Con la presencia de destacados artistas, se realizó la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas en Ituzaingó

FRICC 2026 en Ituzaingó. Foto: Prensa

La Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) tuvo su segunda edición en Ituzaingó en un encuentro que convocó a miles de personas en dos días de espectáculos, formación, producción y encuentro comunitario.

La programación se desarrolló en simultáneo en la Plaza San Martín, Muddy’s Club, Casa Sonora, el Teatro Gran Ituzaingó y el recinto del Honorable Concejo Deliberante.

Feria FRICC 2026 en Ituzaingó. Video: Canal 26

En esos espacios se realizaron 16 charlas encabezadas por 32 referentes de las industrias culturales, entre ellos Carlos Rottemberg, Miss Bolivia y Osqui Guzmán.

En la Plaza San Martín, más de 400 artistas participaron de espectáculos musicales y presentaciones en vivo a lo largo del fin de semana, consolidando a la feria como uno de los eventos culturales más importantes del distrito.

FRICC 2026 en Ituzaingó. Foto: Prensa

El sábado también tuvo lugar el desfile MiModa Impulsa, tras el cual Moria Casán subió al escenario y se autoproclamó madrina de la FRICC.

Durante la jornada, el intendente Pablo Descalzo le entregó el decreto que la reconoce como Ciudadana Ilustre de Ituzaingó.

FRICC 2026 en Ituzaingó. Foto: Prensa

Otro de los ejes destacados fueron las rondas de vinculación, que reunieron a un centenar de artesanos, artistas, emprendedores culturales, empresas e instituciones para generar redes de trabajo, intercambiar experiencias y fortalecer el desarrollo de proyectos del sector.

Además, la feria contó con la participación de 300 emprendedores locales, que exhibieron y comercializaron sus producciones en la feria artesanal, sumando diseño, arte y oficios a una celebración que volvió a posicionar a la FRICC como un espacio de referencia para la cultura y la economía creativa de la región.