Respetado por Urquiza y rechazado por Mitre: el prócer argentino que no tiene feriado, pero una importante avenida de CABA lleva su nombre

Monumento a Juan Bautista Alberdi Foto: Wikipedia

Juan Bautista Alberdi fue una figura decisiva para la organización de la Argentina, aunque su reconocimiento no siempre ocupó el mismo lugar que el de otros próceres. Admirado por Justo José de Urquiza y enfrentado políticamente con Bartolomé Mitre, el jurista tucumano dejó una obra fundamental: sus ideas inspiraron buena parte de la Constitución Nacional de 1853.

Sin embargo, Alberdi no tiene un feriado nacional en su memoria. Su nombre permanece en escuelas, instituciones y monumentos, pero también en una de las arterias más transitadas del oeste porteño: la avenida Juan Bautista Alberdi.

Nacido el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, fue abogado, escritor, periodista, diplomático, economista y miembro destacado de la Generación del 37. Su oposición al gobierno de Juan Manuel de Rosas lo llevó al exilio, una experiencia que marcó gran parte de su vida intelectual.

La alianza ideológica con Urquiza: por qué respetaba el pensamiento de Alberdi

Después de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, Alberdi entendió que la Argentina tenía una oportunidad histórica para terminar con años de guerras civiles y construir un Estado organizado.

En 1852 publicó “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” y le envió un ejemplar a Justo José de Urquiza. En esa obra propuso una república federal basada en la división de poderes, las garantías individuales, la inmigración, el desarrollo económico y el respeto por la ley.

Juan Bautista Alberdi

Urquiza encontró en Alberdi al intelectual capaz de darle sustento jurídico a su proyecto político. Las “Bases” se convirtieron en una referencia fundamental para la Constitución de 1853, sancionada en Santa Fe.

El vínculo también tuvo consecuencias concretas. Alberdi fue designado representante diplomático de la Confederación Argentina ante Francia, España y Gran Bretaña. Su misión era obtener reconocimiento internacional para el nuevo Estado, todavía enfrentado con Buenos Aires.

La fuerte disputa con Bartolomé Mitre y las razones del distanciamiento

La relación de Alberdi con Bartolomé Mitre estuvo atravesada por profundas diferencias políticas. El tucumano cuestionaba el predominio económico y político de Buenos Aires, mientras que Mitre representaba un proyecto nacional conducido desde el poder porteño.

La disputa se intensificó durante la Guerra de la Triple Alianza, conflicto que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1864 y 1870. Alberdi rechazó la guerra y criticó duramente al gobierno de Mitre.

Cándido López, pintor, historia

Para el autor de las “Bases”, aquel enfrentamiento prolongaba las antiguas divisiones internas de la Argentina y perjudicaba el equilibrio regional. Su postura antibélica quedó plasmada posteriormente en “El crimen de la guerra”, una de sus obras más recordadas.

También discrepaban sobre la forma de interpretar la Revolución de Mayo. Mientras Mitre destacaba el protagonismo de Buenos Aires, Alberdi ubicaba el proceso revolucionario dentro de una transformación mucho más amplia, vinculada con las crisis de España, América y Europa.

Un prócer sin feriado nacional: la ausencia de Alberdi en el calendario oficial

A diferencia de José de San Martín, Manuel Belgrano o Martín Miguel de Güemes, Juan Bautista Alberdi no tiene un feriado nacional propio.

Ni el 29 de agosto, aniversario de su nacimiento, ni el 19 de junio, fecha de su muerte, forman parte del calendario oficial de feriados. No obstante, el 29 de agosto se celebra en todo el país el Día de la Abogacía, establecido en homenaje a su trayectoria.

Una de las pocas imágenes de Alberdi en su juventud

La ausencia de un feriado podría relacionarse con la manera en que se construyó el panteón de héroes argentinos. Durante mucho tiempo, el reconocimiento público privilegió a los protagonistas militares. Alberdi, en cambio, libró sus principales batallas mediante libros, cartas, artículos y discusiones políticas.

La avenida Juan Bautista Alberdi: el homenaje permanente en la Ciudad de Buenos Aires

Aunque no tenga una jornada no laborable, el nombre de Alberdi forma parte de la vida cotidiana de Buenos Aires.

La avenida Juan Bautista Alberdi posee aproximadamente 9,7 kilómetros de extensión y recorre buena parte del centro y el oeste de CABA. Comienza después del cruce de avenida Independencia con avenida La Plata y avanza hasta la avenida General Paz.

Avenida Alberdi Foto: Wikipedia

En su trayecto atraviesa barrios como Caballito, Flores, Floresta, Vélez Sarsfield, Parque Avellaneda, Villa Luro y Mataderos. Además de su importancia para el tránsito, concentra una intensa actividad comercial y conecta la Ciudad con el oeste del conurbano bonaerense.

En Mataderos se encuentra el histórico Cine Teatro El Plata, inaugurado originalmente en 1945 y recuperado después de años de reclamos vecinales. Así, la avenida no solo funciona como vía de circulación, sino también como escenario de la identidad cultural porteña.

El pensamiento político e institucional de Juan Bautista Alberdi

La gran preocupación de Alberdi fue encontrar una respuesta para una Argentina extensa, poco poblada y dividida por enfrentamientos internos. Por eso defendió el federalismo, la libertad civil, la división de poderes, la inmigración y la apertura económica.

Para el jurista, una Constitución no debía limitarse a una declaración de principios. Tenía que ser una herramienta práctica, adaptada a las condiciones históricas y sociales del país.

Murió el 19 de junio de 1884 en Francia, lejos de la Argentina que había ayudado a organizar intelectualmente. Su nombre no marca un feriado, pero continúa presente en la Constitución y en una avenida recorrida diariamente por miles de personas.