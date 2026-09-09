Buscan voluntarios para trabajar solo 25 horas por semana: ofrecen alojamiento gratis y desayuno en una histórica casona de Estados Unidos

Buscan voluntarios para trabajar solo 25 horas por semana en una histórica casona de Estados Unidos. Foto: Unsplash

Una antigua propiedad ubicada en Lafayette, en el estado de Luisiana, lanzó una convocatoria destinada a personas interesadas en vivir una experiencia diferente: colaborar con la conservación de un histórico predio a cambio de alojamiento y una serie de beneficios que incluyen desayuno diario, acceso a internet de alta velocidad y espacios preparados para el trabajo remoto.

La propuesta, publicada a través de la plataforma especializada Worldpackers, está orientada a individuos o parejas que deseen participar en tareas de mantenimiento y cuidado de los jardines de una finca con siete acres de extensión, rodeada de árboles maduros, construcciones antiguas y amplios espacios verdes.

En qué consiste la propuesta de voluntariado en Lafayette, Luisiana

El programa busca sumar voluntarios para colaborar con la preservación de una histórica propiedad ubicada en Lafayette, una de las ciudades más representativas del sur de Estados Unidos. Los seleccionados tendrán la oportunidad de residir en el lugar mientras participan en tareas vinculadas al mantenimiento de sus espacios exteriores.

Lafayette, Louisiana, Estados Unidos. Foto: Unsplash

La iniciativa forma parte de una tendencia creciente en distintos países, donde propietarios de establecimientos patrimoniales y organizaciones abren sus puertas a viajeros que intercambian algunas horas de trabajo por hospedaje y servicios básicos. En este caso, el foco está puesto en la conservación del entorno natural y paisajístico que rodea al histórico edificio.

Cuáles son los beneficios y tareas principales del programa

Los voluntarios deberán involucrarse en diferentes actividades de jardinería y mantenimiento general de los terrenos. Entre las tareas previstas se encuentran:

Colaborar en proyectos de paisajismo estacionales

Contribuir a mejorar la estética general de la propiedad

Cortar el césped y mantener los senderos en buenas condiciones

Deshierbar sectores del jardín y colocar mantillo

Limpiar y organizar áreas exteriores

Mantener las herramientas de jardinería

Plantar especies y realizar trabajos de poda

Recoger hojas, ramas pequeñas y otros residuos naturales

Regar plantas y espacios verdes

Uno de los aspectos más atractivos de la convocatoria es que no se exige experiencia profesional previa en jardinería o paisajismo, por lo que la oportunidad resulta accesible para quienes tengan interés en el trabajo al aire libre y disposición para colaborar.

A cambio de su participación, los voluntarios accederán a una serie de beneficios que incluyen:

Acceso a bicicletas

Alojamiento (privado o compartido según disponibilidad)

Cocina completamente equipada

Desayuno gratuito todos los días

Descuentos para alojarse en otros hostales asociados

Dos días libres por semana

Espacio preparado para trabajo remoto

Internet de alta velocidad

Uso gratuito de lavandería

Uno de los aspectos más atractivos es que no se exige experiencia profesional previa en jardinería. Foto: Unsplash

Carga horaria acotada: cómo se organizan las 25 horas de trabajo

La convocatoria establece una dedicación de 25 horas semanales, una carga horaria relativamente reducida en comparación con otros programas de intercambio y voluntariado.

Habitualmente, las actividades se distribuyen en jornadas de cinco horas diarias durante cinco días por semana. Esto permite que los participantes dispongan de suficiente tiempo libre para conocer la región, realizar actividades personales o incluso trabajar de manera remota.

Además, los organizadores señalan que las tareas suelen realizarse durante la mañana para evitar las temperaturas más elevadas que suelen registrarse en Luisiana, especialmente durante los meses más cálidos del año.

Requisitos para postularse al voluntariado en Estados Unidos

Las personas interesadas en formar parte del programa deberán cumplir con una serie de condiciones específicas establecidas por los organizadores:

Tener entre 20 y 60 años

Contar con un nivel intermedio de inglés o francés

Poseer ciudadanía estadounidense o una visa válida para permanecer legalmente en Estados Unidos

Por otra parte, los gastos relacionados con el traslado y la documentación no están cubiertos por la organización. Los voluntarios deberán asumir los costos de los pasajes aéreos, el seguro de viaje, el transporte interno y los trámites migratorios correspondientes.

Paso a paso: cómo enviar la solicitud de postulación a la convocatoria

Quienes deseen participar deberán ingresar a la publicación de la convocatoria en la plataforma Worldpackers y completar el proceso de aplicación. Generalmente, los pasos incluyen:

Crear una cuenta en la plataforma Completar el perfil personal con información sobre experiencia, intereses y habilidades Buscar la convocatoria de la propiedad histórica ubicada en Lafayette, Luisiana Leer en detalle las condiciones y beneficios ofrecidos Enviar una solicitud acompañada por una presentación personal Esperar la evaluación y eventual contacto por parte de los anfitriones

La experiencia representa una oportunidad para quienes buscan combinar viaje, intercambio cultural y estadía de bajo costo en Estados Unidos. Además de colaborar con la preservación de un espacio histórico, los participantes podrán conocer de cerca la cultura de Luisiana, una región reconocida por su herencia francesa, tradición musical y particular identidad dentro del mapa estadounidense.