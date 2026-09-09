El OIEA adoptó una resolución critica contra Irán por incumplir sus obligaciones nucleares

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU Foto: REUTERS

El Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adoptó este miércoles una dura resolución contra Irán por incumplir sus obligaciones de no proliferación nuclear y remitió el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU.

El texto, presentado en Viena por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, insta a Irán a subsanar “urgentemente” su incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA.

Desde los ataques de Israel y EE.UU. contra instalaciones nucleares iraníes, Irán ha restringido el acceso de los inspectores del OIEA, que siguen sin poder determinar el paradero de unos 400 kilos de uranio altamente enriquecido, un material cercano al uso militar.

Según la resolución, aprobada por 23 de los 34 países con derecho a voto en la Junta, el director general del OIEA, Rafael Grossi, necesita acceso a las instalaciones para poder “proporcionar las garantías necesarias respecto de la corrección y exhaustividad de las declaraciones de Irán”.

El organismo internacional votó a favor de remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: REUTERS

Irán tacha de “contraproducente” la resolución

Tras la decisión, el embajador de la República Islámica ante el OIEA, Ali Reza Najafi, aseguró que su país “no ha detenido ni suspendido sus obligaciones en materia de salvaguardias”.

“En las actuales e inéditas circunstancias creadas por estos actos de agresión, no podemos llevarlas a cabo”, aseguró, en referencia a los ataques de Israel y EE.UU. contra instalaciones nucleares iraníes a partir de junio de 2025.

“La Junta no puede ni debe tratar las consecuencias de la agresión como si no existieran”, dijo Najafi, quien calificó más tarde en declaraciones a la prensa en Viena la resolución como un “instrumento político” de Estados Unidos.

Según el representante iraní, esta resolución será “contraproducente” y no contribuirá ni a la no proliferación ni a la aplicación de las salvaguardias. “Por el contrario, destruirá la confianza, la seguridad, la cooperación y la diplomacia, así como la independencia y la credibilidad del Organismo”, advirtió.

China y Rusia se oponen

Tres países votaron en contra de la resolución, entre ellos China y Rusia, mientras que otros ocho se abstuvieron.

La decisión supone la primera vez desde 2006 que una resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA sobre Irán es remitida al Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia, ambos aliados de Irán, tienen derecho de veto.

La resolución supone una nueva escalada diplomática en el intento de las potencias occidentales de presionar a Irán para que permita un mayor acceso de los inspectores del OIEA y facilite información sobre el paradero de su uranio altamente enriquecido. Este material, enriquecido al 60%, está cerca del necesario para el uso militar.

El OIEA ha expresado su preocupación por no poder determinar dónde se encuentra actualmente ese material tras los ataques contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 y desde finales de febrero pasado.