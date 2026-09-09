La AFA quiere una inolvidable despedida para Lionel Messi: los partidos que podrían ser sus últimos con la Selección Argentina

La AFA quiere una inolvidable despedida para Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina podría tener un último capítulo frente a su gente. Tras anunciar su retiro del combinado nacional el pasado 31 de agosto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja en una propuesta para que el capitán vuelva a vestir la camiseta albiceleste en los amistosos programados para la próxima fecha FIFA y pueda despedirse oficialmente de los hinchas en el país.

La propuesta de la AFA para el último adiós de Lionel Messi

La entidad planea convocar a Messi para los encuentros que se disputarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, una ventana internacional en la que Argentina podría jugar entre dos y tres amistosos. El objetivo es ofrecerle al rosarino la posibilidad de cerrar su ciclo en la Selección dentro de una cancha y acompañado por el público que lo siguió a lo largo de toda su carrera.

La AFA planea convocar a Messi para los amistosos que se disputarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Foto: REUTERS

La iniciativa contempla una serie de homenajes para reconocer la trayectoria del futbolista que se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia del deporte argentino.

Monumental y Kempes, las sedes elegidas para la despedida de Lionel Messi

Según el plan que analiza la AFA, los partidos se disputarían en dos estadios emblemáticos: el Monumental de River Plate y el Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, miles de fanáticos de distintas regiones del país tendrían la oportunidad de presenciar los últimos minutos de Messi con la camiseta nacional.

El estadio Monumental de River Plate sería uno de los escenarios elegidos para la despedida de Lionel Messi. Foto: Reuters

Las fechas y los rivales todavía no fueron confirmados oficialmente, aunque en principio los candidatos serían Burkina Faso y Benín. Más allá de los adversarios elegidos, el foco de la jornada estaría puesto en la despedida del capitán campeón del mundo.

Los logros que hicieron eterna la era Lionel Messi en la Selección

Burkina Faso aparece como el rival de mayor recorrido internacional, con un subcampeonato en la Copa Africana de Naciones de 2013 y un tercer puesto en 2017. Benín, en tanto, tuvo como mejor actuación continental los cuartos de final alcanzados en la edición de 2019.

Burkina Faso y Benín serían los dos rivales elegidos para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

La posible convocatoria extendería por unos días más una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección Argentina. Desde su debut en 2005 hasta su retiro internacional, Messi conquistó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y una Finalissima, además de convertirse en el jugador más determinante de la generación que devolvió a Argentina a la cima del fútbol mundial.

Por eso, estos amistosos podrían significar mucho más que simples partidos de preparación: serían la oportunidad para que el público argentino le agradezca en persona al futbolista que condujo al país hacia la tercera estrella y dejó una huella imborrable en la historia del deporte.