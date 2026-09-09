Con la presencia de destacados artistas, se realizó la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas en Ituzaingó

La Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) tuvo su segunda edición en Ituzaingó en un encuentro que convocó a miles de personas en dos días de espectáculos, formación, producción y encuentro comunitario.
La programación se desarrolló en simultáneo en la Plaza San Martín, Muddy’s Club, Casa Sonora, el Teatro Gran Ituzaingó y el recinto del Honorable Concejo Deliberante.
En esos espacios se realizaron 16 charlas encabezadas por 32 referentes de las industrias culturales, entre ellos Carlos Rottemberg, Miss Bolivia y Osqui Guzmán.
En la Plaza San Martín, más de 400 artistas participaron de espectáculos musicales y presentaciones en vivo a lo largo del fin de semana, consolidando a la feria como uno de los eventos culturales más importantes del distrito.
El sábado también tuvo lugar el desfile MiModa Impulsa, tras el cual Moria Casán subió al escenario y se autoproclamó madrina de la FRICC.
Durante la jornada, el intendente Pablo Descalzo le entregó el decreto que la reconoce como Ciudadana Ilustre de Ituzaingó.
Otro de los ejes destacados fueron las rondas de vinculación, que reunieron a un centenar de artesanos, artistas, emprendedores culturales, empresas e instituciones para generar redes de trabajo, intercambiar experiencias y fortalecer el desarrollo de proyectos del sector.
Además, la feria contó con la participación de 300 emprendedores locales, que exhibieron y comercializaron sus producciones en la feria artesanal, sumando diseño, arte y oficios a una celebración que volvió a posicionar a la FRICC como un espacio de referencia para la cultura y la economía creativa de la región.