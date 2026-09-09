En medio de la tensión con Argentina por Malvinas, Reino Unido prepara un ejercicio para movilizar 95 mil veteranos de guerra

Reino Unido prepara un ejercicio para movilizar 95 mil veteranos de guerra. Foto: Marine Corps Installations East

En un escenario internacional marcado por conflictos prolongados y renovadas disputas estratégicas, el Reino Unido prepara para 2027 un ejercicio militar destinado a medir su capacidad de respuesta ante una emergencia de gran escala. La prueba evaluará cuánto tiempo necesitaría para localizar, convocar, equipar y reincorporar a integrantes de la Reserva Estratégica, compuesta por unos 95.000 veteranos con obligaciones legales de movilización.

La iniciativa fue anunciada por Louise Sandher-Jones, ministra de las Fuerzas Armadas, durante una comparecencia ante el Comité de Resiliencia Nacional de la Cámara de los Lores. Según explicó, el ejercicio examinará todo el procedimiento: localizar a los veteranos, comunicarse con ellos, emitir las convocatorias, verificar sus conocimientos, entregarles equipamiento y determinar en qué funciones podrían ser reincorporados.

Reino Unido refuerza su preparación militar en medio de tensiones con Argentina por Malvinas

El ejercicio se anuncia mientras la relación entre el Reino Unido y la Argentina atraviesa una nueva etapa de tensión por las Islas Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur. El Gobierno argentino cuestionó recientemente el avance de proyectos petroleros en la Cuenca Malvinas Norte y reiteró que las actividades de exploración y explotación realizadas sin autorización nacional vulneran su legislación.

Sin embargo, la prueba británica forma parte de una revisión más amplia de sus capacidades de defensa, impulsada principalmente por las lecciones derivadas de la guerra en Ucrania, las dificultades para sostener operaciones prolongadas y la necesidad de localizar rápidamente a especialistas en logística, medicina, inteligencia y ciberseguridad.

Si bien no existe información oficial que vincule la movilización de veteranos con la Argentina o con un posible escenario militar en Malvinas, la controversia por las islas aporta contexto regional al anuncio.

Una “reserva utilizable” de 95.000 veteranos

Si bien la Reserva Estratégica está conformada por 95.000 veteranos, las autoridades británicas todavía no informaron el número total de antiguos militares que serán llamados durante el ejercicio ni si todos deberán presentarse físicamente en instalaciones de defensa.

El grupo que será evaluado está compuesto principalmente por personas que dejaron el servicio regular, pero continúan sujetas a una eventual convocatoria durante determinadas circunstancias. Además, este cuerpo se diferencia de los cerca de 32.000 reservistas voluntarios que entrenan periódicamente y prestan servicio a tiempo parcial en el Ejército, la Royal Navy y la Royal Air Force.

En las últimas décadas, esta estructura tuvo un papel limitado dentro de la planificación británica. La intención del Gobierno es transformarla en una reserva utilizable y no solamente en un registro administrativo. Louise Sandher-Jones, quien también integra esa reserva después de haber prestado servicio como oficial de inteligencia, admitió que durante años la obligación de reincorporación recibió poca atención por parte de muchos veteranos.

El problema que enfrenta Reino Unido con la Reserva Estratégica de veteranos

Uno de los principales problemas que deberá resolver el ejercicio es la localización del personal. El Ministerio de Defensa británico reconoció dificultades para mantener actualizados los datos de contacto de quienes dejaron las Fuerzas Armadas y para identificar qué capacidades profesionales conserva cada integrante de la reserva.

Imagen de archivo de integrantes de las fuerzas de reserva británicas. El Reino Unido prepara para 2027 un ejercicio destinado a evaluar su capacidad de movilización. Foto: Defence Imagery

En ese sentido, la prueba deberá establecer si las autoridades pueden contactar rápidamente a miles de personas que actualmente trabajan en empresas, organismos públicos o profesiones independientes. También tendrá que comprobar cuánto tiempo demandaría actualizar su preparación, realizar controles médicos, entregar uniformes y equipos, y asignar destinos compatibles con su experiencia.

Además, es importante saber que el plan no contempla únicamente el regreso de veteranos a unidades de combate, sino que también incluye antiguos efectivos con conocimientos en ciberseguridad, inteligencia, medicina, logística y comunicaciones.

Nuevas reglas para ampliar la convocatoria

Por otro lado, el Reino Unido avanza con cambios legales para ampliar los requisitos para que antiguos militares pueden ser convocados. Las reglas tradicionales contemplan escenarios de peligro nacional, emergencia grave o ataque contra el territorio británico; mientras que las modificaciones incorporan los preparativos para una situación de guerra como posible motivo de movilización.

En tanto, la edad máxima aplicable pasará de 55 a 65 años. El objetivo es mantener disponible durante más tiempo a especialistas cuyas capacidades continúan siendo útiles aunque no se encuentren en condiciones de asumir funciones físicas o de combate.

De todas maneras, la edad, el estado de salud, la especialidad, el tiempo transcurrido desde la baja y las necesidades operativas determinarían qué integrantes podrían regresar al servicio en una situación real.