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Antes de la presentación del Presupuesto 2027, Caputo aseguró que Argentina tendrá cuatro años consecutivos de superávit: “Es un dato para remarcar”

El ministro de Economía habló antes de la presentación del proyecto en el Congreso y destacó las proyecciones oficiales para la actividad, la recaudación y las exportaciones. También aseguró que el país está “por el camino correcto”.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El funcionario habló en un evento realizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).
El funcionario habló en un evento realizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Foto: Noticias Argentinas
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El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo del programa económico y destacó las principales proyecciones que contempla el Presupuesto 2027, cuya presentación en el Congreso está prevista para este martes 15 de septiembre. Durante un evento organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), adelantó que el país alcanzará por primera vez cuatro años consecutivos de superávit fiscal y financiero sin encontrarse en situación de default.

“Hoy estamos presentando el Presupuesto 2027. Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera. Es un dato para remarcar”, sostuvo Caputo durante su exposición.

El ministro también se refirió a las expectativas oficiales para la actividad económica. Según explicó, el Gobierno estima una mejora del 2,5% hacia finales de 2026 y proyecta que Argentina acumulará, para el próximo año, un crecimiento de entre 16 y 17 puntos desde diciembre de 2023. “No hay duda de que estamos por el camino correcto”, afirmó.

Qué proyecta el Gobierno para los ingresos y la actividad económica

El escenario contemplado por el Ejecutivo para los próximos años combina una recuperación de la actividad económica con un incremento de la recaudación en términos reales. Para el período 2027-2029, el Gobierno proyecta un “leve incremento real anual” de los ingresos tributarios. La estimación oficial atribuye esa mejora principalmente a la recuperación de la economía y al crecimiento de las exportaciones.

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Al mismo tiempo, plantea continuar con la reducción de la presión impositiva. “En la Argentina estamos aplicando lo que sabemos que funcionó en todos lados del mundo y es la primera vez que se aplica porque es el primer presidente que tiene el coraje de llevar estas políticas a cabo”, señaló Caputo.

El ministro vinculó esas políticas con la evolución de distintos indicadores económicos y sostuvo que el crecimiento de la actividad permitirá ampliar la base sobre la que se sostiene la recaudación sin abandonar el objetivo de equilibrio fiscal.

Luis Caputo, ministro de Economía
El ministro de Economía habló antes de la presentación del Presupuesto 2027 en el Congreso. Foto: Noticias Argentinas

Caputo destacó el crecimiento de las exportaciones

Otro de los ejes de la exposición de Caputo fue la evolución de las exportaciones argentinas. El funcionario habló de un “boom exportador” y destacó el impacto que, según su evaluación, tuvieron las medidas adoptadas por el Gobierno sobre los distintos sectores productivos.

Eliminamos y bajamos diferentes impuestos, eliminamos y bajamos 17.000 regulaciones, redujimos fuertemente el costo financiero y estamos mejorando la infraestructura. Con estas medidas logramos niveles récord en exportaciones en cantidades”, explicó.

Caputo sostuvo que la mejora no se concentra únicamente en los sectores energético y minero, sino que alcanza a buena parte de los principales complejos exportadores del país. Como ejemplo, señaló que el complejo triguero registró un crecimiento del 233,1% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2023. En el caso del girasol, el incremento alcanzó el 192,6% durante el mismo período.

Además, destacó además la importancia de la generación de divisas para la estabilidad del mercado cambiario. “Es importante mirar los números. No solo es mayor generación de dólares en el corto plazo, sino que asegura la estabilidad cambiaria futura”, remarcó.

Luis Caputo y Javier Milei
El presidente delinea el proyecto del Super RIGI con el ministro de Economía. Foto: El Independiente

En ese marco, Caputo proyectó que las exportaciones argentinas alcanzarán los US$61.000 millones en 2031, una cifra que el Gobierno vincula con la expansión de la producción y la recuperación de distintos sectores de la economía.

La presentación del Presupuesto 2027 abrirá ahora una nueva etapa de discusión en el Congreso, donde el oficialismo deberá avanzar con las negociaciones necesarias para conseguir los votos que permitan aprobar el proyecto y definir las pautas fiscales y económicas para el próximo año.

Luis CaputoGobiernoPresupuestoEconomía argentina
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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