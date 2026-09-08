Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires: ofrecen alojamiento, comida y formación en agroecología

Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires. Foto: Instagram elparaiso_refugionatural

Cada vez más personas buscan experiencias que les permitan desconectarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades y acercarse a estilos de vida más sustentables. En este contexto, el proyecto socioeducativo y ambiental “El Paraíso Refugio Natural”, ubicado en la localidad bonaerense de Navarro, lanzó una convocatoria para incorporar voluntarios interesados en vivir una experiencia de inmersión en la naturaleza mientras colaboran en tareas comunitarias y agroecológicas.

La propuesta se desarrolla en un entorno regenerativo y está orientada a quienes desean adquirir conocimientos prácticos sobre sustentabilidad, producción ecológica y convivencia comunitaria, a cambio de algunas horas de trabajo semanales.

Voluntariado en Navarro: qué tareas hay que realizar en El Paraíso Refugio Natural

Los participantes seleccionados deberán cumplir con una carga de 20 horas de colaboración por semana, distribuidas en distintas actividades vinculadas al mantenimiento del espacio y la producción agroecológica. Entre las principales tareas se encuentran:

Asistencia en el cuidado de animales

Cuidado de la huerta orgánica

Limpieza y mantenimiento

Trabajos de jardinería

Los participantes seleccionados deberán cumplir con una carga de 20 horas de colaboración por semana. Foto: Instagram elparaiso_refugionatural

Según los organizadores, no se trata únicamente de una experiencia laboral, sino de una instancia de aprendizaje práctico en contacto directo con la naturaleza y con modelos alternativos de organización comunitaria.

Alojamiento, comida y cursos gratis: qué beneficios ofrece el voluntariado

A cambio de las horas de colaboración, el refugio ofrece una serie de servicios y comodidades destinadas a garantizar una estadía confortable para los participantes. La propuesta contempla:

Alojamiento en habitación privada

Acceso libre a lavandería

Cocina equipada

Espacio de trabajo

Habitación compartida

Internet de alta velocidad

Zonas para instalar carpas

El refugio ofrece una serie de servicios y comodidades destinadas a garantizar una estadía confortable. Foto: Instagram elparaiso_refugionatural

Otro de los atractivos es la alimentación completa, ya que el proyecto cubre desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía, con comidas elaboradas a partir de productos saludables y, en muchos casos, provenientes de la propia huerta.

Los voluntarios también tendrán acceso gratuito a clases de yoga, cursos de permacultura, terapias holísticas y excursiones guiadas por los alrededores. Además, dispondrán de un día libre por semana para recorrer la zona o descansar.

Requisitos para postularse al voluntariado en Buenos Aires

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años que cuenten con conocimientos básicos de español o inglés. No se exige experiencia previa en tareas rurales ni formación específica relacionada con la agroecología.

El proyecto acepta postulaciones de viajeros individuales, parejas y grupos de dos amigos. En cuanto a la permanencia, la estadía mínima requerida es de una semana.

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años que cuenten con conocimientos básicos de español o inglés. Foto: Instagram elparaiso_refugionatural

Actualmente hay vacantes disponibles para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, lo que permite organizar la experiencia con cierta flexibilidad según la disponibilidad de cada interesado.

Cuánto cuesta participar y qué se aprende en esta experiencia sustentable

Si bien el programa cubre alojamiento y comidas, los organizadores solicitan una cuota de sostenibilidad de 25 dólares por día ($37.793,75), destinada a financiar la compra de alimentos saludables y las mejoras de infraestructura del predio. Los gastos de traslado, transporte interno y seguros de viaje deben ser afrontados por cada voluntario.

Más allá de la experiencia cotidiana, el principal objetivo de “El Paraíso Refugio Natural” es transmitir herramientas concretas de agroecología, sociocracia y comunicación no violenta. La intención es que quienes participen puedan adquirir conocimientos aplicables a proyectos personales, iniciativas comunitarias o emprendimientos sustentables en sus propios territorios.