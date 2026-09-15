comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Es oficial: el Gobierno dio marcha atrás con un beneficio clave para las pymes

La medida, impulsada por la CNV, busca reforzar la trazabilidad de las operaciones, aunque surge en un contexto de caída de la recaudación fiscal y genera cuestionamientos en el mercado.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Adiós a un beneficio clave para las pymes.
Adiós a un beneficio clave para las pymes.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El gobierno de Javier Milei resolvió suspender una operatoria que favorecía a las pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a financiamiento. Mediante una resolución general de la Comisión Nacional de Valores (CNV), las compañías ya no podrán depositar estos instrumentos en sus cuentas bursátiles, una alternativa que les permitía evitar el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Mediante la reglamentación 1,166, el Gobierno estableció que “la transferencia será la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes”. Y agregó: “la medida busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas”.

Pymes, economía argentina. Foto: NA.
El gobierno de Javier Milei resolvió suspender una operatoria que favorecía a las pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a financiamiento.

¿Cuáles fueron los motivos de la eliminación del beneficio para las pymes?

El oficialismo notó una abrupta caída en la recaudación del impuesto al cheque, aquel que se cobra cada vez que se realiza un pago en cuenta corriente bancaria. Es del 0,6% para el débito y del 0,6% al acreditarse los fondos.

Estos impuestos provienen de una medida que firmó Domingo Cavallo en la emergencia del 2001 que sólo iba a extenderse por 90 días, aunque lleva ya 26 años.

Contenido Recomendado

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026: todas las fechas por DNI

Las fábricas de Tierra del Fuego resisten la caída industrial y se expanden hacia nuevos negocios

Las fábricas de Tierra del Fuego resisten la caída industrial y se expanden hacia nuevos negocios

Por su parte, la CNV referenció a cuestiones relacionadas con la transparencia del mercado y la trazabilidad de las operaciones aunque la preocupación principal se refiere al impacto negativo que la medida estaba teniendo en los ingresos mensuales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Trámites para el monotributo
La preocupación principal se refiere al impacto negativo que la medida estaba teniendo en los ingresos mensuales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: Prensa ARCA

En agosto, por ejemplo, la recaudación del impuesto a los créditos y débitos bancarios registró una caída del 9% en términos reales, según precisó Salvador Vitelli, economista de la consultora Romano Group. El dato contrasta con la evolución de la actividad económica, que mostró un crecimiento cercano al 2%. Ante la creciente expansión de esta operatoria, el impacto sobre los ingresos fiscales habría sido cada vez mayor, con un costo para las arcas públicas que se habría incrementado mes a mes.

Aquella medida que permitía utilizar al cheque como medio de pago a través de una Alyc (sociedad de Bolsa) fue establecida el 13 de mayo pasado aunque, días después pusieron un tope de dos cheques por día y por cliente para terminar eliminando completamente esa medida el día de ayer.

En la práctica, la medida implica que las pymes deberán volver a depositar obligatoriamente los cheques en sus cuentas bancarias, por lo que esas operaciones quedarán automáticamente alcanzadas por el gravamen. Foto: Archivo Canal 26

En la práctica, la medida implica que las pymes deberán volver a depositar obligatoriamente los cheques en sus cuentas bancarias, por lo que esas operaciones quedarán automáticamente alcanzadas por el gravamen.

Economía argentinaPyMEGobierno
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

    Confirmado: embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

  2. ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

    ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026: todas las fechas por DNI

  3. Calendario de pago Anses:quiénes cobran en la semana del 14 al 18 de septiembre

    Calendario de pago Anses: quiénes cobran en la semana del 14 al 18 de septiembre

  4. Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

    Paritaria bancaria: cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

  5. Crisis en la industria metalúrgica:una histórica empresa paralizó su producción y los trabajadores denuncian sueldos impagos

    Crisis en la industria metalúrgica: una histórica empresa paralizó su producción y los trabajadores denuncian sueldos impagos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno vuelve a convocar a su mesa política en busca de avanzar con tres proyectos clave en el Congreso

El Gobierno vuelve a convocar a su mesa política en busca de avanzar con tres proyectos clave en el Congreso

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Carlos Rottemberg cruzó a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes que usaron para negar la caída del consumo:“Es una foto, no una película completa de la actividad”

Reclamo e indignación con Uruguay:presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Economía

Es oficial:el Gobierno dio marcha atrás con un beneficio clave para las pymes

Es oficial: el Gobierno dio marcha atrás con un beneficio clave para las pymes

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

Planeta

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica