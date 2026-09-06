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A solo una hora de Buenos Aires: el destino con pulperías, sabores de campo y rincones históricos que tenés que visitar

Mercedes es una de las escapadas más completas de la provincia de Buenos Aires. A poco más de 100 kilómetros de la Capital, esta ciudad combina edificios históricos, naturaleza, gastronomía de campo y una pulpería que parece detenida en el siglo XIX.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Mercedes es una de las escapadas más completas de la provincia de Buenos Aires
Mercedes es una de las escapadas más completas de la provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg
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Calles arboladas, antiguas construcciones, plazas tranquilas y el aroma de la comida casera forman parte del paisaje cotidiano de Mercedes, un destino ideal para visitar durante un fin de semana.

Conocida como “La Perla del Oeste”, la ciudad ofrece suficientes atractivos para organizar una salida en pareja, con amigos o en familia. Además, su cercanía con Buenos Aires permite conocerla en el día, aunque quedarse una noche ofrece la posibilidad de recorrerla sin apuro.

Mercedes, una ciudad que nació como fortín de frontera

La historia de Mercedes comenzó mucho antes de convertirse en uno de los destinos turísticos más visitados de la región. Su origen se encuentra en la antigua Guardia de Luján, un puesto defensivo establecido durante el período colonial.

El asentamiento permanente empezó a desarrollarse en 1752, con la llegada de la compañía de Blandengues conocida como La Valerosa. Años después, en 1779, la población fue trasladada al sitio donde actualmente se encuentra la ciudad.

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Qué hacer en Mercedes
El destino con pulperías, sabores de campo y rincones históricos que tenés que visitar Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Finalmente, el 3 de marzo de 1865, recibió oficialmente el nombre de Ciudad de Mercedes. El crecimiento del ferrocarril, la actividad comercial y su ubicación estratégica impulsaron su desarrollo hasta convertirla en un importante centro del oeste bonaerense.

Ese pasado todavía puede descubrirse en sus edificios, monumentos, museos y antiguas pulperías.

La Plaza San Martín, el mejor punto para comenzar el recorrido

El paseo puede empezar en la Plaza General San Martín, verdadero corazón de Mercedes. Allí se concentra buena parte de la vida social y comercial de la ciudad.

Sus senderos, jardines y árboles invitan a caminar, descansar o tomar fotografías. Frente a la plaza aparecen algunos de los edificios más representativos, como el Palacio Municipal y la imponente Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes.

La recomendación es llegar durante la mañana, cuando hay menos circulación y se pueden observar con mayor tranquilidad las fachadas históricas que rodean el espacio.

La Catedral Basílica, una de las postales imperdibles

Con su arquitectura monumental y sus detalles de inspiración neogótica, la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes domina el paisaje del centro.

Estación de Mercedes Foto: Facebook / Nicolas Lennard

En el interior se destacan sus vitrales, columnas y ornamentaciones. Además de su importancia religiosa, el templo permite conocer la historia de la Virgen que le dio nombre a la ciudad.

Para disfrutar la visita es aconsejable consultar previamente los horarios de apertura y evitar ingresar durante celebraciones, a menos que se desee participar de ellas.

La Pulpería de Cacho, un viaje al siglo XIX

Uno de los lugares más sorprendentes es la Pulpería de Cacho Di Catarina, situada en las afueras de la ciudad.

Construida en 1830, conserva paredes de ladrillo de gran espesor, pisos antiguos, tirantes originales, mobiliario histórico y el tradicional palenque donde se ataban los caballos.

La Pulperia de Cacho Di Catarina - Mercedes
La Pulperia de Cacho Di Catarina - Mercedes

El establecimiento también permanece vinculado con la historia de Juan Moreira, uno de los personajes más famosos de la tradición gauchesca argentina. Allí se conserva un antiguo pedido de captura fechado en 1868.

En 2004, la pulpería fue declarada Patrimonio Histórico Municipal. Antes de visitarla, conviene consultar sus horarios, disponibilidad y condiciones de acceso.

Naturaleza y descanso en el Parque Municipal Independencia

Quienes buscan pasar unas horas al aire libre pueden visitar el Parque Municipal Independencia, un enorme espacio verde ubicado junto al río Luján.

El parque posee aproximadamente 55 hectáreas, amplias arboledas y sectores apropiados para caminar, descansar o compartir un picnic. Uno de sus rincones más fotografiados es el puente que cruza el río.

Una de las calles de Mercedes Foto: Turismo Mercedes

Para aprovechar mejor la jornada se recomienda llevar agua, protector solar, repelente y calzado cómodo, especialmente después de días de lluvia.

Otra alternativa es la Reserva Natural Arroyo Balta, un espacio elegido por quienes disfrutan de la observación de aves y los ambientes naturales.

Tomás Jofré, una parada obligatoria para comer

A pocos kilómetros del centro de Mercedes se encuentra Tomás Jofré, uno de los polos gastronómicos de campo más reconocidos de Buenos Aires.

La propuesta de sus restaurantes suele incluir picadas, embutidos, pastas caseras, carnes a la parrilla y postres tradicionales. La sobremesa forma parte de la experiencia y muchos establecimientos ofrecen amplios espacios verdes.

Los fines de semana y feriados puede recibir una gran cantidad de visitantes. Por eso, conviene reservar antes de viajar y consultar qué incluye cada menú.

Salame quintero, tortas fritas y sabores locales

Mercedes es reconocida especialmente por su salame quintero, un producto de elaboración artesanal que tiene su propia celebración nacional.

Fiesta del Salame Quintero Foto: Turismo Meredes

La Fiesta Nacional del Salame Quintero se realiza tradicionalmente durante septiembre y reúne gastronomía, música, productores y artesanos. La ciudad también cuenta con celebraciones dedicadas al durazno, las tortas fritas y otras expresiones de la cultura rural.

Antes de regresar, vale la pena comprar embutidos, quesos, dulces o productos regionales. Es una forma de prolongar la experiencia y apoyar a los productores locales.

Consejos prácticos para organizar la visita

Mercedes puede recorrerse en auto, micro o tren. Para una escapada de un día, este es un itinerario posible:

  • Por la mañana: Plaza San Martín, Catedral y casco histórico.
  • Al mediodía: almuerzo en Mercedes o Tomás Jofré.
  • Por la tarde: Pulpería de Cacho, museos o Parque Independencia.
  • Antes de regresar: merienda y compra de productos regionales.

Si el viaje coincide con una fiesta popular, es importante reservar alojamiento y restaurantes con anticipación. También se recomienda comprobar los horarios de los museos, espacios culturales y transportes antes de salir.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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