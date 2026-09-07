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Luis Juez informó un patrimonio de $443 millones, con cinco propiedades y US$30.000 en efectivo

El detalle incluye inmuebles, vehículos, ahorros en dólares y activos financieros.

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El senador nacional por Córdoba, Luis Juez.
El senador nacional por Córdoba, Luis Juez. Foto: NA
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El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, presentó su declaración jurada patrimonial y reportó bienes por más de $443 millones. El detalle incluye inmuebles, vehículos, ahorros en dólares y activos financieros.

El informe refleja un patrimonio cercano a los 443 millones de pesos, una cifra que muestra la composición de sus bienes entre propiedades, vehículos, cuentas bancarias y tenencias en moneda extranjera. El legislador también informó la posesión de efectivo en dólares, equivalente a unos US$ 30.000, además de otros activos financieros.

Las declaraciones juradas son documentos públicos que permiten conocer la evolución patrimonial de los funcionarios y constituyen una herramienta clave para la transparencia institucional. En este caso, los datos revelan una cartera diversificada de bienes acumulados por el senador cordobés.

Los inmuebles que figuran en la declaración jurada

Uno de los aspectos más destacados del informe patrimonial es la presencia de varias propiedades registradas a nombre de Juez. Entre ellas aparece una vivienda en un country de Córdoba y otros inmuebles urbanos que forman parte de su patrimonio declarado.

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Además, también figura una propiedad ubicada en barrio Providencia, que actualmente tendría utilización vinculada a actividades partidarias. Ese inmueble forma parte de los bienes informados formalmente por el dirigente ante las autoridades competentes.

Senador nacional por Córdoba
El senador nacional por Córdoba, Luis Juez. Foto: NA

Dólares, cuentas y activos financieros

La presentación incluye tenencias en dólares por alrededor de US$ 30.000, además de saldos bancarios y otros instrumentos financieros que contribuyen al valor total declarado.

La combinación entre propiedades, liquidez en moneda extranjera y activos bancarios explica buena parte de los más de $443 millones informados en el documento oficial.

Por qué las declaraciones juradas son tan observadas

Las declaraciones patrimoniales constituyen uno de los mecanismos más importantes para controlar la evolución de los bienes de los funcionarios públicos. A partir de esa información es posible comparar variaciones patrimoniales, analizar ingresos declarados y observar la composición de los activos de cada dirigente.

Luis Juez es una de las figuras más conocidas de la política cordobesa. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como intendente de la ciudad de Córdoba, diputado nacional, embajador y senador de la Nación. Actualmente continúa ocupando una banca en la Cámara Alta y mantiene una fuerte presencia en el escenario político provincial.

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