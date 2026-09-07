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Cómo cultivar una planta de albahaca en casa: en solo 5 pasos y sin experiencia previa

Te contamos el paso a paso para lograr que esta especie se desarrolle y poder disfrutarla en la cocina.

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Cómo cultivar una planta de albahaca en casa: en solo 5 pasos y sin experiencia previa.
Cómo cultivar una planta de albahaca en casa: en solo 5 pasos y sin experiencia previa. Foto: Foto: Gemini
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La albahaca es una planta aromática que se puede cultivar en casa sin problemas, de forma fácil, para después aprovecharla en la cocina, como salsas, ensaladas y pastas. Para hacerlo no se requiere experiencia previa en jardinería.

Cultivarla en una maceta no requiere demasiado espacio, pero sí algunos cuidados básicos relacionados con la luz, el riego y el tipo de tierra. Con estos cinco pasos, es posible comenzar a tener una planta de albahaca en casa de manera sencilla.

Cómo cultivar una planta de albahaca en 5 pasos

1. Elegir una maceta con buen drenaje

El primer paso es elegir una maceta que tenga agujeros en la parte inferior para permitir que el exceso de agua pueda salir. La albahaca necesita humedad, pero el encharcamiento puede afectar sus raíces.

Una maceta con buen drenaje es clave para la albahaca. Foto: Pinterest

Para comenzar, alcanza con una maceta de tamaño mediano. Se puede utilizar tierra fértil y liviana, preferentemente mezclada con algún material que facilite el drenaje.

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2. Plantar las semillas

Las semillas de albahaca pueden colocarse directamente sobre la tierra. No es necesario enterrarlas demasiado: basta con cubrirlas con una capa muy fina de sustrato.

Después de sembrarlas, hay que humedecer la tierra con cuidado para evitar que las semillas se desplacen. Durante los primeros días es importante mantener el sustrato ligeramente húmedo.

3. Buscar un lugar con buena luz

La albahaca necesita varias horas de luz para crecer correctamente. Por eso, la maceta puede ubicarse cerca de una ventana, en un balcón, terraza o patio donde reciba buena iluminación.

Si recibe sol directo, especialmente durante las horas de mayor intensidad, conviene observar cómo responde la planta y evitar que las hojas se quemen durante los días de temperaturas muy altas.

4. Regar sin excederse

Uno de los errores más frecuentes al cuidar albahaca es regarla demasiado. La frecuencia dependerá de la temperatura, la humedad y el lugar donde esté ubicada, por lo que lo mejor es comprobar primero cómo está la tierra.

Es importante no excederse con el riego de la albahaca. (Foto Gemini) Foto: Gemini

Cuando la superficie se encuentre seca al tacto, se puede volver a regar. El agua debe llegar al sustrato y el exceso tiene que poder salir por los agujeros de la maceta.

5. Podar y cosechar las hojas

A medida que la planta crece, se pueden cortar algunas hojas para utilizarlas en la cocina. También es recomendable retirar las flores cuando aparecen si el objetivo principal es favorecer la producción de hojas.

La poda ayuda a que la planta se ramifique y tenga un crecimiento más abundante. Para hacerlo, conviene cortar por encima de un par de hojas, en lugar de retirar únicamente una hoja de manera aislada.

¿Cuánto tarda en crecer la albahaca?

Con buenas condiciones de luz, temperatura, humedad y sustrato, las semillas pueden comenzar a germinar en pocos días. Luego, la planta continuará desarrollándose progresivamente hasta alcanzar un tamaño suficiente para comenzar a cosechar sus hojas.

La clave está en evitar los extremos: ni dejar la tierra completamente seca durante mucho tiempo ni mantenerla constantemente empapada.

Los errores que conviene evitar

Para quienes cultivan albahaca por primera vez, hay algunos errores habituales que pueden dificultar su crecimiento:

  • Regar en exceso y dejar agua acumulada en la maceta.
  • Colocar la planta en un sitio demasiado oscuro.
  • Utilizar una maceta sin agujeros de drenaje.
  • Sembrar las semillas demasiado profundas.
  • No podar la planta cuando comienza a crecer demasiado.
  • Dejarla expuesta a temperaturas extremas durante períodos prolongados.
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