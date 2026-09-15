Más de 2.000 años oculto bajo una ciudad romana: descubren un inmenso y misterioso edificio antiguo en Italia

Los arqueólogos hallaron grandes bloques de piedra bajo estructuras de época romana en Gravisca, Italia. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Un descubrimiento arqueológico volvió a poner la mirada sobre uno de los primeros asentamientos de la civilización etrusca. En Gravisca, el antiguo puerto de Tarquinia, en la costa del mar Tirreno, los investigadores encontraron grandes bloques de piedra ocultos debajo de estructuras construidas durante la época romana.

El hallazgo corresponde a una fase anterior a la colonia romana fundada en el siglo II a. C. y podría pertenecer a los restos de un edificio etrusco de grandes dimensiones. La función de la construcción todavía no fue determinada, por lo que los arqueólogos deberán continuar con las excavaciones para conocer su verdadera finalidad.

El descubrimiento podría corresponder a los cimientos de un monumental edificio etrusco de más de 2.000 años. Foto: National Geographic.

Qué encontraron los arqueólogos debajo de las ruinas romanas

Las nuevas excavaciones permitieron avanzar hacia niveles más profundos del yacimiento de Gravisca, en Italia. Allí aparecieron grandes bloques de macco, una piedra caliza utilizada en la arquitectura de la antigua Etruria.

Por sus dimensiones, la técnica empleada para colocarlos y la posición que ocupan dentro de los diferentes estratos arqueológicos, los investigadores consideran que podrían corresponder a los cimientos o al basamento de un edificio monumental.

La construcción quedó cubierta por las sucesivas transformaciones del asentamiento y permaneció oculta debajo de las estructuras romanas. Recién el avance de las investigaciones hacia las capas más antiguas permitió identificar estas nuevas evidencias.

Por ahora, los especialistas no determinaron si se trataba de un edificio religioso, administrativo, comercial o de otra naturaleza. Esa identificación dependerá de los próximos trabajos arqueológicos.

Gravisca fue uno de los principales puertos de la antigua ciudad etrusca de Tarquinia. Foto: National Geographic.

Gravisca, el antiguo puerto de Tarquinia

El descubrimiento adquiere especial importancia por el lugar donde apareció. Gravisca fue el antiguo puerto de Tarquinia, una de las principales ciudades de la civilización etrusca. El asentamiento se encontraba en la costa del Tirreno y funcionó durante siglos como un punto de intercambio entre los etruscos y comerciantes provenientes de distintas regiones del Mediterráneo.

Las investigaciones arqueológicas ya habían permitido identificar allí diferentes sectores de la antigua ciudad, entre ellos espacios productivos, áreas residenciales y zonas vinculadas con actividades comerciales y religiosas.

La historia del lugar se extiende mucho más allá de la llegada de Roma. De hecho, las excavaciones demostraron que el asentamiento etrusco era más extenso que la posterior colonia romana, que fue fundada en el año 181 a. C.

Un puerto donde convivían etruscos y griegos

Gravisca también es conocida por la presencia de comunidades y comerciantes griegos en territorio etrusco. En el antiguo puerto funcionó un importante santuario de tradición griega, cuyos restos permiten reconstruir los vínculos comerciales y culturales que existían en la región.

Allí fueron documentados cultos relacionados con Afrodita, Hera, Deméter y Apolo, además de numerosos objetos procedentes del mundo griego.

Esta mezcla convirtió a Gravisca en un punto estratégico para el intercambio de mercancías, costumbres y tradiciones entre diferentes pueblos del Mediterráneo. Por eso, el nuevo edificio podría aportar información relevante sobre cómo estaba organizado el puerto etrusco antes de la consolidación del dominio romano.

La ciudad etrusca que quedó debajo de la romana

Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento es justamente la superposición de diferentes etapas históricas. Con el paso de los siglos, las construcciones romanas cubrieron parte de las estructuras correspondientes al antiguo asentamiento etrusco. Esa particularidad permitió que algunos restos quedaran preservados bajo capas posteriores.

Las excavaciones actuales buscan atravesar esas diferentes fases para reconstruir cómo era Gravisca antes de la llegada de Roma. Los arqueólogos ya identificaron estructuras más pequeñas correspondientes a la etapa etrusca y ahora encontraron estos grandes bloques que podrían pertenecer a una construcción de mayor escala.

La función que tenía la misteriosa construcción todavía es desconocida y continúa bajo investigación. Foto: ing1.unipg.it.

Un edificio cuyo propósito todavía es un misterio

Aunque las dimensiones y la técnica constructiva apuntan a una estructura importante, todavía no existe una identificación definitiva del edificio.

Los investigadores deberán determinar su extensión, establecer una cronología más precisa y analizar si los bloques están relacionados entre sí como parte de una única construcción. La respuesta podría permitir conocer mejor qué función cumplía ese sector del antiguo puerto y cómo estaba organizado Gravisca durante su etapa etrusca.

Mientras las excavaciones continúan, el hallazgo suma una nueva pieza a la historia de una ciudad que durante siglos quedó escondida debajo de las sucesivas ocupaciones de Roma. Así, más de 2.000 años después de su construcción, los restos de aquella Gravisca etrusca vuelven a salir a la luz.