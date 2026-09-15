La AFA confirmó que la Selección disputará tres amistosos en Argentina: rivales, fechas y sedes

La AFA confirmó que la Selección disputará tres amistosos en Argentina. Foto: REUTERS

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este martes que la Selección Argentina disputará la próxima triple fecha de amistosos internacionales FIFA en el país, del 21 de septiembre al 6 de octubre. Según el comunicado oficial, los de Lionel Scaloni jugarán un encuentro en el interior y dos en Buenos Aires.

El primer partido se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia. Por su parte, los dos restantes serán en el Monumental: el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6 ante Benín.

Argentina llega a estos cruces con una sanción impuesta por la FIFA debido a los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros.

Los incidentes entre la Selección Argentina y España en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Vincent Carchietta)

El primero será con 50% de aforo, mientras que el segundo quedó en suspenso. A su vez, no podrán estar los suspendidos Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

El plan de la AFA para que Lionel Messi juegue los amistosos con Argentina

Cabe recordar que estos serán los primeros encuentros de la “Albiceleste” luego de que Lionel Messi se retire del combinado nacional. En esa línea, la AFA analiza convocar al astro rosarino para los amistosos.

La intención es que el capitán vuelva a vestir la camiseta albiceleste y tenga la posibilidad de cerrar su ciclo dentro de una cancha, acompañado por el público.

Lionel Messi podría estar en los amistosos. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

El proyecto también contempla una serie de homenajes destinados a reconocer la trayectoria de Messi y su lugar entre los máximos ídolos del deporte argentino. Los detalles todavía deberán coordinarse con el futbolista y su entorno, además de ajustarse al calendario deportivo.

En detalle: los amistosos de la Selección Argentina para la fecha FIFA