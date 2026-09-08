Ofrecen ayudas de hasta 4.800 euros en un pueblito de Italia: buscan personas para vivir allí y acceder a importantes beneficios

Radicondoli es un pequeño pueblo de la Toscana que busca atraer nuevos habitantes y combatir la pérdida de población. Foto: Gate-away.

Un pequeño pueblo de Italia lanzó una convocatoria para atraer nuevos habitantes y ofrece una ayuda económica para quienes se muden y alquilen una vivienda en la localidad. La iniciativa está dirigida tanto a ciudadanos italianos como a extranjeros que cumplan con los requisitos establecidos por el municipio.

Se trata de Radicondoli, un pueblo ubicado en la provincia de Siena, en la región de Toscana, que forma parte del proyecto WivoaRadicondoli 3.0, una iniciativa de la administración local para favorecer el asentamiento de nuevos residentes y combatir la pérdida de población.

El pueblo italiano se encuentra en la provincia de Siena, una de las zonas más pintorescas de la región de Toscana. Foto: Italianisimo

El programa contempla un subsidio equivalente al 50% del alquiler mensual, con un máximo de 200 euros por mes durante hasta 24 meses. De esta manera, el beneficio puede alcanzar los 4.800 euros en total.

Qué ofrece Radicondoli a quienes quieran mudarse

La principal ayuda está destinada a personas que alquilen una vivienda dentro del municipio y establezcan allí su residencia.

El Comune di Radicondoli establece que el aporte puede cubrir el 50% del alquiler mensual, aunque existe un límite de 200 euros por mes. El beneficio puede mantenerse durante un máximo de 24 meses, siempre que la persona continúe cumpliendo las condiciones del programa.

La iniciativa forma parte de un programa municipal destinado a facilitar la llegada de nuevos residentes a Radicondoli. Foto: Italianisimo

Además, existe una segunda modalidad de ayuda vinculada a los contratos de alquiler: el municipio puede cubrir el 80% del costo de una garantía mediante una póliza de caución, equivalente a dos años del valor del alquiler.

El objetivo de ambas medidas es facilitar el acceso a una vivienda y favorecer la llegada y permanencia de población activa en Radicondoli.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria establece una serie de condiciones para acceder al beneficio. Puede presentarse un solicitante por cada grupo familiar y se admite la participación de ciudadanos italianos, ciudadanos de otros países de la Unión Europea y extranjeros de países extracomunitarios que cuenten con un permiso de residencia válido.

Para acceder al aporte destinado al alquiler, entre los principales requisitos se encuentran:

No ser residente de Radicondoli al 28 de febrero de 2024 , salvo las excepciones previstas para jóvenes menores de 35 años que ya residan allí y se independicen del núcleo familiar.

Alquilar una vivienda ubicada dentro del municipio.

Contar con un contrato de alquiler residencial regular y registrado ante la Agencia Tributaria italiana.

El contrato debe tener una fecha de inicio posterior al 1 de marzo de 2024 .

Comprometerse a mantener la residencia en Radicondoli durante al menos cuatro años .

No ser beneficiario de otro programa público de ayuda habitacional, con las excepciones contempladas por la convocatoria.

Quienes accedan al beneficio deberán establecer su residencia en el municipio durante un período mínimo de cuatro años. Foto: Italianisimo

En el caso de ciudadanos de fuera de la Unión Europea, se exige además contar con un permiso de residencia vigente, con una validez de al menos un año al momento de presentar la solicitud.

Hasta cuándo se puede presentar la solicitud

Una de las ventajas de esta convocatoria es que todavía está abierta. Las personas que cumplan con los requisitos pueden presentar la documentación hasta las 23:59 del 31 de diciembre de 2026.

La solicitud debe realizarse utilizando exclusivamente la documentación oficial proporcionada por el Comune di Radicondoli.

El municipio permite enviarla por correo electrónico a comune.radicondoli@postacert.toscana.it o por correo electrónico a info@comune.radicondoli.siena.it, indicando en el asunto la referencia al programa de contribuciones para nuevos residentes.

El programa contempla una ayuda equivalente al 50% del alquiler mensual, con un máximo de 200 euros por mes. Foto: visitradicondoli.it.

Dónde está el formulario para postularse

El formulario oficial de solicitud se encuentra dentro de la página del municipio dedicada al programa. Allí también están disponibles el reglamento completo de la convocatoria y el formulario para justificar posteriormente el pago de los alquileres.

Radicondoli también ofrece ayudas para comprar una vivienda

La iniciativa no se limita al alquiler. El municipio también tiene vigente un programa de ayudas para la compra de una primera vivienda, destinado a quienes adquieran un inmueble en Radicondoli y establezcan allí su residencia.

En este caso, quienes reciban el beneficio deben comprometerse a mantener su residencia en el municipio durante 10 años, de acuerdo con las condiciones del programa. La convocatoria contempla dos fechas límite: el 31 de diciembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, aunque las solicitudes están sujetas a la disponibilidad de los fondos.

Además del aporte para la vivienda, la convocatoria incluye una ayuda para cubrir parte del costo de una garantía para el contrato de alquiler. Foto: visitradicondoli.it.

Un pueblo que busca nuevos habitantes

Con estas iniciativas, Radicondoli intenta hacer frente a uno de los problemas que atraviesan numerosas localidades pequeñas de Italia: la pérdida y el envejecimiento de su población.

La estrategia del municipio busca facilitar que nuevas familias y personas activas puedan instalarse en la localidad, acceder a una vivienda y permanecer allí durante varios años.

Por eso, para quienes sueñan con mudarse a un pueblo italiano y comenzar una nueva etapa lejos de las grandes ciudades, Radicondoli presenta una alternativa concreta: en lugar de una promesa genérica de “dinero por mudarse”, cuenta con una convocatoria oficial vigente que contempla una ayuda real para afrontar parte del costo del alquiler.