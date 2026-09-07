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Benjamin Netanyahu afirmó que “el fin del régimen iraní está cerca” y aseguró que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente

El primer ministro de Israel realizó estas declaraciones durante un brindis del Gobierno con motivo de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, y afirmó que Israel es ahora más fuerte que nunca mientras sus enemigos son más débiles.

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: via REUTERS
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Benjamin Netanyahu afirmó en las últimas horas que “el fin del régimen iraní está cerca” y aseguró que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente.

“Junto con EEUU, logramos grandes avances al eliminar una amenaza existencial que se cernía sobre nosotros. Hemos eliminado bombas atómicas y misiles balísticos de nuestras órbitas”, afirmó el premier israelí durante un brindis del Gobierno con motivo de Rosh Hashaná.

“Estamos decididos a defendernos; estamos decididos a atacar a nuestros enemigos”, afirmó Netanyahu quien también dirigió una advertencia específica a Irán. “No se metan con nosotros. Sabemos unirnos en tiempos difíciles, y actualmente es la potencia más poderosa de Oriente Medio”, sentenció.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: NA

Durante su comparecencia, envió un mensaje a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a las fuerzas de seguridad del país. “Desde aquí, quiero bendecir a los heroicos soldados de las FDI y a las fuerzas de seguridad que trabajan incansablemente. Estamos eliminando terroristas las 24 horas del día, en el Líbano, en Gaza y en Judea y Samaria”, aseguró.

Benjamin Netanyahu primer ministro de Israel
Benjamin Netanyahu afirmó que “el fin del régimen iraní está cerca” y aseguró que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente. Foto de archivo. Foto: EFE

Finalmente dedico unas palabras por el Año Nuevo judío y expresó sus deseos para el próximo período. “Que este año y sus maldiciones terminen, y que comience un año lleno de bendiciones, bendiciones mayores que las que jamás hayamos tenido. ¡Feliz Año Nuevo al pueblo de Israel!”.

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