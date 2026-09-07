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Detuvieron por una causa de abuso sexual al abuelo de Guadalupe Lucero, la nena desaparecida en San Luis en 2021

La Policía detuvo a Roque Lucero luego de que el informe de cámara Gesell de una nueva víctima haya dado positivo. Se trata de una causa distinta a la que ya había sido imputado en abril de este año, también por abuso sexual de una menor.

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Guadalupe Lucero. Foto: NA.
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El abuelo paterno de Guadalupe Lucero, la niña que está desaparecida desde hace más de cinco años en la provincia de San Luis, fue detenido en el marco de una causa por abuso sexual contra una menor y de este modo ya son dos las acusaciones que afronta por ese mismo delito.

Este domingo la Policía de San Luis detuvo a Roque Lucero luego de que el informe de cámara Gesell de una nueva víctima haya dado positivo. Se trata de una causa distinta a la que ya había sido imputado en abril de este año, también por abuso sexual de una menor.

Fuentes del caso le confirmaron que este lunes, luego de su arresto, se llevará a cabo la audiencia imputativa contra el abuelo paterno de Guadalupe y se espera que continúe detenido.

Guadalupe Lucero, niña desaparecida, NA
Guadalupe Lucero, niña desaparecida, NA

La desaparición de Guadalupe, un caso estancado y lejos de resolverse

Desde el 14 de junio de 2021, día en el que fue vista por última vez la niña, la causa está envuelta en escándalos.

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En abril de este año se conoció la imputación contra Roque, lo que generó sorpresa en su entorno, pero para la familia materna desencadenó un nuevo reclamo de Justicia debido a que se logró constatar que el sujeto confirmó en su declaración de 2021 que la Justicia lo investigaba por abusar de una menor de 8 años, pero hicieron caso omiso.

Ahora, la madre de la niña pide explicaciones y solicita que se lo investigue ante la posible implicancia en la desaparición de su nieta, pero, hasta el momento, según informaron a este medio, no hay avances significativos.

En mayo de este año Soledad Poma de Otaegui, abogada que representa a la mamá de Guadalupe, solicitó ante la fiscalía el análisis del número telefónico de Roque Lucero, sobre todo en los días anteriores y posteriores a la desaparición de su nieta, así como también del recorrido que realizó, pero por ahora no obtuvo respuestas.

Ese mismo mes el Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20.000.000 la recompensa para quienes brinden datos útiles e información que permita dar con el paradero de la menor.

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