Irán. “No se metan con nosotros. Sabemos unirnos en tiempos difíciles, y actualmente es la potencia más poderosa de Oriente Medio”, sentenció.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: NA

Durante su comparecencia, envió un mensaje a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a las fuerzas de seguridad del país. “Desde aquí, quiero bendecir a los heroicos soldados de las FDI y a las fuerzas de seguridad que trabajan incansablemente. Estamos eliminando terroristas las 24 horas del día, en el Líbano, en Gaza y en Judea y Samaria”, aseguró.

Benjamin Netanyahu afirmó que “el fin del régimen iraní está cerca” y aseguró que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente. Foto de archivo. Foto: EFE

Finalmente dedico unas palabras por el Año Nuevo judío y expresó sus deseos para el próximo período. “Que este año y sus maldiciones terminen, y que comience un año lleno de bendiciones, bendiciones mayores que las que jamás hayamos tenido. ¡Feliz Año Nuevo al pueblo de Israel!”.