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Acuerdo Mercosur - Singapur: qué cambia para Argentina tras la promulgación del Gobierno en el Boletín Oficial

La norma ratifica el entendimiento firmado en diciembre de 2023 y permite completar el procedimiento argentino para su entrada en vigor. El tratado abarca bienes, servicios, inversiones, compras públicas, comercio electrónico y pymes.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei, presidente de la República Argentina.
Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: Reuters (Cesar Olmedo)
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El Gobierno promulgó este martes 15 de septiembre la Ley 27.819, que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, después de que el Congreso completara su aprobación el pasado 26 de agosto.

Con la promulgación, Argentina completó el procedimiento legislativo interno necesario para ratificar el entendimiento entre el bloque regional y el país del sudeste asiático. Se trata del primer acuerdo de libre comercio del Mercosur con un país de esa región.

El tratado está compuesto por 19 capítulos y establece un marco para distintos aspectos de la relación económica entre las partes. Entre sus principales áreas, aparecen:

  • Comercio de bienes y servicios
  • Inversiones
  • Compras públicas
  • Propiedad intelectual
  • Comercio electrónico
  • Micro, pequeñas y medianas empresas
Javier Milei.
Javier Milei. Foto: REUTERS

Qué establece el acuerdo entre el Mercosur y Singapur

Desde el bloque regional definieron el entendimiento como un “acuerdo de nueva generación”, debido a la cantidad de disciplinas que incorpora y a que no se limita al intercambio de bienes. “Implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló oficialmente el Mercosur.

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El objetivo del tratado es reducir y ordenar distintas barreras al intercambio comercial y establecer reglas comunes para las relaciones económicas. De acuerdo con el bloque, también busca generar mayor previsibilidad regulatoria y condiciones favorables para las inversiones.

En ese sentido, el Mercosur sostuvo que el entendimiento “contribuirá al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.

La incorporación de Singapur también tiene una relevancia estratégica para la inserción comercial del Mercosur en Asia, ya que constituye el primer tratado de libre comercio firmado por el bloque con un país del sudeste asiático.

Javier Milei en el Tedeum de 2025. Foto: Presidencia

El amplio respaldo que tuvo el acuerdo Mercosur - Singapur en el Congreso

El Senado le había dado media sanción de manera unánime en mayo y luego la Cámara de Diputados lo convirtió en ley el 26 de agosto. La votación en Diputados terminó con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención, con respaldo de las principales fuerzas políticas.

Después de la sanción, el canciller Pablo Quirno destacó la importancia del entendimiento para la estrategia comercial argentina y lo definió como “clave para la integración de Argentina con el mundo”. “Seguimos generando las condiciones. El sector privado es el que tiene que salir a jugar. La Argentina es próspera”, afirmó.

El vocero presidencial Adrián Ravier también destacó que se trata del “primer acuerdo de estas características con un país del Sudeste Asiático” y señaló que puede generar nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas.

Con la publicación del Decreto 1010/2026, el Gobierno formalizó la finalización del proceso legislativo interno argentino para aprobar el tratado firmado originalmente por los países del Mercosur y Singapur en diciembre de 2023.

GobiernoJavier MileiMercosurSingapur
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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