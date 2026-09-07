Operación Statewide Shield: cuáles serán los próximos pasos tras localizar a 163 menores

Las autoridades rescataron a 163 me Foto: Florida Department of Law Enforcement

La fase especial de la Operación Statewide Shield concluyó con la localización de 163 menores de entre dos meses y 17 años. Sin embargo, el trabajo institucional está lejos de terminar: las autoridades de Florida continúan analizando la información recogida durante los cinco días de búsqueda y preparan las próximas decisiones judiciales.

Hasta el 6 de septiembre de 2026, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, conocido como FDLE, no publicó un nuevo balance que modifique la cifra oficial. La última comunicación específica sobre Statewide Shield sigue siendo la difundida el 25 de agosto, cuando se presentaron los resultados del despliegue estatal.

Nuevas investigaciones y posibles cargos

Uno de los avances más esperados está relacionado con las causas judiciales que comenzaron a partir del operativo. Los investigadores deben revisar testimonios, registros digitales y otros elementos reunidos durante las localizaciones para determinar si corresponde impulsar nuevas acusaciones o ampliar expedientes ya existentes.

Los primeros reportes periodísticos informaron tres detenciones y señalaron que podrían surgir cargos adicionales. Sin embargo, las autoridades todavía no comunicaron cuántas investigaciones continúan activas ni establecieron una fecha para presentar un balance judicial definitivo.

El acompañamiento después de las localizaciones

Otro punto central será el seguimiento de los menores encontrados. Durante el operativo, quienes requerían asistencia fueron trasladados a centros especializados, donde intervinieron profesionales médicos, trabajadores sociales, organismos de protección infantil y equipos preparados para brindar acompañamiento individual.

A partir de ahora, cada situación deberá continuar bajo evaluación. Las autoridades competentes tendrán que definir las condiciones de cuidado, los posibles reencuentros familiares y las medidas necesarias para garantizar entornos seguros. Esos procedimientos se mantienen bajo reserva para proteger la privacidad de los menores involucrados.

Un modelo para futuras búsquedas

Statewide Shield también podría convertirse en referencia para futuros operativos. La iniciativa combinó inteligencia en tiempo real, intervenciones territoriales y coordinación entre organismos estatales, locales y federales. El despliegue alcanzó Pensacola, Tallahassee, Jacksonville, Orlando, Tampa, Fort Myers y Miami.

Entre los capturados figura un acusado de tres cargos de actos lascivos con un menor; otro enfrenta cargos por agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años; y el tercero por interferencia en un caso de custodia y resistencia a la autoridad sin violencia. Foto: Fox

El comisionado del FDLE, Mark Glass, destacó la colaboración entre las distintas agencias como uno de los factores decisivos. Por eso, se espera que las autoridades evalúen los resultados, identifiquen qué mecanismos funcionaron mejor y determinen si la experiencia puede repetirse periódicamente.

Las próximas novedades pueden llegar por dos vías: nuevos comunicados del FDLE sobre las investigaciones o decisiones de las fiscalías involucradas. Hasta entonces, la cifra oficial se mantiene en 163 menores localizados y cualquier información sobre nuevos arrestos o cargos deberá tomarse con cautela si no proviene de fuentes oficiales.