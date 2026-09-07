La Justicia cerró la causa por la muerte de Ernestina Pais: qué reveló la pericia clave

Ernestina Pais murió a los 54 años tras un accidente Foto: Foto redes

La investigación judicial por la muerte de Ernestina Pais llegó a su fin. A poco más de dos meses del episodio ocurrido en San Isidro, la fiscal Carolina Asprella resolvió cerrar el expediente luego de recibir la pericia accidentológica que faltaba incorporar.

El análisis respaldó la hipótesis sostenida desde el comienzo de la causa: la periodista y conductora murió como consecuencia de un accidente ferroviario.

La última evaluación técnica era determinante porque debía establecer si el automóvil que manejaba Pais presentaba algún desperfecto capaz de explicar su trayectoria durante los instantes previos al impacto. De acuerdo con la información incorporada al expediente, no se detectaron fallas mecánicas ni elementos que indicaran la intervención de terceros.

La conclusión permitió completar el conjunto de pruebas y dar por finalizada la investigación judicial.

Qué determinó la pericia que permitió cerrar la causa

El estudio accidentológico se concentró en las condiciones generales del vehículo y en la mecánica del choque. Sus resultados fueron evaluados junto con las imágenes de las cámaras de seguridad, la autopsia, la planimetría del lugar y los estudios toxicológicos.

La coincidencia entre esos elementos fortaleció la teoría de un hecho accidental, sin indicios de participación criminal ni evidencias que justificaran mantener abierta la investigación.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

La evaluación también descartó que el Honda City conducido por Ernestina Pais hubiera sufrido una avería técnica que le impidiera responder correctamente. Hasta que ese informe estuvo disponible, la fiscalía mantuvo abierto el expediente para evitar que quedara sin revisar alguna posible causa relacionada con el funcionamiento del automóvil.

Antes de conocerse esta conclusión, la Justicia ya consideraba que las circunstancias principales se encontraban acreditadas. Sin embargo, se solicitaron medidas complementarias para reconstruir la secuencia de manera integral y determinar si podía existir alguna responsabilidad penal.

Cómo ocurrió el accidente de Ernestina Pais en San Isidro

El hecho investigado ocurrió el 26 de junio de 2026, cerca de las 19:25, en el paso a nivel del Tren de la Costa ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en el partido bonaerense de San Isidro.

El automóvil conducido por Ernestina Pais fue alcanzado por una formación ferroviaria cuando atravesaba el cruce. La periodista fue la única víctima fatal del impacto.

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

Una cámara de seguridad municipal registró los momentos anteriores al choque. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, las barreras se encontraban bajas. En la secuencia también aparece otro vehículo que cruza previamente desde el sentido contrario y continúa su recorrido.

Poco después, el auto de Pais ingresa al paso a nivel y es golpeado sobre el lateral correspondiente al conductor.

La fuerza de la colisión desplazó el automóvil hacia uno de los costados de las vías. Las imágenes obtenidas en el lugar, la posición final del vehículo y la pericia planimétrica fueron utilizadas para establecer las trayectorias y analizar la dinámica del accidente.

Esa reconstrucción resultó consistente con el resto de las pruebas reunidas por la fiscalía.

Qué revelaron la autopsia y los estudios toxicológicos

La autopsia determinó que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo producido durante el impacto.

El examen forense también registró diferentes lesiones internas, entre ellas una laceración hepática y una lesión en el bazo, compatibles con los golpes sufridos durante una colisión de gran intensidad.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

Durante el procedimiento se tomaron muestras de sangre y orina para realizar estudios complementarios. Los análisis toxicológicos arrojaron resultados negativos para alcohol y drogas, por lo que esas sustancias quedaron descartadas como posibles factores relacionados con el episodio.

Estos resultados fueron relevantes porque permitieron eliminar explicaciones alternativas. Al combinarse con la grabación municipal, la documentación forense y la inspección técnica del automóvil, ofrecieron a los investigadores un cuadro probatorio coincidente sobre cómo se produjo el accidente.

Por qué la Justicia decidió finalizar la investigación

La causa permaneció abierta hasta que se completaron todas las medidas pendientes. Aunque la hipótesis accidental era considerada la más sólida desde el inicio, la fiscalía necesitaba establecer si existía una falla técnica, una acción externa o la intervención de otras personas. La pericia final no encontró ninguno de esos elementos.

Con la incorporación del informe accidentológico, la fiscal Carolina Asprella consideró agotada la investigación. La documentación obtenida no aportó señales sobre la existencia de un delito ni evidencia vinculada con la responsabilidad de terceros.

De esta manera, el expediente quedó cerrado bajo la conclusión de que el fallecimiento de Ernestina Pais se produjo en el contexto de un accidente.